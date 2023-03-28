為什麼在職場上，我們都該創造「被人賣了還幫人數錢」的價值？
我們想讓你知道的是
就像是公關產業的不同職級人員的標價一樣，我們的工作在我們的主管與客戶眼中，也會隨著影響力與必須性而有不同的標價，而我們是否能意識到自己的標價，也可善用技能與經驗累積讓自己的標價往更高的層次移動？
文：公關人生相談室
記得剛進入公關代理商任職時，因為完全沒有相關經驗，於是雖然職稱掛的是資深專案企劃，但還是需要從頭學習公關與媒體相關的操作與應對技巧。無論是打電話、搜集披露、整理資料、做表單、場勘、寫邀請函、聯繫廠商、對設計稿、對硬體規格表，以及在記者會現場支援不同工作項目，像是媒體接待、控台、機動等，一切的一切都很新鮮，但也常常有擔心自己學習得不夠快的焦慮。
在公關產業中，表面上是維繫媒體關係、宣傳品牌相關新聞與進行危機處理，以維護品牌聲譽，但實際工作上卻有太多不為外人道的繁雜工作項目需要處理。無論是記者會前像是恐怖情人般的信件、電話和簡訊邀約；提案媒體訪談時，需要上窮碧落下黃泉地搜尋任何有可能成功的機會；或是面對無數次的拒絕、被掛電話和客戶提案調整十數次的挫敗，卻又必須保持著信心，在每一次看來是挫敗的經驗中學習——學習著更貼近媒體採訪與客戶內部協商的需求，也學習著如何將每次挫敗視為看起來充滿彎路的過程中，找到可以釐清前進方向的指標。
公關產業的計價模式，其實也跟顧問產業很像，都是以投入的人力與小時數跟客戶收費，而每一個人從總監、資深經理、經理、副理、資深專案企劃到專案企劃，其實都有跟客戶收費的牌價。每一張報價單就是由不同職級的人員與小時數投入構成，無論是公關活動提案、寫邀請函、新聞稿到活動的提案、規劃與執行；每一張報價單都標記了團隊的預計產出與貢獻，而每個月都必須要有夠多的活動，才有辦法養活一個專案團隊。
總監位高權重，通常只扮演監督與諮詢角色，通常在報價單上不會投入太多工時，雖然實際上客戶仍會希望在內部提案會議或是活動現場還是要有總監坐鎮，大部分報價單的工時都來自於中階主管帶領初階的工作人員，一起完成需要的規劃與執行項目。
在團隊中工作久了，特別是在開始帶領團隊之後，自然也會觀察與察覺到自己團隊成員的長處與短處。舉例來說，有的人擅長文字工作卻不擅長跟客戶提案；有的人擅長做簡報視覺呈現但會需要更有邏輯的人在一旁看著，避免過多花俏的資訊干擾主要訊息的溝通，也有人非常擅長隨機應變，只要放在控台搭配著燈控和音控的外部廠商，可以確保流程幾乎不會出錯，令人安心的人。
因為開始帶團隊，也會開始處理對客戶報價事宜，一開始總會想著就蕭規曹隨，大概多少媒體參與規模的活動，就按照比例去分配成員的工時，提供給客戶。但隨著同時間進行中的專案變多，特別是不同客戶需要在相近時間舉辦媒體活動，這時人員在專案的配置與工時計算就必須更為精細，必須隨著客戶的需求、媒體活動的屬性、前置工作的複雜度與執行活動的繁複度，甚至是預期的溝通成本都必須納入，以確保成員的投入不會在報價上被低估，也不會給予客戶不切實際的期待，以為只需要少少的成本就可以完成一場複雜的媒體活動。
報價的訓練，不但是身為帶人主管展現專案管理甚至是識人之明能力的展現，更是直接面對商業環境的挑戰。無論是面對成本、營收甚至是風險的控管，還是對於團隊分工與貢獻的調配與價值的認知，都是在之後的職涯中寶貴的商業實戰養分。
也就是在這樣的時候，我也才意會到，原來職場上的價值可以被這麼具象地呈現，而每個工作者身上其實都有這些隱而未顯，或是甚至只有老闆才看得懂的標價。
在職場上，我們也曾經聽過一些警世名言，像是「不要被人賣了，還幫人數錢」。乍看之下，是在提醒我們小人難防，不要被別人出賣了還幫著別人出賣自己。然而，從我自己真實的經歷來看，或許更值得思考的是，我們是否可以為自己創造可以「被販賣」的價值，以及是否能即早讓自己接近「可以幫人數錢」的位子？
「被販賣」的價值，可以是任何能呈現在報價單上跟客戶收款的項目，特別是那些客戶必須也不敢議價的項目，無論是提案企劃的能力、文稿撰寫的能力，或是能在有限時間內，能搭配著外包廠商提供客戶感到滿意設計的美學能力，這都是每一個工作者可以在職涯不同階段盤點的技能累積點。就像是公關產業的不同職級人員的標價一樣，我們的工作在我們的主管與客戶眼中，也會隨著影響力與必須性而有不同的標價，而我們是否能意識到自己的標價，也可善用技能與經驗累積讓自己的標價往更高的層次移動？
「幫他人數錢」則是另一種代表獲得相當或是全盤信任的能力，必須對於產業、成本結構與即將面對議價的利害關係人夠瞭解，也才有機會擔當「幫他人數錢」或是報價的工作，也才更有機會接近營運的核心，真正了解企業之所以獲利或是虧損可能的原因為何。由此，也才更能用更全面的觀點檢視每一項自己與他人手中工作，換算著金錢利益在商業世界的價值。也唯有在這個時候，我們更能明白，原來「功勞」是可以被金錢所定義，而我們也更可以發現與覺察自己手邊的工作與自己所有的技能，放到真實市場的估值可能有多少，進而調整自己的自我成長與精進方向。
或許，在每天出賣勞力換取金錢報酬之外，我們更可以在自己的工作上，創造「被人賣了還幫人數錢」的價值，讓自己的投入可以被轉譯成商業價值，也讓自己的學習與成長更具備市場性，真正成為可以在職場上具備市場價值與技能優勢的一人公司。
Tags：
休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。