川普在德州展開首場競選造勢，批共和黨同僚「對美國的威脅更勝於中國」

文：德國之聲中文網（美聯社、路透社）

川普（Donald Trump）的這場集會在韋科（Waco）機場舉行。1993年，這座小城曾經發生過聯邦警察圍攻極端激進教派事件，最終釀成大火導致86人遇難。批評人士認為，川普故意在這裡舉行首場選戰活動，因為許多極右翼人士至今將韋科視為政府權力過度擴張的象徵。不過川普的競選團隊表示，韋科交通便利，地處德州幾座大城市之間。

在競選活動上，川普抨擊說，圍繞他展開的調查是「直接來自史達林主義俄羅斯恐怖秀的東西」，「從一開始就是一場又一場的政治迫害和虛假調查。」

目前，川普正面臨多起檢控。他在集會上所指的很可能是紐約曼哈頓檢方調查其競選資金使用違規的案件。在該起案件中，川普被指控涉嫌在2016年大選前向一位色情片女演員支付封口費。

川普近期一再利用他潛在的被捕可能，來向其支持者籌集競選資金。就在一週前，川普突然宣稱，他即將在幾天內被捕，並呼籲支持者屆時發起示威抗議。不過，他所說的拘捕並未發生。

攻擊黨內同僚

在3月25日的活動上，他還攻擊了參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell），認為這些對他日益嚴厲的美國政客「對美國構成的威脅比俄羅斯或者中國還要更大」。

共和黨要到2024年才會提名總統候選人。川普是否能通過黨內初選，分析人士暫時意見不一。有人認為川普聲名狼藉，已經無可救藥。還有一些人則認為川普依然是知名度最高的潛在候選人。

分析人士還認為，現任佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）是共和黨內最有可能對川普構成挑戰的人。在3月25日的集會上，川普也向這位黨內同僚「開火」，指責後者計劃削減社會保障。「我不是他的粉絲。佛羅里達多年來曾經非常棒非常成功，直到這個傢伙當上了州長。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航