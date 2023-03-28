高三學生：廢除早自習是對的決定，晚點到校反而有時間預習
我們想讓你知道的是
的確，現在早上仍然七點三十分到校的同學，不見得比較積極主動，滑手機的人不在少數。但如果大家認同「終身學習」在人生中的重要性，為何不讓學生從小就開始練習自主安排，反倒將他們的計畫塞滿，放學再送到補習班，等到即將升大學時，突然對他們說：「上大學後要靠自己囉！」
文：黃宗文（彰化高三生）
去年2月15日，教育部長宣布全國高中自112學年開始廢除強制早自習，規定高中生8點10分前到校即可，當時引起許多正反方論戰。我身為高三學生，一路從國小、國中，走到現在即將升上大學，在此和大家分享親身觀察，以及對於此項變革的看法與期待。
一個學期過去了，對比之前政策未上路時，早自習確實少了許多人，有些同學不再像以往7點半到校，選擇在7點45分、7點50分，或8點到校；原先安排在早自修考試的考卷，則被各科老師當作自主練習卷，在課堂上發下讓同學們帶回家做，隔天對答案，不檢查。
上學期初因為政策上路不久，我在學校聽到很多正反雙方的意見，比如有任課老師在班上告訴大家：「我剛剛在辦公室，坐我後面的兩位女老師大力批判廢除強制早自習，說原本學生來學校早自習吃早餐就算了，多給他們半個小時，現在八點來，照常在第一節課吃早餐！」
該任課老師也不諱言指出，他認為新政策是「推倒再破壞」，以他多年的教學經驗，學生就是需要花半小時考試，才能確保學科能力的品質。
上完那堂老師的課，我與同學們討論，有的同學說晚點到校可以睡比較久，有的同學說晚點到校可以讓他預習第一節課的課程內容，而問題的癥結點就在這裡。
晚到校反而有時間自習
為什麼晚點到校可以讓同學們預習第一節課的課程，因為多數時間的早「自習」，根本沒有「自習」到：星期一升旗，星期二數學小考，星期三考英文聽力，星期四考英文單字，星期五考自然或社會科的單元卷，附帶被偷走的班會時間同樣被拿去考試，怎麼不會消磨學生的學習熱忱？
我在國中三年級時，因為即將迎來升高中的會考，每個早上的早「自習」不僅沒有自習，還買一送一，三十分鐘內必須寫完兩份考卷（國英數三主科的其中一科，加上自然社會科其中一科）。
寫完後8點交換批改，改完考卷也大概8點10分了，第一節課開始了，緊接著50分鐘的課，9點再放你走，也只有短短10分鐘，回來後繼續50分鐘的課程⋯⋯。
通勤的疲憊不足以掛齒，未來出社會後常常要面對，想出門旅行也要面對，學生時期早點學習是件好事。但為何每個早晨都必須接受標準化的考試、不得不榨乾昨晚複習的知識，一定要用考卷開啟學習的一天嗎？不會覺得早「自習」排考試是一件自相矛盾的事嗎？
如果大家認同「終身學習」在人生中的重要性，為何不讓學生從小就開始練習自主安排，反倒將他們的計畫塞滿，放學再送到補習班，等到即將升大學時，突然對他們說：「上大學後要靠自己囉！洗碗、洗衣服是必備技能，如果不想餐餐外食的話可以學習自己煮。」
問題是以前你都告訴我考試成績最重要，其它的不要管太多，現在要如何突然就變生活達人？
「自習」的重點在於自主
今天的世界瞬息萬變，網際網路發達、人工智慧興起（最近很受歡迎的ChatGPT就是一例）、科技業受到各國政府大力投資等，都在在證明未來世界需要更靈活的人才。
給學生30分鐘真正「自習」的時間，自己作主，探索自己喜歡的領域，若有問題再向專業的老師請教，不僅能讓學生更有創意，也能避免一早就低著頭，沉悶的寫著ABCD。「真正的」早自習，是開啟一天序幕更好、更舒服的方法。
讀完上文或許你會覺得我是個理想主義者，質疑學生真的會善用那30分鐘的早自習嗎？還是只是說得一嘴漂亮話，實則趁機上網滑手機、玩手遊，搞不好時間多了作業還是沒寫。
的確，現在早上仍然7點30分到校的同學，不見得比較積極主動，滑手機的人不在少數，他們有些善用網路資源，找打工機會希望預先賺大學生活費、查詢大一課程是否可以先修，有些就是單純娛樂看影片。
我不確定單純娛樂看影片是否對那些同學有益，可能早晨就是他們計畫放輕鬆的時候，也可能他們沒有計畫的虛度光陰，但若是高三、滿18歲成年仍然不知道要把握時間，他們有天也會懂得：成長本來就是犯錯再站起來，絕非一蹴可幾。所以我堅信，廢除強制早自習是正確的決定。
適時放手吧！
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
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完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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核稿編輯：Joanna