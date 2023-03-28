2023/03/28,
美加

川普在德州展開首場競選造勢，批共和黨同僚「對美國的威脅更勝於中國」

川普在德州展開首場競選造勢，批共和黨同僚「對美國的威脅更勝於中國」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

3月25日，川普在德克薩斯州小城韋科舉行了首場競選集會。他在活動上抨擊正在調查他的檢察官，認為這是「虛假調查」和「政治迫害」。這位前總統還抨擊一些共和黨內同僚，認為他們對美國的威脅更甚於中國。

文：德國之聲中文網（美聯社、路透社）

川普（Donald Trump）的這場集會在韋科（Waco）機場舉行。1993年，這座小城曾經發生過聯邦警察圍攻極端激進教派事件，最終釀成大火導致86人遇難。批評人士認為，川普故意在這裡舉行首場選戰活動，因為許多極右翼人士至今將韋科視為政府權力過度擴張的象徵。不過川普的競選團隊表示，韋科交通便利，地處德州幾座大城市之間。

在競選活動上，川普抨擊說，圍繞他展開的調查是「直接來自史達林主義俄羅斯恐怖秀的東西」，「從一開始就是一場又一場的政治迫害和虛假調查。」

目前，川普正面臨多起檢控。他在集會上所指的很可能是紐約曼哈頓檢方調查其競選資金使用違規的案件。在該起案件中，川普被指控涉嫌在2016年大選前向一位色情片女演員支付封口費。

川普近期一再利用他潛在的被捕可能，來向其支持者籌集競選資金。就在一週前，川普突然宣稱，他即將在幾天內被捕，並呼籲支持者屆時發起示威抗議。不過，他所說的拘捕並未發生。

攻擊黨內同僚

在3月25日的活動上，他還攻擊了參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell），認為這些對他日益嚴厲的美國政客「對美國構成的威脅比俄羅斯或者中國還要更大」。

共和黨要到2024年才會提名總統候選人。川普是否能通過黨內初選，分析人士暫時意見不一。有人認為川普聲名狼藉，已經無可救藥。還有一些人則認為川普依然是知名度最高的潛在候選人。

分析人士還認為，現任佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）是共和黨內最有可能對川普構成挑戰的人。在3月25日的集會上，川普也向這位黨內同僚「開火」，指責後者計劃削減社會保障。「我不是他的粉絲。佛羅里達多年來曾經非常棒非常成功，直到這個傢伙當上了州長。」

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。