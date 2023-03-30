西方對俄羅斯能源出口實施制裁，中國如何藉機獲益？
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俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭引發歐盟對購買俄羅斯海運原油和煤炭的制裁，以及七國集團就俄羅斯原油達成的價格上限。這導致和俄羅斯關係緊密的中國成為能源交易中的受益者。
文：德國之聲中文網（路透社）
中國國家主席習近平3月20日抵達俄羅斯，這是他第三次擔任國家主席後的首次出訪。
這次訪問發生在俄羅斯在烏克蘭發起所謂的「特別軍事行動」一週年之後。這場戰爭引發歐盟對購買俄羅斯海運原油和煤炭的制裁，以及七國集團12月就俄羅斯原油達成的價格上限。
歐盟還停止從俄羅斯進口管道天然氣，改變了全球液化天然氣市場格局。
中國作為世界最大的能源消費國，尚未同意上述任何措施。由於莫斯科面臨不再向歐盟出售過剩產品的壓力，中國通過購買更便宜的俄羅斯石油和煤炭節省了數十億美元，並通過交易過剩供應獲得了更多利益。
習近平曾表示，中國希望與俄羅斯建立更緊密的能源夥伴關係，以維護國際能源安全和供應鏈。
以下是中國迄今從戰時交易中獲利的詳情。
原油
由於經濟放緩，中國去年的整體進口下滑了0.9％。然而，中國海關數據顯示，2022年中國從俄羅斯進口的原油同比增長8％，達到8625萬噸（每天170萬桶）。
這使俄羅斯在中國石油市場的份額從前一年的15％上升到17％，儘管它仍然位於供應8750萬噸原油的沙烏地阿拉伯之後。
它還帶來了大筆節省。根據《路透社》的計算，基於ESPO和烏拉爾原油每桶10美元的折扣，中國煉油廠在2022年4月至2023年1月期間節省了約55億美元。
東部省份山東省的獨立煉油廠是最大的受益者。貿易商表示，國營煉油廠也從油價下跌中獲利，而其他煉油廠則從桶裝交易中獲利。
根據Vortexa和Kpler的數據，中國3月份從俄羅斯的海運原油進口量將創下約140萬桶／日的歷史新高。
煤炭
中國還增加了從俄羅斯的煤炭進口，儘管由於國內生產增加，中國減少了燃料的整體進口。
海關數據顯示，2022年俄羅斯煤炭運抵量同比增長20％，達到6806萬噸，煉焦煤進口量翻了一番，達到2100萬噸，原因是中國購買了折扣煤炭，而歐洲避開了俄羅斯貨物並於8月11日禁止進口。
如果沒有俄羅斯鐵路運力的瓶頸阻礙了煤炭向東運輸，進口量可能會更高。
2022年，俄羅斯焦煤的平均進口價格約為每噸217.33美元。相比之下，澳洲優質焦煤的離岸價（FOB）平均為每噸364.66美元。
液化天然氣
就液化天然氣而言，2022年中國從俄羅斯的進口量同比飆升40％以上，達到650萬噸。隨著中國向韓國、日本和法國等主要進口國再出口液化天然氣，其出口量也有所增加。
儘管由於嚴格的防疫封鎖措施減緩了經濟活動並抑制了需求，中國去年整體液化天然氣進口量下降了19.5％，降至6340萬噸。
中國海關數據顯示，中國每進口一噸俄羅斯液化天然氣，平均每百萬英熱單位（mmBtu）花費不到20美元。相比之下，2022年亞洲現貨液化天然氣平均價格為每百萬英熱單位38.80美元。
電力
從俄羅斯進口的電力，主要是通過連接中國東北和俄羅斯遠東的跨境輸電線路，在2017－2020年期間保持穩定，約為30億千瓦時（kWh）。
2021年，由於中國遭遇大範圍的電力短缺，進口量增長到38億千瓦時，2022年繼續增長23％，達到47億千瓦時。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。