《在都市窩居10年，我過得還不錯》：手機解約、每天自炊，我過著週休5日、年薪22萬的生活

文：大原扁理

歡迎來到焦慮的世界

我在東京的第一個落腳處，位於杉並區的幽靜住宅街，是月租約7萬（約新台幣1萬5000元）的獨棟分租套房。

如果當時的我具備獨居在東京23區的相關常識，就會發現那間房子雖然公共空間大，但為了2.5坪的北向房間花那麼多錢，真的很傻，但當時無知的我卻渾然不覺。

打從來到東京，我的經濟就陷入拮据，惶恐不安地展開一年半的窮忙生活。顯而易見地，我就是因為對此忍無可忍，才一頭遁入窩居生活，雖然就結果而言算是好的，但經濟層面還是完全失敗了。

至於失敗的原因，就是懵懂無知的自己太過自信，沒有做好事前功課就來到東京生活。我卻天真地以為根據過往的經驗，應該會船到橋頭自然直吧。

我來東京前曾環遊世界一周，單純是因為讀到有位環遊世界的人出的一本書，便立刻覺得自己也能去。

我全身上下的衣物連同內衣褲只準備了一套，甚至連筆電、信用卡跟手機都沒帶，雖然旅遊預算有100萬（約新台幣22萬），但光是環遊世界的機票就佔了60萬（約新台幣13萬），所以我只帶了40萬（約新台幣9萬）和旅行支票就出發。想當然耳，我連行李箱都沒有，出發前的背包重量只有5公斤。

換作現在，連我都想吐槽自己：只帶40萬，怎麼可能去環遊世界呢？但初生之犢不畏虎的我，就這樣不假思索地出發了。

可想而知，我旅行到一半就盤纏見底，淪落到在夏威夷、紐約和倫敦打黑工的窘境。但不曉得是幸運還是不幸，當時我也熬過來了，所以我也就這樣莽莽撞撞地來到了東京。

雖然決意去東京打拚看看，但因為兼職競爭激烈，所以無法馬上找到工作，就算找到工作，主管分配給我的排班也超少，因為主管擔心同個工讀生排太多班，一旦對方臨時休假會很傷腦筋。稍微跟朋友約見面，交通費和聚餐費也很花錢，回過神，才發現我已經陷入了無法休息，時間被切割得支離破碎的打工地獄中，無法自拔了。

我很快就淪落到為了付房租而工作的情況。我領著被室友接濟的米等物資，開始不曉得生活的意義何在，同時也見不得別人好，就算表面上會對需要幫助的人伸出援手，背地卻在幸災樂禍，我的精神狀態簡直糟到極點。

即便如此，我還是成功脫離了這個泥沼。也許是因為我天生就會對內心的矛盾追究到底的緣故。

我並沒有想揮霍度日，只是想過平凡的生活，但已經每天無止境地工作，還過得苦哈哈……儘管理智說服自己這是社會常態，但內心卻矛盾地覺得這種現況很不對勁，肯定有哪裡出了問題，在此同時，也對於這種生活感到深惡痛絕。

逃離焦慮的城市

如前所述，杉並區高昂的生活費，使我完全付不起每個月該負擔的國民年金。當時即使每天努力打工，月收入卻僅有10萬（約新台幣2.2萬），所以在付完房租和預留的生活費後，甚至連1萬4660元（約新台幣3200元）的國民年金都籌不出來。

這個事實讓我覺得自己根本是個魯蛇。同齡的人都能正常繳交國民年金，但我連一毛都付不出來。日本20歲一代的男性平均年收入為248萬（約新台幣54萬），但我完全賺不到錢，自尊心也瞬間跌到谷底。

我迫切渴望過上普通的生活，幾乎到了快要發狂的地步。

如果當時有人願意提供我能過著普通生活的薪資條件，也許我會如餓虎撲羊般一頭栽進去。當時我沒被有心人士盯上，誤入歧途、捲入事件，大概是因為運氣好吧。

至於我如何挺身回應這種困境呢？說真的，我根本沒有面對跟解決，只是落荒而逃。

辛勤工作的我，居然會深陷毫無餘裕的泥沼，使我惱羞成怒地想著「是這個社會太苛刻了，問題不在我身上」，但我主要是對必須負擔如此高額的房租感到忿忿不平。

就在這時，我無意間瀏覽網頁，發現東京近郊地區的房租非常便宜。

於是我逃到一間距離國分寺站需徒步20分鐘以上，但月租只要2萬8（約新台幣6200元）的公寓，這簡直是破壞房租行情的超低價格，在那裡等待我的是「週休五日」的玫瑰色人生。不對，搬家後我還是跌跌撞撞了將近兩年，才能安穩地過著週休五日的生活。

焦慮佔據內心時，會使我們的思考趨於狹隘，動不動就往壞處想。由於陷入焦慮的人會失去冷靜的判斷力，所以此時最好別下任何重大決定。若你的內心總會感受到莫名其妙的焦慮，不妨先離開那個環境。

話雖如此，但一走了之會造成什麼後果呢？或許很多人想到這裡，內心又會開始焦慮吧？請放心，下一篇我會分享自己離開焦慮環境後的實錄，請各位務必用這個例子進行沙盤推演。

落荒而逃後的領悟

搬到國分寺的我，已經對於這個社會感到疲憊，而且嫌惡至極。

於是我斬斷了私生活的人際關係，把手機門號解約。每天自炊，食材也是去摘取免費的野菜來解決。衣服只留下能輪流更換一年，以及不須送洗的衣物，移動方式不是雙腳就是騎腳踏車，卯足全力地過著節約生活。

此外，低廉的房租也大幅降低了生活費，使我終於如願以償地擺脫高壓窮忙的打工生活，過著「週休五日、年收入低於100萬（約新台幣22萬）」的生活。

結果是，這種生活沒有對我造成實質上的困擾。唯一的不便之處，大概就是展開窩居生活後，沒人施捨米給我了。

「咦？莫非窩居的我，經濟反而獨立了……？」

此時我終於明白到，這個社會對薪資水準的要求過高，因此我們完全沒必要因為達不到這個高標，就認為自己是魯蛇。

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