《于美人說書》：孟嘗君要齊王「立宗廟於薛」，形同將護國神山搬到自己封地

文：于美人

狡兔三窟之一：我把好東西給你買回來了

戰國時代齊國有個人，名叫馮諼（音宣），窮困得無法養活自己，就託人告訴孟嘗君，希望寄身門下當一名食客。

孟嘗君問他：「閣下專長是什麼？」馮諼答：「沒有專長。」

孟嘗君笑而受之，請人安排吃住。

此時的馮諼是一名「奧客」，一會兒吵說吃飯沒有魚，一會抱怨出門沒有車， 最後還哭叫說家有老母無人奉養......孟嘗君有求必應，終於馮諼安靜了。

孟嘗君號稱戰國四公子，門下食客三千人，哪裡能記得每個人呢？直到年底要找人去他的封地（薛地）收稅，貼出公告，看到馮諼報名，才想起有這個人。

馮諼把債券帶齊，臨出發前問老闆：「稅金收齊後要買些什麼回來？」孟嘗君隨口說：「你看家裡缺什麼就買什麼。」

太好了，馮諼就等這句話！他到了「薛地」後，把孟嘗君的家鄉父老全部集合一起對帳，假傳孟嘗君的命令說：「感謝大家的辛苦，老闆說今年全部免稅。」然後當場把債券全燒了，「薛地」 百姓全體歡呼！

馮諼回來後報帳，孟嘗君臉色凝重：「請問先生，你說收到的錢都花完了，請問你買了什麼？」馮諼說：「老闆，我出門前有問您，您說缺什麼買什麼。我看您最缺少的就是『義』。所以呢，我把所有的錢都幫您買了『義』。」

一頭霧水的孟嘗君果然大肚量，後來這件事就算了，並無追究。

人有旦夕禍福，新國君上台，孟嘗君被罷官，只好回到他的家鄉「薛地」。舉例說明，就是離開台北要回台中的距離，但車子到新竹就全塞住了，路上都是人！ 怎麼回事？

因為「薛地」的父老鄉親相迎百里，看到這個場面，孟嘗君才回頭跟馮諼說：「我終於知道你為我買的『義』是什麼意思了。」

馮諼笑笑說：「狡兔有三窟，這才是你的第一窟。」

而這個支持的熱烈場面也有嚇到新國君。（未完待續）

延伸閱讀：《戰國策．齊策》節錄 ◉ 西漢．劉向編訂 齊人有馮諼者，貧乏不能自存，使人屬【註1】孟嘗君，願寄食門下。孟嘗君曰：「客何好【註2】？」曰：「客無好也。」曰：「客何能【註3】？」曰：「客無能也。」孟嘗君笑而受之曰：「諾。」左右以君賤之也，食以草具【註4】。居有頃【註5】，倚柱彈其劍，歌曰： 「長鋏【註6】歸來乎！食無魚。」左右以告。孟嘗君曰：「食之，比門下之客。」居有頃， 復彈其鋏，歌曰：「長鋏歸來乎！出無車。」左右皆笑之，以告。孟嘗君曰：「為之駕，比門下之車客。」於是乘其車，揭其劍，過其友曰：「孟嘗君客我【註7】。」後有頃，復彈其劍鋏，歌曰：「長鋏歸來乎！無以為家【註8】。」左右皆惡之，以為貪而不知足。孟嘗君問：「馮公有親乎【註9】？」對曰：「有老母。」孟嘗君使人給其食用，無使乏【註10】 。於是馮諼不復歌。 註釋 屬：音義通囑，請託。 好：讀音同浩，愛好。 能：才能。 食以草具：食讀音同飼；草具指粗糙的飲食。全句意思是，給他吃粗茶淡飯。 居有頃：過了不久。 鋏：讀音同夾，劍。 客我：即待我以客，以賓客之禮待我。 無以為家：沒有能力養家。 有親乎：有親人嗎？ 無使乏：不使匱乏。

