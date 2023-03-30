西方對俄羅斯能源出口實施制裁，中國如何藉機獲益？

文：德國之聲中文網（路透社）

中國國家主席習近平3月20日抵達俄羅斯，這是他第三次擔任國家主席後的首次出訪。

這次訪問發生在俄羅斯在烏克蘭發起所謂的「特別軍事行動」一週年之後。這場戰爭引發歐盟對購買俄羅斯海運原油和煤炭的制裁，以及七國集團12月就俄羅斯原油達成的價格上限。

歐盟還停止從俄羅斯進口管道天然氣，改變了全球液化天然氣市場格局。

中國作為世界最大的能源消費國，尚未同意上述任何措施。由於莫斯科面臨不再向歐盟出售過剩產品的壓力，中國通過購買更便宜的俄羅斯石油和煤炭節省了數十億美元，並通過交易過剩供應獲得了更多利益。

習近平曾表示，中國希望與俄羅斯建立更緊密的能源夥伴關係，以維護國際能源安全和供應鏈。

以下是中國迄今從戰時交易中獲利的詳情。

原油

由於經濟放緩，中國去年的整體進口下滑了0.9％。然而，中國海關數據顯示，2022年中國從俄羅斯進口的原油同比增長8％，達到8625萬噸（每天170萬桶）。

這使俄羅斯在中國石油市場的份額從前一年的15％上升到17％，儘管它仍然位於供應8750萬噸原油的沙烏地阿拉伯之後。

它還帶來了大筆節省。根據《路透社》的計算，基於ESPO和烏拉爾原油每桶10美元的折扣，中國煉油廠在2022年4月至2023年1月期間節省了約55億美元。

東部省份山東省的獨立煉油廠是最大的受益者。貿易商表示，國營煉油廠也從油價下跌中獲利，而其他煉油廠則從桶裝交易中獲利。

根據Vortexa和Kpler的數據，中國3月份從俄羅斯的海運原油進口量將創下約140萬桶／日的歷史新高。

煤炭

中國還增加了從俄羅斯的煤炭進口，儘管由於國內生產增加，中國減少了燃料的整體進口。

海關數據顯示，2022年俄羅斯煤炭運抵量同比增長20％，達到6806萬噸，煉焦煤進口量翻了一番，達到2100萬噸，原因是中國購買了折扣煤炭，而歐洲避開了俄羅斯貨物並於8月11日禁止進口。

如果沒有俄羅斯鐵路運力的瓶頸阻礙了煤炭向東運輸，進口量可能會更高。

2022年，俄羅斯焦煤的平均進口價格約為每噸217.33美元。相比之下，澳洲優質焦煤的離岸價（FOB）平均為每噸364.66美元。

液化天然氣

就液化天然氣而言，2022年中國從俄羅斯的進口量同比飆升40％以上，達到650萬噸。隨著中國向韓國、日本和法國等主要進口國再出口液化天然氣，其出口量也有所增加。

儘管由於嚴格的防疫封鎖措施減緩了經濟活動並抑制了需求，中國去年整體液化天然氣進口量下降了19.5％，降至6340萬噸。

中國海關數據顯示，中國每進口一噸俄羅斯液化天然氣，平均每百萬英熱單位（mmBtu）花費不到20美元。相比之下，2022年亞洲現貨液化天然氣平均價格為每百萬英熱單位38.80美元。

電力

從俄羅斯進口的電力，主要是通過連接中國東北和俄羅斯遠東的跨境輸電線路，在2017－2020年期間保持穩定，約為30億千瓦時（kWh）。

2021年，由於中國遭遇大範圍的電力短缺，進口量增長到38億千瓦時，2022年繼續增長23％，達到47億千瓦時。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航