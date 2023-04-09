食物資源無虞，棲地耐受性高，不典型猛禽「黑鳶」為何在台灣一度瀕危？
我們想讓你知道的是
既然食物資源沒有短缺，棲地的耐受性也這麼高，那台灣的黑鳶究竟發生什麼事？直到2012年，屏東科技大學的鳥類生態研究室開始在黑鳶屍體中驗出劇毒農藥與多種老鼠藥，才逐步揭開老鷹消失之謎。
文：黃筠傑（屏東科技大學鳥類生態研究室研究助理）
Take Home Message
- 黑鳶曾經普遍分布於台灣各處，然而農藥與老鼠藥的大量使用，讓作為頂級掠食者的黑鳶族群的個體數量快速衰減。
- 政府、農民、研究單位三方共同合作，透過減少使用農藥與老鼠藥，並採用生態農法與猛禽棲架，同時滿足捕鼠與復育猛禽的目標。
- 即使是身為一般消費者的我們，也能藉由購買生態友善的農產品，支持農友保護動物棲地，幫助黑鳶族群再次興盛。
一羽黑影從頭上掠過，輕鬆地御風而行，飄過田地、飄過森林、飄過港口與海岸，最後找到牠的魚尾同伴。牠們整群沿著氣流盤旋而上，時而像一場緩慢和諧的舞蹈，時而彼此追逐嬉戲。
黑鳶，台灣不典型的猛禽
黑鳶（Milvus migrans）於頭頂翱翔的景象在台灣曾經非常普遍。老一輩的人都會說，以前在田裡三不五時抬頭就會看到成群的老鷹「鶆鷂」，但現在卻已經是只在台灣南北兩端才偶有機會目睹的風景。
放眼世界，黑鳶有多個亞種廣泛分布全球，在歐亞大陸、非洲、澳洲都可以看到牠們的蹤跡，被稱為全球數量最多的猛禽之一。每年約有14萬隻黑鳶在歐洲與非洲之間來回遷徙，在印度都市更是以極高的密度聚集——單一座城市可能就有10萬隻黑鳶。但到底是什麼原因導致牠們在台灣變得如此稀有難見，甚至在1990年代全島只剩不到200隻？
這一切都要先從黑鳶的生態習性說起。
一般來說，猛禽屬於頂級掠食者，具有明確的領域性，通常會單獨活動；而黑鳶則是台灣唯一的食腐性猛禽，且有聚集成群的習性。也許是藉由群聚交流食物資訊，進而讓覓食過程變得更有效率，但牠們偶爾也會搶彼此的食物，畢竟別人的零食總是比較香嘛。
由於不挑食，不論死活的魚、蝦、麻雀、鴿子、老鼠、蝗蟲，甚至是市場或屠宰場的剩料都可以是菜單上的美食；再加上善於飄盪滑翔的飛行能力，從出海口沿著河道，穿梭農田與魚塭、從城市的邊緣到丘陵地的森林，通通都可以是台灣黑鳶的一日生活圈。
既然食物資源沒有短缺，棲地的耐受性也這麼高，那台灣的黑鳶究竟發生什麼事？直到2012年，屏東科技大學的鳥類生態研究室開始在黑鳶屍體中驗出劇毒農藥與多種老鼠藥，才逐步揭開老鷹消失之謎。
全民風氣造成老鷹的食安危機鏡頭轉回1970年代，當時台灣經濟正在起飛，不僅工業，連農業都有不少技術改革，讓許多農民頭痛的鳥害、鼠害問題也有了新穎的化學解方， 在全國各地推廣著。
劇毒農藥「加保扶」（carbofuran）又稱「好年冬」，最初是作為殺蟲劑的農藥使用，但在試驗發現這種農藥也可以毒死鳥類、老鼠之後，便被農藥廠商大力推廣用來解決鳥害問題。在水稻直播栽培正興起的那個年代，農民會先將稻種泡過加保扶再播進田裡；或是將稻穀、玉米粒等浸泡加保扶後，撒在田邊當作毒餌。
於是會吃稻種、稻穀的食穀性鳥類首當其衝，因急性中毒而大量成群地倒在田中、路邊。對食腐性的黑鳶來說，這些成堆的屍體就像美食自助餐一樣，深受牠們青睞。 然而隨著黑鳶取食這些屍體，體內便迅速累積大量毒素，使黑鳶族群也跟著殞落。
除了加保扶外，被大量散播的老鼠藥也對黑鳶帶來極大的威脅。初代老鼠藥「殺鼠靈」（warfarin） 在1950年代被引進台灣，政府在試驗成功後，便於1980年代開始舉辦全國農地滅鼠週，於每年的 10 月底至11月初發放老鼠藥給農民，進行鼠害防治。老鼠藥也從一代進化到毒性更強、更不容易被代謝的二代老鼠藥「可滅鼠」（brodifacoum）。
在投藥的過程中，許多農民為了增加鼠藥取食率，也紛紛開發了各自的祕方──加入花生粒或麻油等拌炒。但大家不知道的是，這些放在田裡的老鼠藥除了老鼠會吃，還有很多小蟲、蝸牛蛞蝓、小鳥小雞，甚至是路過的阿貓阿狗也會吃。於是難以分解的老鼠藥，漸漸在生態系中以非常複雜的網絡傳遞、累積，最後以高濃度的劑量累積到了石虎、猛禽等頂級掠食者。
大部分的老鼠藥為抗凝血劑，屬於慢性毒，因此吃到老鼠藥的老鼠不會死在原地，而是過了5～7天才會死在別處。但在這段期間內，老鼠仍然到處走跳，也可以透過進食持續累積更高濃度的老鼠藥，直到身體變得虛弱後，才被天敵當作容易到手的佳餚。
繁殖迅速的老鼠只要一停止投藥，族群便可以迅速回升，但是老鼠的天敵們除了生命週期較長、每次繁殖的個體數量也較少，族群數量一旦下降，要恢復往往更加困難；天敵變的更少、老鼠變得更多，就需要使用更多的老鼠藥， 進而形成一個惡性循環。
加保扶與老鼠藥同時在台灣被大量廣泛使用的結果，導致了黑鳶族群從原本的全島普遍分布，到最後只剩下局部地區留有少數族群，還一度因為次級毒害的危機而瀕臨滅絕。即使到了近幾年（2010～2020年），黑鳶的救傷、死亡個體中仍有超過8成都是因為中毒而致。
不僅是黑鳶受到影響，老鼠藥在生態中的累積使得許多不同猛禽的體內都被檢出老鼠藥，不論是在空曠環境以老鼠為主食的黑翅鳶（Elanus caeruleus）、在都市綠地食性廣泛的領角鴞（Otus lettia）、鳳頭蒼鷹 （Accipiter trivirgatus）、甚至是住在淺山森林以蛇為主食的大冠鷲（Spilornis cheela）都深受其害。
正當生態中的次級毒害看似已經變成了一個巨大無比的雪球，而且無法停止時，這些中毒的黑鳶天使們讓筆者所在的研究團隊看見了曙光。
轉機與起色
友善生態農法與猛禽棲架在發現黑鳶受到加保扶與老鼠藥次級毒害的證據後，研究團隊隨即向政府的主管機關農委會防檢局反應，終於在2015年停辦全國農地滅鼠週，不再免費發放大量的老鼠藥；高濃度的加保扶水懸劑也在2017年正式被禁用。
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！