宏都拉斯與中國建交，台灣民間為何波瀾不驚甚至「慢走不送」？

文：詹威克（ 台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居 ）

對台灣的民眾而言，邦交國多還是少不重要，重要的是入境他國的時候是否方便？ 護照的簽證待遇、甚至是否承認台灣駕照等等的問題。

不過算是頗喜歡出國旅遊的台灣人，大概也沒有幾個去過宏都拉斯，在他們的印象中，宏都拉斯是個貧窮國家、政府是以貪腐知名，如今向台灣要20多億美元不果、轉投北京懷抱，也沒什麼好可惜的。

既然如此，北京又為什麼要「搶」台灣的邦交國呢？第一個是象徵意義，也就是對北京而言，世界上又多了一個「支持一個中國」、「反對台獨」的國家、顯示「統一是必然的」。

第二個就是北京也很清楚，台灣的總統、副總統等高層人物每次出訪這些國家，主要目的其實都是「過境美國」，斷了這些國家的邦交、台灣政府努力維持官方往來換取高層「過境」訪美的作法，以後就「此路不通」，何況在總統蔡英文出訪瓜地馬拉、貝里斯這兩個同樣是中南美國家之前宣布，對中國外交部絕對是很有意義的。

台灣的邦交國雖然剩下不多、而且很可能會繼續減少，不過就在宏國外長率團到北京談建交的同時，捷克眾議院議長率團搭乘空軍專機到台灣訪問，反而更受到媒體的關注，這也顯示出過去的幾十年，台灣的外交已經走出了一個跳脫建交與否的非傳統模式。

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（前右2）3月25日率團搭機訪台，下機後帶領訪團進入松指部松嵐廳舉行記者會｜Photo Credit: 中央社

台灣外交逐步崩塌的歷史

台灣的中華民國政府從1949年所謂的「播遷」來台以來，蔣介石的國民黨政府和現在的北京政府做法差不多，以建交國家來象徵自己是全中國的「正統代表」；但是到了1971年聯合國大會通過台灣所稱的「排我納匪」，實際上就是北京的共產黨政權，在大多數成員國的支持之下取代了中華民國、代表了全中國。

這是台灣外交開始逐步崩塌的起點、當時蔣介石喊出了「莊敬自強處變不驚」的口號，這個口號處處可見，甚至連香菸盒的外包裝也不放過，藉以試圖安定民心。不過，安定不了的是大大小小的國家紛紛與北京交好。

細數台灣外交的重大挫折，在退出或者是被逐出聯合國之後，第一個就是與日本斷交，當時反應之強烈，甚至有人喊出了對日本恢復戰爭狀態，理由是斷交等同宣戰；但是沒過幾年，美國的卡特（ Jimmy Carter） 政府也選擇與北京建交，當時反應的強烈程度又更上一層、直接到了攻擊美國特使車隊的程度。

到了1990年代，雖然台灣經濟相對強盛、中國則是有「六四事件」，仍無法阻止蔣介石支持建國的韓國，「忘恩負義」與北京建交。種族隔離時期，外交上與台灣因為都受到孤立而關係密切的南非，也因為種族隔離時期宣告結束而斷交；當然台灣當時的國民黨政府也是想盡辦法來爭取冷戰結束、民族主義興起之後各地出現的新成立的國家，兩岸在那個年代一度是以金錢為武器來大打外交爭奪戰。

但是隨著台灣的民主化，預算受到嚴格的監督，加以中國的經濟突飛猛進，台灣也瞭解到國際現實，台灣是不可能用砸錢的方式來找到傳統意義上的友邦，所以開始了不以建交為目的的「實質外交」與利益密切國家加強各方面的往來。

一開始，這種思維受盡嘲笑，加上台灣邦交國日益減少，「實質外交」效果更是大受質疑，一直到香港的「反送中」、 COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎） 肆虐全球、俄烏戰爭爆發，國際情勢發生重大變化，台灣的國際地位也出現重大改變。

由於不再執著於是否建交，因此給了往來國家迂迴和解釋的空間，往來的國家可以維持與中國關係「不破」，但是顯然已經不如以往熱絡，而中國對這些往來國家所謂的製裁也沒有達到預計的結果。

在台灣，如果為了留住一個邦交國而砸下很可能拿不回來的20多億美元、也就是相當於700多億新台幣，卻又説不清楚能夠達到什麼目的，那肯定是會招罵的、誰也沒那個膽子拍板。這次宏都拉斯與台灣斷交，在台灣最大的效應是斷交，成為在野黨批評外交部的理由。

民間不在乎、媒體關注的反而是 美國的反應 ，至於北京會不會同意滿足宏都拉斯的建交條件，向來就不是「處變不驚」的台灣民眾所關心的重點。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航