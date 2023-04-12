《你走了以後，我想繼續好好活》：遺族的罪惡感什麼時候才能消失？或者，真的會消失嗎？
我們想讓你知道的是
遺族在死亡事件發生後，常被各種情感籠罩，罪惡感更是長期折磨遺族的一種情感，他們會時常想起自己應該或不該做些什麼來阻止逝者的死，而且就像在舞臺上打開照明燈一樣，會把那一瞬間放大，而其他脈絡都被困在黑暗中。
文：高璿圭
如何看待我的罪惡感？
在心理學上，「罪惡感」被解釋為情感上違反了道德與價值觀，因此會取消或修正自己行為的一種感情。人們為了減少罪惡感，就必須原諒自己或彌補做得不夠好的部分。逝者離開後，遺族感受到的罪惡感正是束縛他們、讓他們寸步難行的情感，因為逝者的死並不是他們取消或修正自己的任何行動，就能夠挽回的。
小晶：
仔細回想起來，其實姐姐還活著時就覺得她可能哪天會去死，所以總是很不安。從小姐姐就因為父母關係不和睦而不安，又經歷了很多讓她受傷的事，但她還是很努力想活得開朗一點。不過，她滿常說自己想死，從小就這樣，到高中、大學都是如此。姐姐痛苦時，我也知道她很辛苦，但我好像是不願意面對吧，也不想太費心思，所以我對於沒能在姐姐痛苦時陪著她，感到很大的罪惡感。
小晶對於明知姐姐很痛苦，卻還是旁觀的自己感到莫大的罪惡感，她自責自己太自私。
小瑄：
妹妹很痛苦時，我沒有和她住在一起，所以沒有太多交流，但有一天妹妹打給我，就像問什麼哲學問題一樣，問我必須活下去的理由是什麼之類的。當時我只反問她幹麼問這個，並沒有理解妹妹的話。我最後悔的就是只告訴她：「我們也有很多值得感謝的事啊。」要是我當時再多問一下、再多聽她說會如何呢？我一直很後悔也很自責。
那時妹妹幾乎都是媽媽在照顧，要是妹妹向我說那些話時，我能發現什麼就好了，但我真的一點都不關心她，一直自私地忙於自己的生活。從某種角度來說也可能是不想面對吧，想說時間久了應該就會好，我就這樣安慰自己，一直逃避。
小瑄和小晶類似，因為沒多關心妹妹疲憊的心，只按照自己的想法回答和思考，覺得自己逃避面對妹妹，因而產生罪惡感。
小敏：
我的罪惡感不太一樣，反而更像是責任感和使命感，覺得不管發生什麼事，都要找到我能做的去解決。面對哥哥的死，我也認為不能讓他白白失去生命，一直想著我要做點什麼，如果不這樣，就會有罪惡感。
在小敏的人生中，哥哥對她並不是那麼重要的人，因此小敏並沒有對於自己原本可以做些什麼來阻止哥哥的死亡感受到太大的罪惡感，她更遺憾的是自己沒能對哥哥說一些安慰的話。但小敏產生了另一種罪惡感，就是如果不做點什麼，心裡會 過意不去。小敏認為應該寫文章訴說哥哥的死，讓更多人知道關於過勞自殺的事，也是出於同樣理由。她想幫助與哥哥有相似情況的人，以彌補當初沒有這樣做的罪惡感。
我們遇到意想不到的衝擊性事件時，就會產生試圖理解這些經歷的欲望，並思考原因。這件事從何而來，是因為誰而發生的，「追究責任」是人的自然本能。遺族在死亡事件發生後，常被各種情感籠罩，罪惡感更是長期折磨遺族的一種情感，他們會時常想起自己應該或不該做些什麼來阻止逝者的死，而且就像在舞臺上打開照明燈一樣，會把那一瞬間放大，而其他脈絡都被困在黑暗中。
所謂特定瞬間的行動是從死亡前幾天、幾個月前發生的事，一路擴散到逝者出生到死亡前的所有時間，有時遺族會認為一切責任都在自己身上，或從逝者身邊尋找合適的人物，當作怨恨的箭靶，有時候甚至會把箭隨機射向空中，且萬分痛苦。
