桃園狒狒究竟是六福村有養的東非狒狒，還是民眾走私飼養的豚尾狒狒？

文：曾文宣（臺師大生態演化碩士／現職玉里高中生物老師）

狒狒的中文名真的讓人很頭痛

以前在整理資料的時候，就常常為了狒狒的中文名而感到困擾，再加上與獼猴的名字常常攪在一起，超麻煩啊！

現正仍脫逃中的狒狒，一度為了身分而有不同逃逸源頭的解讀。究竟是六福村有養的東非狒狒，還是有民眾走私飼養的豚尾狒狒呢？

新聞斗大的標題〈逃竄狒狒誰家的？屏科大教授曝2可能品種：「東非」尾傷變短似「豚尾」〉，引起了我的高度興趣。比起浪子智神睽違24年與比雕相會，鑑定狒狒的物種更讓人有衝勁呀。

看了一下，大概有兩個非常關鍵的特徵，能夠指出目前脫逃中狒狒物種是東非狒狒（Papio anubis，olive baboon）：

頭部兩側有蓬鬆的鬃毛 臉頰的凹陷處較深、毛色也較深

相反的，豚尾狒狒（Papio ursinus，chacma baboon）有別於北方的狒狒種類，是雄猴沒有鬃毛的物種，再加上更加修長的口吻部，看起來臉龐格外俐落乾爽。另外，臉頰的凹陷處非常淺，毛色也較淡，對比沒那麼強烈。

至於新聞裡提到的，東非狒狒會因為尾傷而導致看起來像是豚尾狒狒嗎？查證了一下，媽呀，竟然不會耶！

豚尾狒狒的體型本來就比東非狒狒體型來得大，以尾巴實際的長度來說，豚尾狒狒的尾巴其實比東非狒狒還要長呀。因此「豚尾」狒狒的名字，給人一種短尾巴的印象，但根本不是這麼一回事（然後豚尾獼猴的尾巴是真的很短）。

如果你說，「豚尾」指的是平常狒狒行進間呈現倒Ｕ形的尾巴，像豬一般。那麼不只豚尾狒狒，幾乎所有的狒狒都會這麼做。至於東非狒狒，各位看倌看看人家的分布範圍，一路從東非來到中非至西非，這個名字真的不太OK呀！

我認為，按照學名的意思、英文俗名或是分布範圍來給中文名字的話，也許：

豚尾狒狒應該稱作：南非狒狒、或是熊狒狒 東非狒狒應該稱作：欖狒狒、或是胡狼狒狒

補充：狒狒、獼猴名字好像好崩潰

獅尾狒狒（Theropithecus gelada）、獅尾獼猴（Macaca silenus）

豚尾狒狒（Papio ursinus）、豚尾獼猴（Macaca nemestrina）

再加上一位截尾獼猴（Macaca arctoides），這傢伙的種名是希臘文的「熊」的意思。剛好，豚尾狒狒的種名 ursinus 也是拉丁文的「熊」的意思。

本文經曾文宣授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航