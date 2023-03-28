宏都拉斯與中國建交，台灣民間為何波瀾不驚甚至「慢走不送」？
我們想讓你知道的是
隨著台灣的民主化，預算受到嚴格的監督，加以中國的經濟突飛猛進，台灣也瞭解到不可能用砸錢的方式來找到傳統意義上的友邦，所以開始了不以建交為目的的「實質外交」與利益密切國家加強往來。宏國外長率團到北京談建交的同時，捷克眾議院議長率團搭乘空軍專機到台灣訪問，反而更受到媒體的關注，這也顯示出過去的幾十年，台灣的外交已經跳脫建交與否的非傳統模式。
文：詹威克（台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居）
對台灣的民眾而言，邦交國多還是少不重要，重要的是入境他國的時候是否方便？護照的簽證待遇、甚至是否承認台灣駕照等等的問題。
不過算是頗喜歡出國旅遊的台灣人，大概也沒有幾個去過宏都拉斯，在他們的印象中，宏都拉斯是個貧窮國家、政府是以貪腐知名，如今向台灣要20多億美元不果、轉投北京懷抱，也沒什麼好可惜的。
既然如此，北京又為什麼要「搶」台灣的邦交國呢？第一個是象徵意義，也就是對北京而言，世界上又多了一個「支持一個中國」、「反對台獨」的國家、顯示「統一是必然的」。
第二個就是北京也很清楚，台灣的總統、副總統等高層人物每次出訪這些國家，主要目的其實都是「過境美國」，斷了這些國家的邦交、台灣政府努力維持官方往來換取高層「過境」訪美的作法，以後就「此路不通」，何況在總統蔡英文出訪瓜地馬拉、貝里斯這兩個同樣是中南美國家之前宣布，對中國外交部絕對是很有意義的。
台灣的邦交國雖然剩下不多、而且很可能會繼續減少，不過就在宏國外長率團到北京談建交的同時，捷克眾議院議長率團搭乘空軍專機到台灣訪問，反而更受到媒體的關注，這也顯示出過去的幾十年，台灣的外交已經走出了一個跳脫建交與否的非傳統模式。
台灣外交逐步崩塌的歷史
台灣的中華民國政府從1949年所謂的「播遷」來台以來，蔣介石的國民黨政府和現在的北京政府做法差不多，以建交國家來象徵自己是全中國的「正統代表」；但是到了1971年聯合國大會通過台灣所稱的「排我納匪」，實際上就是北京的共產黨政權，在大多數成員國的支持之下取代了中華民國、代表了全中國。
這是台灣外交開始逐步崩塌的起點、當時蔣介石喊出了「莊敬自強處變不驚」的口號，這個口號處處可見，甚至連香菸盒的外包裝也不放過，藉以試圖安定民心。不過，安定不了的是大大小小的國家紛紛與北京交好。
細數台灣外交的重大挫折，在退出或者是被逐出聯合國之後，第一個就是與日本斷交，當時反應之強烈，甚至有人喊出了對日本恢復戰爭狀態，理由是斷交等同宣戰；但是沒過幾年，美國的卡特（Jimmy Carter）政府也選擇與北京建交，當時反應的強烈程度又更上一層、直接到了攻擊美國特使車隊的程度。
到了1990年代，雖然台灣經濟相對強盛、中國則是有「六四事件」，仍無法阻止蔣介石支持建國的韓國，「忘恩負義」與北京建交。種族隔離時期，外交上與台灣因為都受到孤立而關係密切的南非，也因為種族隔離時期宣告結束而斷交；當然台灣當時的國民黨政府也是想盡辦法來爭取冷戰結束、民族主義興起之後各地出現的新成立的國家，兩岸在那個年代一度是以金錢為武器來大打外交爭奪戰。
但是隨著台灣的民主化，預算受到嚴格的監督，加以中國的經濟突飛猛進，台灣也瞭解到國際現實，台灣是不可能用砸錢的方式來找到傳統意義上的友邦，所以開始了不以建交為目的的「實質外交」與利益密切國家加強各方面的往來。
一開始，這種思維受盡嘲笑，加上台灣邦交國日益減少，「實質外交」效果更是大受質疑，一直到香港的「反送中」、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）肆虐全球、俄烏戰爭爆發，國際情勢發生重大變化，台灣的國際地位也出現重大改變。
由於不再執著於是否建交，因此給了往來國家迂迴和解釋的空間，往來的國家可以維持與中國關係「不破」，但是顯然已經不如以往熱絡，而中國對這些往來國家所謂的製裁也沒有達到預計的結果。
在台灣，如果為了留住一個邦交國而砸下很可能拿不回來的20多億美元、也就是相當於700多億新台幣，卻又説不清楚能夠達到什麼目的，那肯定是會招罵的、誰也沒那個膽子拍板。這次宏都拉斯與台灣斷交，在台灣最大的效應是斷交，成為在野黨批評外交部的理由。
民間不在乎、媒體關注的反而是美國的反應，至於北京會不會同意滿足宏都拉斯的建交條件，向來就不是「處變不驚」的台灣民眾所關心的重點。
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
我們想讓你知道的是
三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。