狡兔三窟之二：打造聲勢，榮耀回歸

孟嘗君回到封地受到熱烈歡迎後，大家都鬆了一口氣。

此時，馮諼對老闆說：「狡兔有三窟，僅得免其死耳；今君有一窟，未得高枕而臥也。請為君復鑿二窟。」白話來說就是：現在還不是您可以高枕無憂的時候， 讓我再為您多籌畫第二個退路吧！

馮諼第二窟的計畫是挾外援以自重，要讓孟嘗君能重登相位。孟嘗君立刻答應， 給了他五十輛車子、五百斤黃金，出國遊說。

馮諼往西到了魏國，他對惠王說：「現在齊國把他的大臣孟嘗君放逐到國外去， 哪位諸侯先重用他，就可使自己的國家富庶強盛。」

魏惠王很心動，特地空出相位，把原來的相國調為上將軍，並派使者帶著千斤黃金、百輛車子去聘請孟嘗君。

你看，馮諼也不是每次出門都賠錢，這下子不就多賺了五百斤黃金、五十輛車子回來了嗎？！

哈哈，閒話少說，回到主題。

話說馮諼一得到魏惠王的準信兒，立即趕車回去告誡孟嘗君說：「您先hold住， 不要答應。我們先看看齊國君臣有何反應？」果然，魏國的使臣往返了三次，孟嘗君都堅決推辭，不去魏國。齊王聽到這個消息，君臣震恐，連忙派遣太傅帶黃金千金、文車二駟、服劍一、封書等物，非常隆重地向孟嘗君謝罪......

你看，馮諼又多賺了一千金的黃金，還多了兩輛名車、寶劍。此時孟嘗君才「勉強」答應請求，回來做宰相，風風光光地重登相位。

求官位也有高明的步數。

第二窟完成！（未完待續）

狡兔三窟之三：將護國神山搬到我的封地吧！

戰國時期所謂國家大事，就是「祀」與「戎」兩件事。「戎」是指保衛國家的軍事行動；「祀」就是祭祀，舉凡國家大小事都要在宗廟求告祖先，所以宗廟實際是國家政治機構的中心。

馮諼的第三個計畫，就是利用齊王求孟嘗君回來重掌國政時，他勸孟嘗君趁機索取先王的祭器，「立宗廟於薛」。

這招厲害！孟嘗君和齊王同一個祖宗，如果立宗廟於薛，齊王不敢不重視自己的祖廟，這也意味著孟嘗君的政治地位不可動搖。另一方面，若薛受到敵國的攻擊， 齊王為了保護宗廟的神主牌，就要先派兵保護薛。

等到齊國的宗廟在薛落成後，馮諼向孟嘗君報告：「三窟已就，君姑高枕為樂矣。」

馮諼安排的三窟已經完成，「孟嘗君為相數十年，無纖介之禍者，馮諼之計也」。

說白話就是：孟嘗君做宰相幾十年，連絲毫災難也沒有，這都是馮諼的計謀啊！

馮諼為孟嘗君安排的「狡兔三窟」之計，用現代政治權謀來分析也不難理解。

第一窟：市義於薛，得到薛地百姓支持。這是打陸軍，地面作戰。

第二窟：出使敵國到處嚷嚷，操作網路，造成齊國輿論壓力，不得不請孟嘗君回來，這是打空軍！

第三窟：直接把台積電總部搬到薛，哈！有護國神山在薛，孟嘗君地位當然穩固。

星雲法師曾說過，他試著為人生定出三窟：「一是能力；二是忍慧；三是捨得。」有此「人生三窟」，則進退可守。

首先，要培養自己的能力。其次，遇到挫折要有忍耐的智慧。梅花綻放前，必經一番寒徹骨。最後的「捨得」更是人生智慧，生前有餘要記得縮手，已有餘財還不罷休，等到眼前無路才想回頭，遲了。

書籍介紹

本文摘錄自《于美人說書》，商周出版

作者：于美人

聽不完天地人間的絕妙好故事

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諸葛亮〈出師表〉最後一句也用了同一招。

從政、職場求生，請記得先回來讀讀歷史！

李清照可以不懼輿論，頂風再嫁；也可以願賭服輸，認賠殺出，

她可沒被士大夫的口水給淹死，

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