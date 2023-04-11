《AI生成時代》：對於生成式AI，投資人需避免陷入「拿著錘子找釘子」的誤區

文：杜雨、張孜銘

生成式AI時代的參與主體

生成式AI時代的創業者

隨著生成式AI相關內容的爆紅與擴散，網路巨頭聞風而動，國外的微軟、Google、Meta，以及中國的百度、騰訊、字節跳動等大廠都在生成式AI領域有所投入。不少創業者也在其中看到了商機，並想從中「掘金」。不過，相比於大廠擁有雄厚的研發資金、成熟的研發團隊，創業公司的路走得似乎會更艱難。

目前，生成式AI新創公司的產品大多是基於市面上現有的開源模型進行二次開發。雖然這種方式可以幫助創業公司快速開發出一個可用的生成式AI產品，但也會讓開發出的產品從技術角度失去韌性的技術壁壘，令短週期內的競爭達到非常激烈的水準。

Stable Diffusion產品模型的「大開源」事件就是一個典型，在它選擇開發核心AI演算法模型、核心訓練數據集以及AI生成圖片的版權，並讓全世界所有普通人、創業者、商業團體可以隨心所欲地完成對Stable Diffusion的部署、運行、改進和商業化後，一時間市面上出現了上百家基於Stable Diffusion的AI繪畫公司，這導致了AI繪畫工具的氾濫、產品利潤低以及嚴重同質化的問題。這是生成式AI賽道創業的一個縮影，這個縮影反映出，打造產品在細分賽道的差異化及尋找適合執行的商業化場景，將成為這些創業公司競爭的關鍵。

除了競爭方面，商業模式的設計也是困擾很多生成式AI創業者的核心難題。除了傳統工具產品的付費模式外，目前尚無讓人耳目一新的盈利方式。以AI繪畫領域的頂尖公司Stability AI和Midjourney為例。Stability AI雖然徹底開源了Stable Diffusion的工具，但同時也推出了付費AI繪畫產品Dream Studio。

在Dream Studio中，任何人都不需要安裝軟體，只需要具備編碼知識就可以使用Stable Diffusion來生成圖像。同時，使用者還可以對生成圖像進行解析度調整等。Dream Studio產品的付費模式主要是積分制，首次註冊後可以一次性獲得100積分，大約可以供使用者生成500張左右圖像，但根據生成步驟和圖像解析度的不同，單個圖像的收費可能會存在差異。如果使用者消耗完所有積分，可以選擇花費10美元去購置1000積分來繼續使用產品。

而Midjourney則採用了較為常見的訂閱制，新的使用者可免費生成25張圖片，之後如果想要繼續使用可以選擇按月或者按年訂閱Midjourney的會員，一共有基礎版、標準版和進階版三個版本的會員可供選擇，以月訂閱的基礎版為例，每月支付10美元大約可以生成不到200張圖像。

然而，無論是積分制還是會員訂閱制，如果僅僅照搬這類公司的商業模式，生成式AI創業公司很難在短期內取得成功。一個重要的原因是，這些平臺已經積累了龐大的使用者數量。根據2022年10月網路上的新聞報導資料，Stability AI的開源工具Stable Diffusion每日活躍使用者人數已經超過了1000萬，而其付費產品Dream Studio也已經擁有150萬左右的使用者人數。而Midjourney的情況也類似，在2022年12月初，其社區成員數量就達到了500萬。

此外，另一個不適合新創公司模仿的原因在於，Stability AI和Midjourney的大部分使用者都聚集在C端，這些使用者使用生成式AI的產品更多是為了娛樂，嘗試新鮮好玩的東西，但是付費意願較低，難以轉化成真正的付費使用者。

對於Stability AI和Midjourney來說，作為行業的龍頭公司，它們已經融資了數億美元，在現金流方面不會有很大壓力，相較於占用使用者心智，專注於生成式AI技術的打磨和突破可能對它們更加重要。但絕大多數生成式AI初創平臺都還屬於快速積累原始使用者的階段，同時不少創業者還面臨著快速變現的壓力，需要穩定的現金流才能使團隊有能力不斷疊代產品。因此，許多生成式AI創業公司並不是在產品研發完成之後，而是要在設計產品之初就考慮可行的商業模式，在這種情況下，照搬Stability AI和Midjourney的模式就並非好的選擇。

目前來看，相較於針對C端使用者，生成式AI在B端服務方面的變現模式反而更具有可行性。傳統產業迫切需要生成式AI技術來達成降低成本、增加效益，許多公司對於能夠提升業務效率或顯著降低業務成本的技術具備極高的付費意願。而且，因為行業及業務邏輯存在明顯的差異，而主流的生成式AI模型都較為通用，如果能針對特定的業務需求研發產品，仍然存在很大的機會。所以，對於創業者來說，找到一個可以實行的商業場景，並且鎖定一個細分場景對生成式AI進行訓練，做出產品在特定領域的差異化，這是商業化實行的最好方式。

比如新創公司Jasper就提供了生成Instagram標題、編寫TikTok影片腳本、編寫廣告行銷文本等針對B端媒體場景的客製化服務。正如前文提及的，截至2021年，Jasper已經擁有超過7萬客戶，包括AIrbnb、IBM等知名企業，並創造了4000萬美元的收入。由此可以看出，創業公司雖然在巨頭的夾擊下生存並不容易，但憑藉著獨特的優勢和機遇，在特定領域中依然有可能成為新晉獨角獸。隨著技術的升級、產品的成熟，生成式AI新創公司的產品會在特定場景中得到應用，商業價值也會不斷地被挖掘出來。

生成式AI時代的投資人