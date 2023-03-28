高三學生：廢除早自習是對的決定，晚點到校反而有時間預習

文：黃宗文（彰化高三生）

去年2月15日，教育部長宣布全國高中自112學年開始廢除強制早自習，規定高中生8點10分前到校即可，當時引起許多正反方論戰。我身為高三學生，一路從國小、國中，走到現在即將升上大學，在此和大家分享親身觀察，以及對於此項變革的看法與期待。

一個學期過去了，對比之前政策未上路時，早自習確實少了許多人，有些同學不再像以往7點半到校，選擇在7點45分、7點50分，或8點到校；原先安排在早自修考試的考卷，則被各科老師當作自主練習卷，在課堂上發下讓同學們帶回家做，隔天對答案，不檢查。

上學期初因為政策上路不久，我在學校聽到很多正反雙方的意見，比如有任課老師在班上告訴大家：「我剛剛在辦公室，坐我後面的兩位女老師大力批判廢除強制早自習，說原本學生來學校早自習吃早餐就算了，多給他們半個小時，現在八點來，照常在第一節課吃早餐！」

該任課老師也不諱言指出，他認為新政策是「推倒再破壞」，以他多年的教學經驗，學生就是需要花半小時考試，才能確保學科能力的品質。

上完那堂老師的課，我與同學們討論，有的同學說晚點到校可以睡比較久，有的同學說晚點到校可以讓他預習第一節課的課程內容，而問題的癥結點就在這裡。

Photo Credit: 中央社

晚到校反而有時間自習

為什麼晚點到校可以讓同學們預習第一節課的課程，因為多數時間的早「自習」，根本沒有「自習」到：星期一升旗，星期二數學小考，星期三考英文聽力，星期四考英文單字，星期五考自然或社會科的單元卷，附帶被偷走的班會時間同樣被拿去考試，怎麼不會消磨學生的學習熱忱？

我在國中三年級時，因為即將迎來升高中的會考，每個早上的早「自習」不僅沒有自習，還買一送一，三十分鐘內必須寫完兩份考卷（國英數三主科的其中一科，加上自然社會科其中一科）。

寫完後8點交換批改，改完考卷也大概8點10分了，第一節課開始了，緊接著50分鐘的課，9點再放你走，也只有短短10分鐘，回來後繼續50分鐘的課程⋯⋯。

通勤的疲憊不足以掛齒，未來出社會後常常要面對，想出門旅行也要面對，學生時期早點學習是件好事。但為何每個早晨都必須接受標準化的考試、不得不榨乾昨晚複習的知識，一定要用考卷開啟學習的一天嗎？不會覺得早「自習」排考試是一件自相矛盾的事嗎？

如果大家認同「終身學習」在人生中的重要性，為何不讓學生從小就開始練習自主安排，反倒將他們的計畫塞滿，放學再送到補習班，等到即將升大學時，突然對他們說：「上大學後要靠自己囉！洗碗、洗衣服是必備技能，如果不想餐餐外食的話可以學習自己煮。」

問題是以前你都告訴我考試成績最重要，其它的不要管太多，現在要如何突然就變生活達人？

「自習」的重點在於自主

今天的世界瞬息萬變，網際網路發達、人工智慧興起（最近很受歡迎的ChatGPT就是一例）、科技業受到各國政府大力投資等，都在在證明未來世界需要更靈活的人才。

給學生30分鐘真正「自習」的時間，自己作主，探索自己喜歡的領域，若有問題再向專業的老師請教，不僅能讓學生更有創意，也能避免一早就低著頭，沉悶的寫著ABCD。「真正的」早自習，是開啟一天序幕更好、更舒服的方法。

讀完上文或許你會覺得我是個理想主義者，質疑學生真的會善用那30分鐘的早自習嗎？還是只是說得一嘴漂亮話，實則趁機上網滑手機、玩手遊，搞不好時間多了作業還是沒寫。

的確，現在早上仍然7點30分到校的同學，不見得比較積極主動，滑手機的人不在少數，他們有些善用網路資源，找打工機會希望預先賺大學生活費、查詢大一課程是否可以先修，有些就是單純娛樂看影片。

我不確定單純娛樂看影片是否對那些同學有益，可能早晨就是他們計畫放輕鬆的時候，也可能他們沒有計畫的虛度光陰，但若是高三、滿18歲成年仍然不知道要把握時間，他們有天也會懂得：成長本來就是犯錯再站起來，絕非一蹴可幾。所以我堅信，廢除強制早自習是正確的決定。

適時放手吧！

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航