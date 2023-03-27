UBA冠軍出爐：政大游艾喆與世新宋瑞蓁獲選MVP，各自幫助球隊完成連霸
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UBA大專籃球聯賽冠軍賽在昨天落幕，男子組游艾喆第四節挺身而出，豪取21分也帶領政大完成3連霸。女子組則是世新宋瑞蓁展現初生之犢不畏虎的氣勢，初入大學賽場的她，繳出全隊最高18分，順利幫助世新問鼎4連霸。
男子組：政大擊退健行完成3連霸
（中央社）衛冕軍政大26日在UBA大專籃球聯賽男子組冠軍戰，前3節結束僅領先2分，靠著游艾喆全場攻21分，連2天扮演英雄，率隊以71比61獲勝，完成3連霸，游艾喆賽後獲選MVP。
政治大學過去2年在UBA大專籃球聯賽公開男一級賽事，都是最後贏家，今天在台北小巨蛋舉行的冠軍戰與健行科大爭冠，而健行曾在105至108學年度連續4年闖進冠軍戰，抱走3座金盃，今年重返冠軍戰行列。
健行本季曾在8強賽中斷政大跨季36連勝，蔡宸綱對前東家政大轟下32分為致勝關鍵，今天冠軍戰再度碰頭，蔡宸綱同樣也毫不客氣，首節就飆進2記三分球、攻下8分，也是健行首節能以17比16領先戰力整齊、政大男籃的關鍵。
次節戰況同樣膠著，半場結束，兩隊戰成32比32平手。
政大第3節前段靠著轉換快攻搶分，加上4強賽繳出「大三元」游艾喆挺身而出，一度領先5分，但健行史魯齊、劉丞勳馬上還擊扳平，兩隊持續拉鋸。
政大帶著2分領先進入決勝節，游艾喆、外籍生莫巴耶聯手拉開差距，而倒數6分22秒健行外籍生史密斯5犯畢業，也增添健行反攻難度，政大最終以10分差距贏得冠軍，在驚濤駭浪之中完成3連霸。
游艾喆在小巨蛋連2戰表現出色，今天冠軍戰攻下21分，獲選為MVP，得分與莫巴耶並列全隊最多。
政大游艾喆獲選MVP，期許能力再升級
政大後衛游艾喆抱持帶領球隊贏球決心，4強賽、冠軍戰儘管打到快抽筋，仍幫助球隊完成在UBA大專籃球聯賽3連霸，他預告明年將挑戰職籃，期許自己能力能再提升一個檔次。
游艾喆在4強賽締造「大三元」，冠軍戰又攻下全隊最高21分，賽後獲選為MVP。游艾喆賽後接受媒體聯訪時表示，今年爭冠應該是最難的一次，賽前做了很多準備，在小巨蛋2場比賽都很緊張，但很開心自己在球場上繳出不錯的成績。
政大主力林彥廷首節就傷退，也讓今天冠軍戰戰況陷入膠著，游艾喆決心挺身而出，他透露，這2戰在攻防兩端下了很大決心，儘管打到快抽筋，但身為隊長的他希望能帶領球隊贏球。
首度獲選為冠軍戰MVP，游艾喆相當開心，他表示，這是第一次，拿MVP代表球隊奪冠，但球隊冠軍最重要。
政大總教練陳子威認為，大三的游艾喆未來還須提升外線能力。游艾喆也認同，他表示，再一年就要挑戰職籃，不可能帶著缺點踏上職業舞台，「我一定要打得更好，把自己層級提升一個檔次」。
女子組：世新扳倒文化，宋瑞蓁攻下18分率隊完成4連霸
曾拿下HBL高中籃球聯賽新人后的宋瑞蓁，在披上世新大學女籃戰袍首年表現依舊搶眼，26日UBA大專籃球聯賽冠軍戰，攻下全隊最高18分，率隊以65比54扳倒文化大學，完成4連霸。
世新大學女籃在邁向4連霸的最後一哩路，出戰文化大學，兩隊繼108學年度後再度在冠軍戰碰頭。
世新開賽攻勢多點開花，反觀文化則是手感冰冷、13投2中，世新首節取得16比7領先。
次節輪到世新陷入得分乾旱期，前5分鐘1分未得，直到外籍生吉芙上籃才止血，文化靠著郭虹廷與王玥媞聯手，一度追成1分差，而世新菜鳥宋瑞蓁挺身而出，前2節攻下全隊最多12分，也是世新半場結束仍以29比24領先關鍵。
世新第3節由楊淑琄、林妘樺領軍，曾領先15分，而文化從替補出發的曾萱儀在外線連續開火，將落後差距縮小至6分。
文化決勝節由黃巧鈞在外線搶分，加上王玥媞上籃，一度追成1分差，而世新游沁樺適時三分球中斷對手追分氣勢，加上宋瑞蓁扮演救火隊，世新最終就以11分差、有驚無險拿下冠軍。
宋瑞蓁曾拿下108學年度HBL高中籃球聯賽新人后，本季以菜鳥之姿踏上UBA舞台，今天冠軍戰繳出全隊最高18分。
世新大學自107學年度起首度叩關冠軍戰以來，連續5年躋身冠軍戰，儘管107學年度不敵佛光大學、拿下亞軍，但隔年即登上后座，稱霸公開女一級戰場至今，在外籍生、本土陣容完整情況下，今年順利完成4連霸。
宋瑞蓁實現冠軍夢，笑著走出球場預約再一冠
國中、高中都無緣冠軍，菜鳥宋瑞蓁在世新大學第一年總算如願，幫助世新女籃完成UBA大專籃球聯賽4連霸，她表示，終於沒有遺憾，這次總算是笑著走出去，希望能再拿一冠。
世新大一菜鳥宋瑞蓁擺脫4強賽緊張，冠軍戰率隊以65比54扳倒文化大學，完成4連霸，教練何正峰賽後帶著全隊包括因傷提前結束UBA生涯的陳育緹等人出席記者會。
宋瑞蓁從國中無緣冠軍，高中3年兩度闖進HBL高中籃球聯賽冠軍戰，都輸給淡水商工，以亞軍作收。過去賽後只能帶著淚水走出台北小巨蛋，宋瑞蓁今天開心地說：「遺憾感終於不見了，高中3年（在小巨蛋）最後一天都是哭著走出去，這次總算可以笑著離開，這段路真的滿辛苦的。」
儘管並非首度踏上小巨蛋舞台，但宋瑞蓁透露，昨天4強賽熱身時一聽到音樂還是會緊張，感謝學姊楊淑琄鼓勵，讓她沒那麼慌張。
儘管宋瑞蓁冠軍戰進攻端表現出色，但單場出現8次失誤，連她自己都直搖頭，認為有點太多。教練何正峰則表示，對於優秀球員會多一點寬容，畢竟若有框架，球員就無法發揮，他認為宋瑞蓁剛升大學不久，還需要時間調整。
終於實現個人首冠夢想，宋瑞蓁期許自己為世新再拿一冠，希望用自己拚勁、動力繼續帶動每個人。
新聞來源
- UBA政大擊退健行完成3連霸，游艾喆連2天扮英雄獲選MVP（中央社）
- UBA政大游艾喆獲選MVP，期許能力再升級（中央社）
- UBA世新女籃扳倒文化，宋瑞蓁攻下18分率隊完成4連霸（中央社）
- UBA宋瑞蓁實現冠軍夢，笑著走出球場預約再一冠（中央社）
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
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三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
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溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
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二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
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