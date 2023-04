瑞士「解脫」組織人數創歷史新高，但實施安樂死的醫師恐面臨刑事審判

文:宇田薫

2022年逾1.7萬人成為「解脫」組織(Exit)成員,這是瑞士成立最早、規模最大的協助自殺組織。 目前該組織共有15萬4118名成員,創下了其成立40多年來的成員人數紀錄。

加入該組織的主要好處是,有權在瑞士享受醫療協助自殺(安樂死)服務。 「解脫」組織只向瑞士的永久居民與瑞士公民提供這種協助。

該趨勢體現出一個現狀,即越來越多的人決定在此類組織的幫助下結束自己的生命。 據「解脫」組織透露,瑞士去(2022)年有1125名患者以協助自殺方式死亡,相比之下,2021年的數據為973人,2020年為913人。

「這是由於社會的高齡化,以及患有重病或重度殘疾者人數的增加。」「解脫」組織在一份聲明中指出。 去年以協助自殺方式死亡的患者平均年齡為79.6歲,超過2021年78.2歲的平均年齡。

在尋求協助自殺的患者中,身患晚期癌症者的人數最多,佔總數的37%。

截至2022年底,「解脫」的瑞士法語區姊妹組織「支持有尊嚴死亡權利協會」(Association for the Right to Die in Dignity,簡稱ADMD)有3萬3411名成員,去年加入的新成員為3401人。 當年共計協助502人結束了自己的生命。

更多人在養老院結束生命

「解脫」組織的成員大多數仍是在自己的家中離世,占到2022年死亡總人數的76%,不過這個數字正在下降,前一年的比例尚為81%。 「解脫」組織表示,更多患者選擇在他們生活的養老院或接受治療的醫院內死亡,這類成員去年占18.6%,較前一年的15%和2020年的14%有所上升。

「更多養老院與醫院現在允許其住戶或患者通過安樂死結束生命」,「解脫」組織表示。

去年又有兩個州放開在養老院和醫院實施的醫療協助自殺,以尊重患者的自決權。 瓦萊州的選民投票支持一項新法,允許在該州所有的養老與醫療設施內實施安樂死。

蘇黎世州議會也在去年5月通過一項類似法律。 然而由於右翼黨派的強烈反對,該議案經過修訂後,將私營機構排除在外。

在法語區的日內瓦州、沃州和納沙泰爾州,在醫院和養老院中也允許實施協助自殺。

Photo Credit: GettyImages

外國居民人數增長

全世界有十餘個國家的法律允許安樂死或協助自殺。 但是瑞士的與眾不同之處在於,某些組織願意接受外國居民。

「尊嚴」(Dignitas)接受外國居民的瑞士最大協助自殺組織,其成員人數也在增長。 2022年該組織共有1萬1856名成員(較前一年增加832人)。 大多數新成員來自美國(增加389人),接下來依次為德國(增加164人)和英國(增加95人)。 其成員中90%以上目前居住在外國。

不過,並非所有成員都會行使結束自己生命的權利。 就「尊嚴」組織而言,在通過了醫師評估的成員當中,不到半數以協助自殺方式結束生命。 原因之一是許多人會提前登記,為日後患病「未雨綢繆」。

「尊嚴」組織致力於在全世界推動協助自殺的合法化,接受外國居民也是該組織在這方面做出的努力。 瑞士還有兩個總部都設在巴塞爾的組織「生命週期」(Lifecircle)和「天馬」(Pegasos),他們也向其成員提供協助自殺服務。 由於「生命週期」組織會長普賴西希(Erika Preisig)已達到退休年齡,因此該組織2022年不再接受新成員。

實施安樂死的醫師恐面臨刑事審判

雖然協助自殺在瑞士是合法的,但實施安樂死的醫師仍可能面對被刑事起訴的風險。 只有身患不治之症且承受著難以忍受的疼痛,但同時具有健全判斷力的患者,才能獲准接受安樂死。

由於在未獲得專家意見的情況下,幫助一名精神病患者結束生命,「生命週期」組織會長普賴西希於2016年,被人以謀殺和違反《治療產品法案》罪名起訴。 2021年她在二審中被部分宣告無罪。 普賴西希和總檢察院都提出上訴,目前這個案件仍懸而未決。

瑞士法語區「支持有尊嚴死亡權利協會」前副會長皮埃爾・貝克(Pierre Beck)是名退休醫師,上(2)月日內瓦的法庭剛對他做出無罪宣判。 他曾幫助一名身體健康的86歲老婦結束生命,這名老人希望與她患有重病的丈夫一同離世。

去年瑞士醫學協會(FMH)使 《 協助自殺條例 》 更嚴格,不再允許為健康民眾提供協助自殺。 這個條例雖不具有法律約束力,但違反條例的醫師,有可能面對來自瑞士醫學協會的處罰,包括吊銷行醫執照等。

本文經《Swissinfo瑞士資訊中文》授權轉載,原文發表於此

責任編輯:張博丞

核稿編輯:翁世航