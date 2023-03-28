TNL+ 2023/03/28,
經濟

瑞士信貸危機不是聯準會升息惹的禍，散戶謹記「好貨買不到，買到非好貨」

瑞士信貸危機不是聯準會升息惹的禍，散戶謹記「好貨買不到，買到非好貨」
瑞信銀行。Photo Credit: Credit Suisse FB

我們想讓你知道的是

2023年歐美若干銀行倒閉，不是央行升息惹的禍，而是銀行資產負債管理未臻完善與公司治理未落實。長期低利走勢讓銀行經營者忘卻利率波動風險，資訊不對稱讓投資者忘卻標的物信用風險。金融風暴不斷重演，一犯再犯，人類有記取教訓嗎？

筆者多年前的一位學生，去（2022）年8月突然來找我，說她父親受不了理專的關說，買了許多金融商品，她覺得不對勁，希望我跟她父親談一下。這位父親很得意地告訴我他買了一檔標準普爾（S&P）信用評等A級的國際債券，票面利率非常不錯。

我聽了嚇一跳。這家跨國公司的債券是台灣一般金融機構很難買到的上等貨，他怎麼買得到？品質好、信評頂級的公司，為什麼利率還這麼高？利率應該要很低才對。這有違常理。根據我過去經歷金融風暴的經驗，我直覺有問題，我告訴這位父親，有機會就趕緊賣出。但這位父親並沒有這樣做。

直到今天他又來找我了。

沒錯，這位父親買到的正是瑞士信貸（Credit Suisse Group AG）的債券。

不是Fed惹的禍，是資產負債管理出問題

若干媒體評論這次Silvergate銀行、矽谷銀行、第一共和銀行、瑞信銀行等出問題，是Fed劇烈升息惹的禍。筆者不以為然。

如果Fed劇烈升息導致這些銀行倒閉，為什麼其他銀行沒有受影響？

Fed升息的確造成教科書所說的「系統性風險」（Systematic Risk）。這種風險是市場上所有資產都會承受的，是無法透過單一市場投資組合（Portfolio）來消除的風險。但可以經由「跨市場」或「反向商品」來規避曝險（Exposures）

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