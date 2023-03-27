【藝遊嚮導】3/28-4/03：城南有意思、大港開唱、沉浸式探戈體驗音樂舞會，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜2023 KSAF 索拉舞蹈空間舞團 《消逝的日常》

時間｜2023/04/01（六） - 2023/04/02（日）

地點｜再見捌捌陸-眷村文化園區（高雄市左營區明德新村）

備註｜本活動為售票活動

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歲月的筆 寫春花秋月 沉澱一縷馨香 淺淺蔓延 終將要道別的 徘迴在不捨與猶豫間 如何相離 如何回望

索拉舞蹈空間舞團與眷村子弟的編舞家黃筱哲，一同帶來的舞作《消逝的日常》，以平易直白的表演手法，拼貼幼時眷村中人、事、物共構的片段畫面。

眷村園區的一顆樹、一扇窗、一面牆，隔壁家大鍋快炒的鐺鐺聲、撲鼻的飯菜香⋯⋯，都承載著個人或集體生活的記憶，它延續著空間的歷史感，增加環境的自明性，眷村也是如此。

現代城市的外貌不斷更新，同時某些角落也正在隱落，在這個歷史消逝的十分徹底的年代，「眷村」是否已成為凍結於時空中的代名詞？2023春天藝術節環境舞蹈《消逝的日常》，讓我們透過舊物件開啟視覺新領悟，一覽消逝的舊時代風華。

名稱｜暫停運作

時間｜2023/03/31（五） - 2023/04/02（日）

地點｜華山1914文化創意產業園區 華山中3館2F 拱廳（台北市中正區八德路一段1號）

備註｜本活動為售票活動

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在每個想要將生命暫停的瞬間，我們的思想不曾停止過。 在每個被遺忘或放棄的時空中，時間不會因為你的放棄與休止暫停過。

李尚明：我曾經很用力很用力地要擁抱他，但最後只能緊緊的抱著自己⋯⋯我討厭我自己。

陳志聖：我不敢跟這個世界說，那會被整個世界討厭，也因為這樣我越來越討厭這個世界。

蘇麗真：有時候回到家，我習慣把電視開著，然後看著別人的故事上演著⋯⋯我好像一個旁觀者，這世界沒有我的故事上演。

宋柏青：無私的愛啊？當你提到自己要什麼的時候，那已經算自私了。

無論您多麼厭世，或是這個世界多麼可惡，請您習慣吧！因為不只您停止不了這個世界，您也停止不了您自己⋯⋯。

邀請您一起面對無論在多麼負面的情況、或是疫情之下，我們還是有繼續運作下去的權利與義務。

名稱｜2023城南有意思

時間｜2023/03/22（三） - 2023/04/23（日）

地點｜台北市城南地區

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鄭麗君：一座城市面貌是由時代形塑，透過大家串聯與共創，不只召喚城南文化力，也在重新定義台北。

文化總會「城南有意思」生活節邁入第6年了，透過城南地區公私場館、店家、里民的串聯響應，已是台北城南最具代表性的生活節品牌、親子同遊最佳去處。

琳瑯滿目的內容包含：經典台語兒歌新編曲重製的台語親子音樂劇《春天佇佗位》、穿越回民國30年代的百人劇本殺推理遊戲，此外，文總空間也將舉辦「城南任意門」展覽，還有市集及手作DIY活動、城市散步、兒童闖關以及司法沉浸式劇場等豐富活動。

【展覽】

名稱｜大衛．克拉耶伯：片刻冥想

時間｜2023/03/31（五） - 2023/06/25（日）

地點｜南北市立美術館（台北市中山區中山北路三段181號）

備註｜本活動為售票活動

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透過對於動態和靜態、時間和速度以及聲音的操控與實驗，鬆動傳統視覺媒介界線，在其影像畫面中挹注多層次的時間性。

錄像裝置藝術家大衛．克拉耶伯（David Claerbout）1969年出生於比利時科瑞克（Kortfijk），畢業於安特衛普皇家藝術學院（Royal Academy of Fine Arts in Antwerp）及阿姆斯特丹皇家視覺藝術學院（Rijksakademie van Beeldende Kunsten）。

具備繪畫背景的克拉耶伯，以其運用攝影、錄像、數位技術、聲音等媒材的作品聞名，創作主要關注時間性（temporality）與連續性（duration）的概念、懸置於動與靜的張力之間的影像、以及延展時間與記憶的經驗。克拉耶伯表示，他「是用歷時性來雕刻。『歷時性』和『時間』是兩個不同的概念：『歷時性』是一種處於中間（in-between）的狀態，而『時間』是一種獨立的狀態。」他擅於透過創造大型影像裝置來使觀眾成為作品的一部分——無論是藉由建立螢幕中投影影像與觀者之間的聯結，或是創造螢幕本身與展覽場域的空間關係，又或單純地任由「一個場景因觀眾的在場與些許時間進而發展為另一個場景」這一過程自然地發生。

克拉耶伯曾參與2004年台北雙年展展出，本次個展精選呈現自1996年以來創作之大型錄像作品，搭配系列繪畫手稿，運用展場獨特挑高空間，建構有別以往的觀展體驗。

名稱｜時間眾像：給每個人的歲月景觀

時間｜2023/02/18（六） - 2023/05/28（日）

地點｜南南市美術館2館（台南市中西區忠義路二段1號）

備註｜本活動為售票活動

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在無法度量的宇宙中，「時間」因為人的存在而有了可以度量的刻痕；人類在世，亦必會經過由時間鋪墊而成的「生、老、病、死」階段。人經歷其中，有時有伴相陪，有時獨自面對；種種過程之後，生命裡所有的回憶與經驗，在高齡者身上，形塑成豐富多樣的歲月景觀。

1993年即已邁入高齡化社會的南灣，被國家發展委員會推估將於2025年進入超高齡社會，這代表著除了社會結構改變外，也揭示了未來的生活，在年輕輩可能無法陪伴與扶養高齡者之下，絕大多數人都要好好思考該如何回應「時間」這件事情。

以「高齡」為核心議題所策劃的「時間衆像：給每個人的歲月景觀」展覽，透過藝術家對「時間」與「生命」細膩的觀察、感觸和回望所創作出的作品，嘗試牽引觀眾至不同的角度觀看「高齡者的風景」與「時間留下的面貌」，藉此思考現今或未來可能要面對的生活：自身或親友衰老的身體、利用美好的回憶帶來的青春感、退化的生理狀態影響情緒的反應。甚至，在展覽最後，透過藝術家對於時間的探討，再次叩問經歷生理老化後，「時間」對於每個人心理上的意義。

南南市美術館自2019年與國立成功大學老年學研究所簽署合作備忘錄後，以辦理推廣活動及共享學術資源等方式，期盼能對高年長者與失智症患者帶來良好效益。本次策展，除了持續本館希望讓藝術更能面向全民大眾的使命外，也嘗試在展覽方式上能讓高齡者感受到較友善的觀展體驗，以利後續以此作為友善觀展體驗的場域，盼美術館的未來成為高齡者願意造訪的活動空間。

名稱｜定神─蒲添生南灣頭人巨帙