《捍衛任務4》台美票房均寫下系列作紀錄，基努李維：生涯出演過最困難的動作片
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由基努李維主演的《捍衛任務4》，於上週全球各地陸續上映並開出票房好成績，台美兩地雙雙寫下票房紀錄，而這也是系列作的難得現象。對此，製作公司獅門影業以及票房分析師，都給予極佳讚賞，各大電影評分網站也開出高分，《捍衛任務4》的動作武打戲搭上票房表現，成了本月份的人氣熱議話題，也讓導演和基努李維紛紛喊話。
由基努李維（Keanu Reeves）主演的《捍衛任務》系列，全新一集《捍衛任務4》於上週全球各地陸續上映，好口碑帶動好票房，首週末台灣累積7570萬台幣（約249萬美元），全美來到7350萬美元，全球則是總計累積1.37億美元，皆是系列作紀錄。
曾坦言《捍衛任務4》是個人生涯出演過最困難動作片的基努李維，此次在片中再度出任「殺神」約翰維克，搭上系列作導演查德史塔赫斯基（Chad Stahelski）再執導筒，而其餘老班底如勞倫斯費許朋（Laurence Fishburne）、伊恩麥克薛恩（Ian McShane）等人也回歸演出，加上全新面孔的演員，如甄子丹、真田廣之、澤山璃奈、比爾史柯斯嘉（Bill Skarsgård）等人，替《捍衛任務4》從舊滋味中提煉出新風貌。
《捍衛任務4》仍舊聚焦於基努李維大戰各界殺手的故事，繼續與殺手組織「高桌會」展開對抗，在故事基底不變的情況下，《捍衛任務4》的賣點則是加入更大量以及不同元素的動作場面，而從口碑評價來看，這件事情是奏效的。
知名電影評價網站Cinema Score的北美觀眾出口民調，獲得A級評價為系列作最高，而近期能夠在此網站獲得A級或以上的商業大片，有《阿凡達：水之道》、《捍衛戰士：獨行俠》等片，至於漫威的《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》或是《奇異博士2：失控多重宇宙》則皆未達A級。
此外，知名電影評分網站爛番茄目前的新鮮度高達95%，觀眾評分也有95％，雙雙收下好成績；而知名電影資訊網站IMDb則也有8.5的高分。
從各界的好口碑檢視，《捍衛任務4》確實將之轉化成有效票房。先從美國來看，上週五（24）於全美正式上映之後，首日票房就已經突破3000萬美金，週末結束後，全美累積票房則來到7350萬美元，寫下系列作最高紀錄。
首集《捍衛任務》為1441萬美元；續集《捍衛任務2：殺神回歸》是3043萬美元；第三集《捍衛任務3：全面開戰》則是5681萬美元。換句話說，從《捍衛任務》系列在全美的首週末票房來看，是穩定向上曲線的成長，作為一個系列而言，實屬不易。
除了全美之外，《捍衛任務4》首週末在國際市場的票房表現進帳6400萬美元，在其中上映的71個市場中均拿下票房冠軍。台灣方面，上映首日就賣至1280萬新台幣，票房市占率達72.2%，同時也超越了《捍衛任務3：全面開戰》首日1137萬的票房。最終全台首週票房來到7570萬台幣，寫下《捍衛任務》系列電影的首週票房新高，也擠下霸榜數週的《銀芽之旅》，登上票房冠軍。
至於以全美加上國際市場的票房，《捍衛任務4》的首週末全球票房累積至1.375億美元，光是全球的首週票房就已經超越《捍衛任務》首集全球8610萬美元的總票房，以這股氣勢來看，挑戰《捍衛任務3：全面開戰》寫下的全球3.28億美元的系列作票房紀錄應不是夢。
特別的是，在過去40年中，只有9部系列電影的第4集，在首週末票房超越前作；而這9部系列電影中，只有5部電影的最終票房記錄超越前作，《捍衛任務4》應有機會達成此成就。而雖然《捍衛任務4》製作成本超越1億美元，但以目前的態勢來看，付出的成本應該是有望回收並盈利。
難能可貴的是，《捍衛任務4》的片長落在2小時49分鐘，通常片長越長就會壓縮一天電影院排片量，導致影響票房收入，但《捍衛任務4》仍能獲此佳績，而根據《綜藝報》指出，《捍衛任務4》於全美首週末的觀眾中，有69%是男性，而70%的觀眾年齡在25歲以上。
對此，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）就表示：「《捍衛任務4》擁有一個極佳的開票成績，而《捍衛任務》系列的每一部續集，都能看出巨大的票房成長，非常出色。」
至於《捍衛任務》系列的製作公司，獅門影業（Lionsgate）的集團總裁喬德雷克（Joe Drake）也針對此次的票房表示：「《捍衛任務》系列是一個反常現象，結果不言自明，我們也預計會有倍數的成長。」
最後，一手催生出《捍衛任務》系列的導演查德史塔赫斯基也表示：「我不會放棄有《捍衛任務5》的希望。」
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核稿編輯：翁世航
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
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三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。