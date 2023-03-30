2023/03/30,
能源

西方對俄羅斯能源出口實施制裁，中國如何藉機獲益？

西方對俄羅斯能源出口實施制裁，中國如何藉機獲益？
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我們想讓你知道的是

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭引發歐盟對購買俄羅斯海運原油和煤炭的制裁，以及七國集團就俄羅斯原油達成的價格上限。這導致和俄羅斯關係緊密的中國成為能源交易中的受益者。

文：德國之聲中文網（路透社）

中國國家主席習近平3月20日抵達俄羅斯，這是他第三次擔任國家主席後的首次出訪。

這次訪問發生在俄羅斯在烏克蘭發起所謂的「特別軍事行動」一週年之後。這場戰爭引發歐盟對購買俄羅斯海運原油和煤炭的制裁，以及七國集團12月就俄羅斯原油達成的價格上限。

歐盟還停止從俄羅斯進口管道天然氣，改變了全球液化天然氣市場格局。

中國作為世界最大的能源消費國，尚未同意上述任何措施。由於莫斯科面臨不再向歐盟出售過剩產品的壓力，中國通過購買更便宜的俄羅斯石油和煤炭節省了數十億美元，並通過交易過剩供應獲得了更多利益。

習近平曾表示，中國希望與俄羅斯建立更緊密的能源夥伴關係，以維護國際能源安全和供應鏈。

以下是中國迄今從戰時交易中獲利的詳情。

原油

由於經濟放緩，中國去年的整體進口下滑了0.9％。然而，中國海關數據顯示，2022年中國從俄羅斯進口的原油同比增長8％，達到8625萬噸（每天170萬桶）。

這使俄羅斯在中國石油市場的份額從前一年的15％上升到17％，儘管它仍然位於供應8750萬噸原油的沙烏地阿拉伯之後。

它還帶來了大筆節省。根據《路透社》的計算，基於ESPO和烏拉爾原油每桶10美元的折扣，中國煉油廠在2022年4月至2023年1月期間節省了約55億美元。

東部省份山東省的獨立煉油廠是最大的受益者。貿易商表示，國營煉油廠也從油價下跌中獲利，而其他煉油廠則從桶裝交易中獲利。

根據Vortexa和Kpler的數據，中國3月份從俄羅斯的海運原油進口量將創下約140萬桶／日的歷史新高。

煤炭

中國還增加了從俄羅斯的煤炭進口，儘管由於國內生產增加，中國減少了燃料的整體進口。

海關數據顯示，2022年俄羅斯煤炭運抵量同比增長20％，達到6806萬噸，煉焦煤進口量翻了一番，達到2100萬噸，原因是中國購買了折扣煤炭，而歐洲避開了俄羅斯貨物並於8月11日禁止進口。

如果沒有俄羅斯鐵路運力的瓶頸阻礙了煤炭向東運輸，進口量可能會更高。

2022年，俄羅斯焦煤的平均進口價格約為每噸217.33美元。相比之下，澳洲優質焦煤的離岸價（FOB）平均為每噸364.66美元。

液化天然氣

就液化天然氣而言，2022年中國從俄羅斯的進口量同比飆升40％以上，達到650萬噸。隨著中國向韓國、日本和法國等主要進口國再出口液化天然氣，其出口量也有所增加。

儘管由於嚴格的防疫封鎖措施減緩了經濟活動並抑制了需求，中國去年整體液化天然氣進口量下降了19.5％，降至6340萬噸。

中國海關數據顯示，中國每進口一噸俄羅斯液化天然氣，平均每百萬英熱單位（mmBtu）花費不到20美元。相比之下，2022年亞洲現貨液化天然氣平均價格為每百萬英熱單位38.80美元。

電力

從俄羅斯進口的電力，主要是通過連接中國東北和俄羅斯遠東的跨境輸電線路，在2017－2020年期間保持穩定，約為30億千瓦時（kWh）。

2021年，由於中國遭遇大範圍的電力短缺，進口量增長到38億千瓦時，2022年繼續增長23％，達到47億千瓦時。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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