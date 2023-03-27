《捍衛任務4》台美票房均寫下系列作紀錄，基努李維：生涯出演過最困難的動作片

由基努李維（Keanu Reeves）主演的《捍衛任務》系列，全新一集《捍衛任務4》於上週全球各地陸續上映，好口碑帶動好票房，首週末台灣累積7570萬台幣（約249萬美元），全美來到7350萬美元，全球則是總計累積1.37億美元，皆是系列作紀錄。

Photo Credit: 車庫娛樂 《捍衛任務4》劇照

曾坦言《捍衛任務4》是個人生涯出演過最困難動作片的基努李維，此次在片中再度出任「殺神」約翰維克，搭上系列作導演查德史塔赫斯基（Chad Stahelski）再執導筒，而其餘老班底如勞倫斯費許朋（Laurence Fishburne）、伊恩麥克薛恩（Ian McShane）等人也回歸演出，加上全新面孔的演員，如甄子丹、真田廣之、澤山璃奈、比爾史柯斯嘉（Bill Skarsgård）等人，替《捍衛任務4》從舊滋味中提煉出新風貌。

《捍衛任務4》仍舊聚焦於基努李維大戰各界殺手的故事，繼續與殺手組織「高桌會」展開對抗，在故事基底不變的情況下，《捍衛任務4》的賣點則是加入更大量以及不同元素的動作場面，而從口碑評價來看，這件事情是奏效的。

知名電影評價網站Cinema Score的北美觀眾出口民調，獲得A級評價為系列作最高，而近期能夠在此網站獲得A級或以上的商業大片，有《阿凡達：水之道》、《捍衛戰士：獨行俠》等片，至於漫威的《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》或是《奇異博士2：失控多重宇宙》則皆未達A級。

此外，知名電影評分網站爛番茄目前的新鮮度高達95%，觀眾評分也有95％，雙雙收下好成績；而知名電影資訊網站IMDb則也有8.5的高分。

Photo Credit: 車庫娛樂 《捍衛任務4》劇照

從各界的好口碑檢視，《捍衛任務4》確實將之轉化成有效票房。先從美國來看，上週五（24）於全美正式上映之後，首日票房就已經突破3000萬美金，週末結束後，全美累積票房則來到7350萬美元，寫下系列作最高紀錄。

首集《捍衛任務》為1441萬美元；續集《捍衛任務2：殺神回歸》是3043萬美元；第三集《捍衛任務3：全面開戰》則是5681萬美元。換句話說，從《捍衛任務》系列在全美的首週末票房來看，是穩定向上曲線的成長，作為一個系列而言，實屬不易。

除了全美之外，《捍衛任務4》首週末在國際市場的票房表現進帳6400萬美元，在其中上映的71個市場中均拿下票房冠軍。台灣方面，上映首日就賣至1280萬新台幣，票房市占率達72.2%，同時也超越了《捍衛任務3：全面開戰》首日1137萬的票房。最終全台首週票房來到7570萬台幣，寫下《捍衛任務》系列電影的首週票房新高，也擠下霸榜數週的《銀芽之旅》，登上票房冠軍。

至於以全美加上國際市場的票房，《捍衛任務4》的首週末全球票房累積至1.375億美元，光是全球的首週票房就已經超越《捍衛任務》首集全球8610萬美元的總票房，以這股氣勢來看，挑戰《捍衛任務3：全面開戰》寫下的全球3.28億美元的系列作票房紀錄應不是夢。

特別的是，在過去40年中，只有9部系列電影的第4集，在首週末票房超越前作；而這9部系列電影中，只有5部電影的最終票房記錄超越前作，《捍衛任務4》應有機會達成此成就。而雖然《捍衛任務4》製作成本超越1億美元，但以目前的態勢來看，付出的成本應該是有望回收並盈利。

難能可貴的是，《捍衛任務4》的片長落在2小時49分鐘，通常片長越長就會壓縮一天電影院排片量，導致影響票房收入，但《捍衛任務4》仍能獲此佳績，而根據《綜藝報》指出，《捍衛任務4》於全美首週末的觀眾中，有69%是男性，而70%的觀眾年齡在25歲以上。

Photo Credit: 車庫娛樂 《捍衛任務4》劇照

對此，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）就表示：「《捍衛任務4》擁有一個極佳的開票成績，而《捍衛任務》系列的每一部續集，都能看出巨大的票房成長，非常出色。」

至於《捍衛任務》系列的製作公司，獅門影業（Lionsgate）的集團總裁喬德雷克（Joe Drake）也針對此次的票房表示：「《捍衛任務》系列是一個反常現象， 結果不言自明，我們也預計會有倍數的成長。」

最後，一手催生出《捍衛任務》系列的導演查德史塔赫斯基也表示：「我不會放棄有《捍衛任務5》的希望。」

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核稿編輯：翁世航