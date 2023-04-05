2023/04/05,
生活

《在都市窩居10年，我過得還不錯》：手機解約、每天自炊，我過著週休5日、年薪22萬的生活

《在都市窩居10年，我過得還不錯》：手機解約、每天自炊，我過著週休5日、年薪22萬的生活
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

我並沒有想揮霍度日，只是想過平凡的生活，但已經每天無止境地工作，還過得苦哈哈……儘管理智說服自己這是社會常態，但內心卻矛盾地覺得這種現況很不對勁，肯定有哪裡出了問題，在此同時，也對於這種生活感到深惡痛絕。至於我如何挺身回應這種困境呢？說真的，我根本沒有面對跟解決，只是落荒而逃。

文：大原扁理

歡迎來到焦慮的世界

我在東京的第一個落腳處，位於杉並區的幽靜住宅街，是月租約7萬（約新台幣1萬5000元）的獨棟分租套房。

如果當時的我具備獨居在東京23區的相關常識，就會發現那間房子雖然公共空間大，但為了2.5坪的北向房間花那麼多錢，真的很傻，但當時無知的我卻渾然不覺。

打從來到東京，我的經濟就陷入拮据，惶恐不安地展開一年半的窮忙生活。顯而易見地，我就是因為對此忍無可忍，才一頭遁入窩居生活，雖然就結果而言算是好的，但經濟層面還是完全失敗了。

至於失敗的原因，就是懵懂無知的自己太過自信，沒有做好事前功課就來到東京生活。我卻天真地以為根據過往的經驗，應該會船到橋頭自然直吧。

我來東京前曾環遊世界一周，單純是因為讀到有位環遊世界的人出的一本書，便立刻覺得自己也能去。

我全身上下的衣物連同內衣褲只準備了一套，甚至連筆電、信用卡跟手機都沒帶，雖然旅遊預算有100萬（約新台幣22萬），但光是環遊世界的機票就佔了60萬（約新台幣13萬），所以我只帶了40萬（約新台幣9萬）和旅行支票就出發。想當然耳，我連行李箱都沒有，出發前的背包重量只有5公斤。

換作現在，連我都想吐槽自己：只帶40萬，怎麼可能去環遊世界呢？但初生之犢不畏虎的我，就這樣不假思索地出發了。

可想而知，我旅行到一半就盤纏見底，淪落到在夏威夷、紐約和倫敦打黑工的窘境。但不曉得是幸運還是不幸，當時我也熬過來了，所以我也就這樣莽莽撞撞地來到了東京。

雖然決意去東京打拚看看，但因為兼職競爭激烈，所以無法馬上找到工作，就算找到工作，主管分配給我的排班也超少，因為主管擔心同個工讀生排太多班，一旦對方臨時休假會很傷腦筋。稍微跟朋友約見面，交通費和聚餐費也很花錢，回過神，才發現我已經陷入了無法休息，時間被切割得支離破碎的打工地獄中，無法自拔了。

我很快就淪落到為了付房租而工作的情況。我領著被室友接濟的米等物資，開始不曉得生活的意義何在，同時也見不得別人好，就算表面上會對需要幫助的人伸出援手，背地卻在幸災樂禍，我的精神狀態簡直糟到極點。

即便如此，我還是成功脫離了這個泥沼。也許是因為我天生就會對內心的矛盾追究到底的緣故。

我並沒有想揮霍度日，只是想過平凡的生活，但已經每天無止境地工作，還過得苦哈哈……儘管理智說服自己這是社會常態，但內心卻矛盾地覺得這種現況很不對勁，肯定有哪裡出了問題，在此同時，也對於這種生活感到深惡痛絕。

逃離焦慮的城市

如前所述，杉並區高昂的生活費，使我完全付不起每個月該負擔的國民年金。當時即使每天努力打工，月收入卻僅有10萬（約新台幣2.2萬），所以在付完房租和預留的生活費後，甚至連1萬4660元（約新台幣3200元）的國民年金都籌不出來。

這個事實讓我覺得自己根本是個魯蛇。同齡的人都能正常繳交國民年金，但我連一毛都付不出來。日本20歲一代的男性平均年收入為248萬（約新台幣54萬），但我完全賺不到錢，自尊心也瞬間跌到谷底。

我迫切渴望過上普通的生活，幾乎到了快要發狂的地步。

如果當時有人願意提供我能過著普通生活的薪資條件，也許我會如餓虎撲羊般一頭栽進去。當時我沒被有心人士盯上，誤入歧途、捲入事件，大概是因為運氣好吧。

至於我如何挺身回應這種困境呢？說真的，我根本沒有面對跟解決，只是落荒而逃。

辛勤工作的我，居然會深陷毫無餘裕的泥沼，使我惱羞成怒地想著「是這個社會太苛刻了，問題不在我身上」，但我主要是對必須負擔如此高額的房租感到忿忿不平。

就在這時，我無意間瀏覽網頁，發現東京近郊地區的房租非常便宜。

於是我逃到一間距離國分寺站需徒步20分鐘以上，但月租只要2萬8（約新台幣6200元）的公寓，這簡直是破壞房租行情的超低價格，在那裡等待我的是「週休五日」的玫瑰色人生。不對，搬家後我還是跌跌撞撞了將近兩年，才能安穩地過著週休五日的生活。

焦慮佔據內心時，會使我們的思考趨於狹隘，動不動就往壞處想。由於陷入焦慮的人會失去冷靜的判斷力，所以此時最好別下任何重大決定若你的內心總會感受到莫名其妙的焦慮，不妨先離開那個環境。

話雖如此，但一走了之會造成什麼後果呢？或許很多人想到這裡，內心又會開始焦慮吧？請放心，下一篇我會分享自己離開焦慮環境後的實錄，請各位務必用這個例子進行沙盤推演。

落荒而逃後的領悟

搬到國分寺的我，已經對於這個社會感到疲憊，而且嫌惡至極。

於是我斬斷了私生活的人際關係，把手機門號解約。每天自炊，食材也是去摘取免費的野菜來解決。衣服只留下能輪流更換一年，以及不須送洗的衣物，移動方式不是雙腳就是騎腳踏車，卯足全力地過著節約生活。

此外，低廉的房租也大幅降低了生活費，使我終於如願以償地擺脫高壓窮忙的打工生活，過著「週休五日、年收入低於100萬（約新台幣22萬）」的生活。

結果是，這種生活沒有對我造成實質上的困擾。唯一的不便之處，大概就是展開窩居生活後，沒人施捨米給我了。

「咦？莫非窩居的我，經濟反而獨立了……？」

此時我終於明白到，這個社會對薪資水準的要求過高，因此我們完全沒必要因為達不到這個高標，就認為自己是魯蛇。

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