在尋找理由的過程中，當認為遺族在與逝者的關係中未能充分發揮作用時，就會產生罪惡感，例如身為父母、兄弟姐妹、配偶、朋友或子女，為什麼自己不知道 逝者的痛苦，不能成為逝者吐露痛苦的對象，這種罪惡感就像海嘯，讓遺族陷入「如果這樣的話會怎樣？」的無限假設，在假設的世界裡，無論朝哪個方向走，終點都是逝者的死亡，但即便如此，還是要走到無法再走為止才能停下來。
遺族如何接受和處理罪惡感，在哀悼過程也會發生很多變化。雖然不容易，但他們必須學習接受在阻止逝者選擇死亡這件事上，身邊人的嘗試和努力都是有限的。我常提到艾爾．艾佛瑞茲在《野蠻的上帝：自殺的人文研究》（The Savage God：A Study of Suicide）一書中所描述的自殺：「首先，當有人決心要結束自己的生命時，他就已經完全被說服，進入了堅不可摧的封閉世界，在那裡，所有的細節都吻合，所有事物也都加強了他的決定，這樣的死亡往往包含著自己的內在邏輯和無可比擬的絕望。」
遺族也會說：「這只是為了讓我好過一點而做的合理化。」如果自己這樣做，就可以阻止逝者走向死亡，他們相信自己是能左右逝者人生的重要之人，或者希望自己能這樣相信。
「隨著時間流逝，對妹妹的罪惡感逐漸模糊，然後又再次對妹妹感到抱歉。」現在終於擺脫妹妹死後所感受到的「如果我這樣應該可以阻止吧」這份罪惡感的小瑄這麼說。
小瑄：
對妹妹來說，除了我，她也與許多人有著各種關係，因此我無論說什麼或做什麼，實際上都很難為妹妹帶來很絕對或非常巨大的影響，這個想法讓我稍微改變了思考。
小媛：
我也覺得這句話說得很對，我也認為除了我，還有其他可能會對弟弟產生影響的人，理解和接受這件事真的很重要。我覺得罪惡感也有以自我為中心的一面，該怎麼說呢？我常會想說自己可能會對弟弟的死產生很大的影響，但事實上如果回到那個瞬間，我又真的能改變什麼嗎？
最痛苦、悲傷的莫過於與因自殺失去年幼子女，為罪惡感而掙扎的父母了，當他們全身所散發出的苦痛填滿整個諮商室時，有時甚至會感到窒息。有一位諮商者來了一段很長的時間後，對我說：「如果第一次見面時，你對我說『不是你的錯』，我可能就不會繼續來了。」
有些心理專家會輕率地安慰遺族：「自殺是那個人的選擇，不是你的錯。」但遺族卻能輕易找出自己的錯誤來予以反駁，甚至能找到很多錯誤。我和那位諮商者談了很久，講到他認為自己對孩子的死造成推波助瀾的話語和行為，以及罪惡感，但那些當時認為最好的決定，現在回想起來都不是最好的抉擇。
罪惡感的根源與部分「後見之明偏誤」（hindsight bias）有很大的關係。這是指發生某件事後，才做為什麼發生這件事的說明（hindsight），會比在發生事情前先預測到更容易。這種後見之明會將偶發的事件，解釋成必然會發生。尤其是發生預想不到的不良結果時，更會自然而然地出現，讓當事者感到內疚，把自己知道的事和結果發生後才知道的事合在一起，也會讓他們變得混亂。
那麼，遺族的罪惡感什麼時候才能消失？或者，真的會消失嗎？
遺族的罪惡感會隨著哀悼過程的進行幾次變化，從因為自己做了什麼或沒做什麼而導致逝者自殺的罪惡感，接著是覺得自己沒成為對逝者而言夠好的人的罪惡感，然後是想著「如果那樣的話會怎樣？」的罪惡感，再來是認為逝者死前幾個月或幾年前，自己犯下了某個錯導致悲劇發生的罪惡感，而後是逝者死了、自己卻還活著的罪惡感，沒好好哀悼逝者的罪惡感，在失去逝者後卻有著正向的心情或積極活動時的罪惡感等。
這些罪惡感一直不斷上升、下降、變淡，接著可能又變得清晰。然而隨著時間流逝，遺族可能會創造出一個自己能夠接受的逝者死亡的故事，此外，當能夠接受死亡不是逝者的盡頭，而是想起逝者整個人生的記憶時，那份罪惡感就會越來越淡。當遺族不放棄對自己的憐憫，順利走過這個過程後，罪惡感就會變成悲傷與歉意。
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。