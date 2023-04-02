從《逆局》看台日韓刑偵劇差異：台灣影視圈還處在自嗨階段，尚未找到自我風格

文：雨町電視台的一隻土撥鼠

前陣子和朋友看了去（2022）年台劇的黑馬《逆局》，對劇本和剪輯的成熟依舊念念不忘，便以自己的經驗比較了一下台日韓劇在刑偵類型上的風格和差異。

雖然是台日韓的刑偵劇差別，但本篇會比較聚焦在日韓雙方的風格，以及台劇如何在這兩個國家的類型劇之中找到方向。畢竟以戲劇產業的崛起、發展時間來看，台劇流行、輸出到國外的時候，國內幾乎還不流行類型劇，技術和劇本也尚未成熟到可以外銷，而後我們持續接觸日韓製作的刑偵劇，才逐漸興起這波刑偵潮。

說到日本刑偵，大部分人應該比較常想到本格推理、社會派推理等詞，或是金田一、名偵探柯南，乃至東野圭吾、宮部美幸等小說家，也知道每季日劇一定都會出個幾部刑偵推理。日本人在這個題材上真的行之有年，會流行的原因一下子可以想到不少：埋下謎團、解謎、引起讀者好奇心本來就是故事創作的醍醐味之一，會選擇這樣的題材深入製作無可厚非；解謎可以成為故事的核心，題材則能選擇很多種來搭配，對很早就在發展創作的日本來說，也算是一種必然的發展。

而常看日劇的人會發現，日本人很喜歡製作單元劇。動輒二三十年的連載也好，或是一季只有十集，一集只有四十分鐘的電視劇也好，大概可以歸因於幾點：解謎型的作品本來就很適合以單元劇呈現，日本人觀劇大多是為了短時間的放鬆，不小心漏掉一兩集也沒關係，再來是拿來改編的漫畫通常都是單元劇的呈現。

其實應該還有很多原因，不過大致上可以看出，日韓台製作戲劇的出發點都不太一樣，好比日本的影視作品比較追求在短時間內提供足夠的娛樂性，以及喜好以強烈的敘事而非人物來帶動情緒等等（因為培養人物共鳴需要更長的時間）。這部分也能看出，很多時候日劇的人物背景、想法在故事中可能不會最重要，故事的核心思想，或是人物的選擇，選擇背後的意念更是編導希望被討論的。

而韓劇幾乎是相對於這種模式的操作。比起日劇，韓國影視在整個結構上更龐大也更商業、工業化，無論是幕前幕後的產業鏈，或是從出資方再到消費者的角色，甚至海外進出的規畫，都能看見很明顯的目的和計畫。

韓劇的類型劇在這幾年有很明顯的長進，觀眾的選擇不再只有愛情為主軸的言情小說型戲劇，以往較常出現在電影的題材和故事內容，也漸漸被拿來擴寫成電視劇腳本，當然還有一些時度跨越很長、內容有很多反轉，很懂得起承轉合公式的劇本。尤其韓國社會風氣比起日本人更敢於針砭時事、將事件公諸於世要求改進，也使得影視圈很習慣，也很擅長改編社會重大案件。

不過我自己觀劇的感覺是，韓國影視比較追求狗血和聲光效果、帶起觀眾情緒，加上沒有日本懂得拿捏節奏長度，有時候會為了要混長度而塞了不怎麼重要的內容，或是劇情渲染過度，造成觀眾最後會不自覺疲累，追劇完反而覺得空虛。

韓劇的長處是很懂得刻劃人物，能在較長的時間內將人物的習性、個性與生平等等完整交代，使得觀眾在追劇的過程中能共鳴螢幕另一方的行為，這時候搭配上浪漫的愛情支線，一方面緩和刑偵劇常會出現的嚴肅氣氛，一方面也能收穫想看劇情的男性觀眾，以及比較喜歡緩和類型的女性觀眾。

相對於這兩種類型的台劇則擅長創新、嘗試，影視圈的人也比較敢做夢（我講得真委婉，如果是很不委婉的講法就是很愛自嗨，不太管觀眾要什麼），但完整的商業獲利模式起步較晚，像是片長還沒有像其他兩國一樣有比較固定的時間（目前比較常看到是1-1.5小時一集，一季6-10集左右，但還是很常發現例外），也尚未找到「讓人一看就覺得是台劇！」的風格，所以很容易會流失客群，因為大家會去看更優秀、或是更瞄準觀眾的作品。

畢竟可以選擇的模式本來就少，對於習慣日韓劇的台灣觀眾來說，再開創一種新模式能理解並不會比較簡單，倒不如以大家更習慣的方式來進行。之前吹起一波熱潮的《誰是被害者》就是以網飛（Netflix）平台的長度，而這次討論的《逆局》則不走上述的台式時長，整體更像兩季韓劇的感覺，是以一個非常大規模的時間來講故事。

整體來說，因為《逆局》的商業性很強，加上篇幅龐大，所以感覺起來會更像韓劇一點，但又沒有韓劇那樣很重的公式和刻劃的感覺，反而更能感覺到編導和演員們為了努力拍攝，想盡辦法完善作品中的問題。

以往看台劇，我都會有種覺得作品還沒講到什麼就結束的感覺，這一方面因為我在影視上比較習慣韓劇的長度，一方面則是台劇喜歡故事和人物都要提到，最後就變成兩者都沒抓好。

不過《逆局》雖然前情提要和鋪陳很久，但故事和人物都有明顯的前進和描述，劇情的起承轉合也都很精彩，看前十三集真的有「台劇很強」的感動。（後面十三集算是恨鐵不成鋼，但我願意接受）

近幾年看了一些台劇，加上工作多多少少會接觸到影視圈的人，同事也會跟我聊，能感覺台灣影視圈還處在自嗨階段，以及尚未完整進入很完全的商業模式。畢竟市場小、人力比起其他競爭者來說也太少，即使有政府和文創圈的支持，路都還是走得非常艱辛。

但也就是因為在這種影視進展異常快速的時代，我們靠著鄰居們在影視產業上的經驗少走了非常多冤枉路，也還有時間尋找適合的創作路線與風格。