瑞士「解脫」組織人數創歷史新高，但實施安樂死的醫師恐面臨刑事審判
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越來越多的人決定在組織的幫助下結束自己的生命。據「解脫」組織透露，瑞士去（2022）年有1125名患者以協助自殺方式死亡，相比之下，2021年的數據為973人，2020年為913人。「解脫」組織在一份聲明中指出：「這是由於社會的高齡化，以及患有重病或重度殘疾者人數的增加。」
文：宇田薫
2022年逾1.7萬人成為「解脫」組織（Exit）成員，這是瑞士成立最早、規模最大的協助自殺組織。目前該組織共有15萬4118名成員，創下了其成立40多年來的成員人數紀錄。
加入該組織的主要好處是，有權在瑞士享受醫療協助自殺（安樂死）服務。「解脫」組織只向瑞士的永久居民與瑞士公民提供這種協助。
該趨勢體現出一個現狀，即越來越多的人決定在此類組織的幫助下結束自己的生命。據「解脫」組織透露，瑞士去（2022）年有1125名患者以協助自殺方式死亡，相比之下，2021年的數據為973人，2020年為913人。
「這是由於社會的高齡化，以及患有重病或重度殘疾者人數的增加。」「解脫」組織在一份聲明中指出。去年以協助自殺方式死亡的患者平均年齡為79.6歲，超過2021年78.2歲的平均年齡。
在尋求協助自殺的患者中，身患晚期癌症者的人數最多，佔總數的37％。
截至2022年底，「解脫」的瑞士法語區姊妹組織「支持有尊嚴死亡權利協會」（Association for the Right to Die in Dignity，簡稱ADMD）有3萬3411名成員，去年加入的新成員為3401人。當年共計協助502人結束了自己的生命。
更多人在養老院結束生命
「解脫」組織的成員大多數仍是在自己的家中離世，占到2022年死亡總人數的76％，不過這個數字正在下降，前一年的比例尚為81％。「解脫」組織表示，更多患者選擇在他們生活的養老院或接受治療的醫院內死亡，這類成員去年占18.6％，較前一年的15％和2020年的14％有所上升。
「更多養老院與醫院現在允許其住戶或患者通過安樂死結束生命」，「解脫」組織表示。
去年又有兩個州放開在養老院和醫院實施的醫療協助自殺，以尊重患者的自決權。瓦萊州的選民投票支持一項新法，允許在該州所有的養老與醫療設施內實施安樂死。
蘇黎世州議會也在去年5月通過一項類似法律。然而由於右翼黨派的強烈反對，該議案經過修訂後，將私營機構排除在外。
在法語區的日內瓦州、沃州和納沙泰爾州，在醫院和養老院中也允許實施協助自殺。
外國居民人數增長
全世界有十餘個國家的法律允許安樂死或協助自殺。但是瑞士的與眾不同之處在於，某些組織願意接受外國居民。
「尊嚴」（Dignitas）接受外國居民的瑞士最大協助自殺組織，其成員人數也在增長。2022年該組織共有1萬1856名成員（較前一年增加832人）。大多數新成員來自美國（增加389人），接下來依次為德國（增加164人）和英國（增加95人）。其成員中90％以上目前居住在外國。
不過，並非所有成員都會行使結束自己生命的權利。就「尊嚴」組織而言，在通過了醫師評估的成員當中，不到半數以協助自殺方式結束生命。原因之一是許多人會提前登記，為日後患病「未雨綢繆」。
「尊嚴」組織致力於在全世界推動協助自殺的合法化，接受外國居民也是該組織在這方面做出的努力。瑞士還有兩個總部都設在巴塞爾的組織「生命週期」（Lifecircle）和「天馬」（Pegasos），他們也向其成員提供協助自殺服務。由於「生命週期」組織會長普賴西希（Erika Preisig）已達到退休年齡，因此該組織2022年不再接受新成員。
實施安樂死的醫師恐面臨刑事審判
雖然協助自殺在瑞士是合法的，但實施安樂死的醫師仍可能面對被刑事起訴的風險。只有身患不治之症且承受著難以忍受的疼痛，但同時具有健全判斷力的患者，才能獲准接受安樂死。
由於在未獲得專家意見的情況下，幫助一名精神病患者結束生命，「生命週期」組織會長普賴西希於2016年，被人以謀殺和違反《治療產品法案》罪名起訴。2021年她在二審中被部分宣告無罪。普賴西希和總檢察院都提出上訴，目前這個案件仍懸而未決。
瑞士法語區「支持有尊嚴死亡權利協會」前副會長皮埃爾・貝克（Pierre Beck）是名退休醫師，上（2）月日內瓦的法庭剛對他做出無罪宣判。他曾幫助一名身體健康的86歲老婦結束生命，這名老人希望與她患有重病的丈夫一同離世。
去年瑞士醫學協會（FMH）使《協助自殺條例》更嚴格，不再允許為健康民眾提供協助自殺。這個條例雖不具有法律約束力，但違反條例的醫師，有可能面對來自瑞士醫學協會的處罰，包括吊銷行醫執照等。
本文經《Swissinfo瑞士資訊中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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