旅居古巴看棒球，終於了解「紅色閃電」逐漸殞落的原因

文：廖得凱（一般外科醫師）

美古大戰，從歷史到棒球

世界棒球經典賽落幕，日本與美國的經典對決，讓今年的經典賽堪稱經典！不過四強賽美國對戰古巴的組合，無論是球場上或者歷史間的恩怨情仇，筆者也認為相當經典（註1），最終古巴以2比12不敵強權美國，結束本屆的「驚奇」之旅。

許多人可能認為古巴歷來都是棒球界的強權，過去在世界盃棒球賽擁有出色的戰績，尤其豪邁的揮棒、壘上有人時快速的推進力，「紅色閃電」之名讓對手不敢小覷。

然而，翻開近十年的古巴國際賽成績，以中美洲國家為主的加勒比海聯盟，六次參賽中古巴僅拿過一次亞軍，2009於美國舉辦的第二屆經典賽，古巴在八強賽連續兩場被日本完封遭到淘汰，之後就再也沒有晉級準決賽。

另外，擁有奧運資格權的在世界12強賽，古巴也未曾晉級準決賽，更慘的是，古巴在美洲區資格賽出局，無法取得東京奧運的參賽資格。

Photo Credit: 中央社 忠實球迷「古巴大叔」阿維拉（Pablo Avila）。

到古巴看一場球

過去因緣際會之下，在古巴旅居兩個月，由於喜愛棒球的關係，也看了許多球賽。為數不多的休閒娛樂之下，棒球在古巴，是生活重要的一部分。

記得第一次造訪首都哈瓦那市棒球場的情景，間隔好幾個街區之外就能聽到氣笛聲，球場外，人群排隊，也有些許攤販，但更多的是使用公共網路的青年男女（註2）。

球賽門票對當地人來說一張公訂價10CUP（Cuban Pesos古巴比索，約莫台幣10塊錢），但對觀光客而言並無標準，可能是五倍價錢？或是十倍。

這中間是有討價還價的空間，不過藉此也得知並沒有太多觀光客採自由行的方式來古巴看球，但如果直接參加古巴國家旅行社的棒球之旅，一趟旅程起碼100塊CUC（Cuban Convertible Peso，約莫台幣3000元）。

一進球場，成排的水泥展開，沒有固定座椅，地板就是座位，看你想要後排或是前側，球賽七點半開始，國歌唱完隨即開球，不像台灣還有開場表演，球賽中間，此起彼落的汽笛聲總是在意想不到的時間點炸出聲響，若有精彩表現觀眾也不吝讚嘆，甚至全場起立大聲吶喊。

場上熱鬧，場下嘴巴也沒閒著，各種零嘴、爆米花、花生糖、炸豬皮巡迴兜售，手一舉小販立馬三步併兩步送貨到眼前，飲料也是，調和果汁2塊CUP一杯，五顏六色的液體也不曉得什麼口味，大口喝下好生過癮，尤其仲夏夜晚擁擠的人群中⋯⋯。

Photo Credit: 廖得凱

政治歸政治，棒球歸棒球？

這樣對於棒球的熱愛，紅色閃電怎麼會逐漸殞落呢？其中原因盤根錯節，我們習慣常說的政治歸政治，比賽歸比賽。

在古巴，比賽隸屬於政治的一環，無法分開，古巴擁有自己的國家棒球聯盟，在政府的安排下，每一省皆有自己的球隊，一共16隊，每年例行賽75場。隊員實際上隸屬於棒球協會而非母隊，而協會由國家組成，所以廣義來說，球員程度上算是「公務員」，即便打出佳績，身價並不會因此水漲船高。

也因此，許多成績出眾的球員，就會想盡辦法離開這個體制，這樣的情形，除了三不五時可以看見國際賽有古巴球員離隊不歸，當地人事實上也對此見怪不怪。

某個午後的博物館參訪，在烈日下步行將近半個鐘頭，爬到半山腰岩場，博物館因位於洞窟內而饒富特色，但與古巴大部分的博物館一樣，世界級的收費，地方級的展覽。

Photo Credit: 廖得凱

就在即將離開之際，與導覽員展開閒聊，我總喜歡這樣介紹自己：我來自台灣，跟古巴一樣的海島國家。

聽到台灣，導覽員揮棒姿勢再度出現，我們討論起同樣稱得上國球的古巴棒球，我講起這幾個月的看球經驗，只見導覽員做了個軟腳動作，抱怨榮光不再，幾點原因分析下來，厲害的球員叛逃，像是世界大賽冠軍成員火球男Chapman，即來自Province Houlgin。

附帶一提，由於整體素質下降，鄰近大賽不願花錢邀請過去曾為常勝軍的古巴代表隊，惡性循環下，古巴國家隊不再耀眼，棒球場上社會主義與資本主義的角力，同樣現實與殘酷⋯⋯。

註釋

1898年美國西班牙戰爭後，古巴成為美國的殖民地，獨立建國後，第一任政府由美國扶持成立，古巴革命後實施社會主義制度，遭美國實施經濟封鎖近50年，直到2015才恢復邦交，歐巴馬造訪古巴時將棒球賽列為重要行程。 古巴實施社會主義經濟制度，網路也隸屬於國營，但不普及，所以古巴人民若想要上網，需要向國營電信公司購買網卡後連接到公共網路才能進行，公共網路大多在公共設施旁，例如棒球場。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航