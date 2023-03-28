為什麼在職場上，我們都該創造「被人賣了還幫人數錢」的價值？

文：公關人生相談室

記得剛進入公關代理商任職時，因為完全沒有相關經驗，於是雖然職稱掛的是資深專案企劃，但還是需要從頭學習公關與媒體相關的操作與應對技巧。無論是打電話、搜集披露、整理資料、做表單、場勘、寫邀請函、聯繫廠商、對設計稿、對硬體規格表，以及在記者會現場支援不同工作項目，像是媒體接待、控台、機動等，一切的一切都很新鮮，但也常常有擔心自己學習得不夠快的焦慮。

在公關產業中，表面上是維繫媒體關係、宣傳品牌相關新聞與進行危機處理，以維護品牌聲譽，但實際工作上卻有太多不為外人道的繁雜工作項目需要處理。無論是記者會前像是恐怖情人般的信件、電話和簡訊邀約；提案媒體訪談時，需要上窮碧落下黃泉地搜尋任何有可能成功的機會；或是面對無數次的拒絕、被掛電話和客戶提案調整十數次的挫敗，卻又必須保持著信心，在每一次看來是挫敗的經驗中學習——學習著更貼近媒體採訪與客戶內部協商的需求，也學習著如何將每次挫敗視為看起來充滿彎路的過程中，找到可以釐清前進方向的指標。

公關產業的計價模式，其實也跟顧問產業很像，都是以投入的人力與小時數跟客戶收費，而每一個人從總監、資深經理、經理、副理、資深專案企劃到專案企劃，其實都有跟客戶收費的牌價。每一張報價單就是由不同職級的人員與小時數投入構成，無論是公關活動提案、寫邀請函、新聞稿到活動的提案、規劃與執行；每一張報價單都標記了團隊的預計產出與貢獻，而每個月都必須要有夠多的活動，才有辦法養活一個專案團隊。

總監位高權重，通常只扮演監督與諮詢角色，通常在報價單上不會投入太多工時，雖然實際上客戶仍會希望在內部提案會議或是活動現場還是要有總監坐鎮，大部分報價單的工時都來自於中階主管帶領初階的工作人員，一起完成需要的規劃與執行項目。

在團隊中工作久了，特別是在開始帶領團隊之後，自然也會觀察與察覺到自己團隊成員的長處與短處。舉例來說，有的人擅長文字工作卻不擅長跟客戶提案；有的人擅長做簡報視覺呈現但會需要更有邏輯的人在一旁看著，避免過多花俏的資訊干擾主要訊息的溝通，也有人非常擅長隨機應變，只要放在控台搭配著燈控和音控的外部廠商，可以確保流程幾乎不會出錯，令人安心的人。

因為開始帶團隊，也會開始處理對客戶報價事宜，一開始總會想著就蕭規曹隨，大概多少媒體參與規模的活動，就按照比例去分配成員的工時，提供給客戶。但隨著同時間進行中的專案變多，特別是不同客戶需要在相近時間舉辦媒體活動，這時人員在專案的配置與工時計算就必須更為精細，必須隨著客戶的需求、媒體活動的屬性、前置工作的複雜度與執行活動的繁複度，甚至是預期的溝通成本都必須納入，以確保成員的投入不會在報價上被低估，也不會給予客戶不切實際的期待，以為只需要少少的成本就可以完成一場複雜的媒體活動。

報價的訓練，不但是身為帶人主管展現專案管理甚至是識人之明能力的展現，更是直接面對商業環境的挑戰。無論是面對成本、營收甚至是風險的控管，還是對於團隊分工與貢獻的調配與價值的認知，都是在之後的職涯中寶貴的商業實戰養分。

也就是在這樣的時候，我也才意會到，原來職場上的價值可以被這麼具象地呈現，而每個工作者身上其實都有這些隱而未顯，或是甚至只有老闆才看得懂的標價。

在職場上，我們也曾經聽過一些警世名言，像是「不要被人賣了，還幫人數錢」。乍看之下，是在提醒我們小人難防，不要被別人出賣了還幫著別人出賣自己。然而，從我自己真實的經歷來看，或許更值得思考的是，我們是否可以為自己創造可以「被販賣」的價值，以及是否能即早讓自己接近「可以幫人數錢」的位子？

「被販賣」的價值，可以是任何能呈現在報價單上跟客戶收款的項目，特別是那些客戶必須也不敢議價的項目，無論是提案企劃的能力、文稿撰寫的能力，或是能在有限時間內，能搭配著外包廠商提供客戶感到滿意設計的美學能力，這都是每一個工作者可以在職涯不同階段盤點的技能累積點。就像是公關產業的不同職級人員的標價一樣，我們的工作在我們的主管與客戶眼中，也會隨著影響力與必須性而有不同的標價，而我們是否能意識到自己的標價，也可善用技能與經驗累積讓自己的標價往更高的層次移動？

「幫他人數錢」則是另一種代表獲得相當或是全盤信任的能力，必須對於產業、成本結構與即將面對議價的利害關係人夠瞭解，也才有機會擔當「幫他人數錢」或是報價的工作，也才更有機會接近營運的核心，真正了解企業之所以獲利或是虧損可能的原因為何。由此，也才更能用更全面的觀點檢視每一項自己與他人手中工作，換算著金錢利益在商業世界的價值。也唯有在這個時候，我們更能明白，原來「功勞」是可以被金錢所定義，而我們也更可以發現與覺察自己手邊的工作與自己所有的技能，放到真實市場的估值可能有多少，進而調整自己的自我成長與精進方向。

或許，在每天出賣勞力換取金錢報酬之外，我們更可以在自己的工作上，創造「被人賣了還幫人數錢」的價值，讓自己的投入可以被轉譯成商業價值，也讓自己的學習與成長更具備市場性，真正成為可以在職場上具備市場價值與技能優勢的一人公司。