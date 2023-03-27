台灣4品牌參加「果醬界奧斯卡」共得21獎破紀錄，特有種南庄橙風味令評審驚艷
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有「果醬界奧斯卡」之稱的「世界柑橘欸果醬大賽」每年在英國達拉蔓莊園舉行頒獎典禮，今年台灣品牌創下參賽以來的最佳成績，「柯亞果醬」、「玫開四度」、「甜玉軒」，以及「三福果富」，共計4個品牌總計贏得1雙金、6金、6銀、8銅共21個獎。
（中央社）台灣品牌參加英國「世界柑橘類果醬大賽」今年締造史上最佳成績，4個品牌總計贏得1雙金、6金、6銀、8銅共21個獎。
其中，前出版人、有「果醬女王」封號的柯亞首次以台灣特有種「南庄橙」製作單品果醬，一出手即在「純柑橘品種」和「適合佐餐」兩個競賽項目獲銀獎肯定，加入龍眼蜜的南庄橙果醬更在「使用蜂蜜」項目一舉奪得金獎。
將南庄橙的酸苦，製成果醬特有風味
南庄橙（學名：Citrus taiwanica）最早在日治時代於苗栗南庄被發現並被列入文獻，如今已瀕臨絕跡。林務局2021年啟動復育工作。
柯亞近日接受《中央社》採訪時透露，會接觸到南庄橙，是經飲食作家蕭秀琴提點，林務局則自去年起陸續免費提供柯亞20餘顆南庄橙，用於研發果醬、賦予這個瀕危特有種新生命。因為仍十分稀有，每一顆南庄橙都列編管理，以利追蹤來源和去處。
南庄橙果肉味道極酸，不適合鮮食。柯亞說，參賽主要目標之一即是藉由得獎，證明南庄橙的商業和文化價值。
她說，台灣雖然有許多適合鮮食的水果，但加工品更有利海外拓銷。日本傾官方和民間之力推廣自家水果和水果製品的成功經驗，也刺激她思考該如何透過豐富的文化底蘊襯托，推動台灣風味走向國際。
柯亞舉例，為了推廣，日本業者曾在多項國際競賽卯足全力使用柚子，並透過跨領域、多樣的行銷手法讓柚子進入各國民眾的日常生活，久而久之，柚子在國際間幾乎與日本畫上等號。
獨一無二的南庄橙顯然也有潛力成為鮮明的台灣象徵。在具深厚果醬製作傳統的英國獲國際級評審青睞，柯亞說，她期待這有助鼓舞台灣的南庄橙復育工作。
根據《中央社》取得的評審團主席、名廚勒帕德（Dan Lepard）的評語，他讚賞純南庄橙果醬「味道十分獨特、令人耳目一新」，製作精良，「非常美味」，因此給了27分高分（滿分30）。至於龍眼蜜南庄橙果醬，勒帕德讚譽「風味多層次而和諧，蜂蜜味宜人」，「令人驚嘆」，值得極度接近滿分的29分。
雖自2019年首次以自創品牌Keya Jam征戰國際果醬競賽以來已獲許多獎項肯定，柯亞認為，只有先在台灣建立兼具廣度和深度的果醬飲食文化，才有條件期待精彩的國際行銷成果。
柯亞說，從事果醬研發製作10多年來，她不斷思考何謂台式飲食文化特色和精神、台式果醬又可在其中有何表現。
她說，果醬雖源於西方飲食文化，但盛產水果的台灣，其實可更勇於跳脫框架思考：果醬不僅能塗抹於麵包，從鳳梨蝦球、橙汁排骨等台式料理可看到，水果常用於去油解膩和提鮮入味，而台式飲食常見的甜鹹、酸甜口感，更體現台灣風味自成一格的「兼容並蓄」。
美食愛好者因此可嘗試以果醬搭配鹽酥雞、醃漬肉品，甚至豬血糕、珍珠奶茶。在台灣，探索果醬的多元表現力，巷子口小吃就辦得到。
除了南庄橙，柯亞此次在英國「世界柑橘類果醬大賽」（The World's Original Marmalade Awards & Festival）也運用客家柿子乾、柿子酒、椪柑、桶柑、臍橙、檸檬、紅肉葡萄柚等台灣本土食材以及威士忌、琴酒製作果醬，獲金、銀、銅等獎肯定。
「玫開四度」製果醬罕見蟬聯雙金獎
另外3家獲獎台灣品牌是來自南投的「玫開四度」、來自台南的「甜玉軒」，以及水果商「三福果富」。
其中，「玫開四度」繼去年以「玫瑰柑橘果醬」勇奪大賽最高榮譽「雙金獎」後，今年以「金門高粱酒柑橘果醬」再奪雙金。由於蟬聯雙金十分少見，主辦單位因此特別致電邀請親赴英國領獎。「玫開四度」另外也以結合文山包種茶茶粉、玫瑰花瓣、荔枝蜜的柑橘果獎獲銀、銅獎肯定。
大賽規定，獲兩次雙金獎者有資格擔任下一屆評審。「玫開四度」執行長郭恩綺接受《中央社》採訪時說，此次來英國除了領獎，也是為了與各國同業交流並考察英國本地產業和法規。她提到，台灣生產許多柑橘，卻缺乏專業評比機制，相當可惜，希望未來有機會在台灣推展相關活動。
「甜玉軒」創辦人、「果醬男孩」林韡勳則以名為「茶金」的紅玉紅茶（台茶18號）威士忌金柑果醬獲1金獎，並以名為「琥珀」的龍眼蜜威士忌金柑果醬，以及融合細磨咖啡粉的咖啡威士忌金柑果醬獲2銅獎。
林韡勳告訴《中央社》，「茶金」使用台茶18號老茶，他將茶葉細細切碎，加入威士忌釀漬，佐餐上特別適合搭配烤雞、烤魚排。創業第10年、第4次參賽終獲金獎，來自柳營鄉間、致力推廣在地物產的林韡勳說，此次得獎意義非凡。
「三福果富」則以與柯亞共同開發的「琴酒檸檬葡萄柚果醬」獲1金1銅。副總經理特助甯懷萱與《中央社》分享，葡萄柚的苦澀讓它不如其他柑橘類水果容易親近，但也正因如此，團隊特別挑選葡萄柚為主角，呈現疫情造成的苦澀與令人期待的回甘。
有「果醬界奧斯卡」之稱的「世界柑橘類果醬大賽」每年在英格蘭達拉蔓莊園（Dalemain Mansion）舉行頒獎典禮和交流活動，今年的典禮於昨晚落幕。
大賽贊助商之一為歷史超過300年的英國王室食品雜貨供應商「福南梅森」（Fortnum & Mason）。福南梅森每年精選大賽得獎果醬在自家各零售點上架，歷來包括來自台灣的作品。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。