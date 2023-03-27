突尼西亞加強逮捕非法移民，3艘偷渡船往義大利途中沉沒，至少29死、60人失蹤
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突尼西亞政府加大圍捕沒有居留證件的非洲移民，人權組織指出，當地的反黑人暴力和仇外事件增加，網路上的種族主義言論也極端化。非裔移民在突國，面臨被石頭攻擊，財產遭到破壞的危險。房東和雇主也將他們趕出房屋和工作崗位，因為他們擔心自己會因為幫助非法移民而被懲罰。惡劣的居住環境，加快了突尼西亞非法移民前往歐洲的速度，也使地中海移民人數暴增。
結合《BBC》、《CNN》與《華盛頓郵報》報導，突尼西亞海岸警衛隊指出，3月26日，三艘試圖從突尼西亞穿越地中海，前往義大利的船隻，在突尼西亞海岸沉沒，造成至少29名移民死亡、超過60人失蹤，有11名移民成功獲救。
近期從突尼西亞移民至義大利的人數遽增，原因主要是突國政府加強逮捕非法移民的力度。
突尼西亞移民數量遽增，死亡人數也持續增加
突尼西亞海岸警衛隊3月26日，在一份聲明中表示，他們已經找到了8具屍體，並解救了另外11名試圖非法穿越地中海的非洲移民。在另一起事件中，一艘漁船沉沒後，官員們在距離突尼西亞海岸約36英里的地方找到了19具屍體。此外，官員也在南部沿海城市斯法克斯附近的一艘漁船上，找到了2具屍體。
3月22日至24日期間，突尼斯海岸警衛隊指出，他們已經攔截79個非法移民船隻，並逮捕了近3000名移民，這些移民幾乎全部來自撒哈拉沙漠以南及西非國家。
義大利海岸警衛隊則表示，他們在3月25日至3月26日間，從58艘遇險船隻上救出了3300名移民，大多數救援，是由義大利蘭佩杜薩島的船隻進行。該地官員表示，光是3月26日就有2500名移民抵達蘭佩杜薩島，創下歷史新高，對於如此多的移民抵達，官員表示他們感到不知所措。
為何近期移民人數暴增？
結合《BBC》、《CNN》與《華盛頓郵報》報導，多年來，撒哈拉以南和西非地區的許多人，因為國內的動盪和貧窮，試圖逃至北非，再通過海路穿越地中海前往歐洲，尋找遠離衝突和貧困的安全住所。
利比亞原本為這些民眾，移民到歐洲的中繼點。然而，隨著利比亞逐漸加強制裁移民的力度，移民轉而將鄰近利比亞的突尼西亞，作為新的中繼站。
不過以阿拉伯人為主體的突尼西亞，在2019年適逢經濟危機不斷惡化，以及國內政權日益專制、排外、仇視黑人的情況下，對這些非洲移民並不歡迎。
突尼西亞的排外情緒在今（2023）年達到高峰。2月，突尼西亞總統賽義德（Kais Saied）將突國國內許多暴力和犯罪行為，歸咎於「成群結隊的非法移民」，並提出了陰謀論，指責該國移民參與了一個陰謀，目標是將突尼西亞轉變成純非裔民族國家，與阿拉伯和伊斯蘭文化脫鉤。
接下來幾週，突尼西亞政府加大圍捕沒有居留證件的非洲移民，人權組織指出，當地的反黑人暴力和仇外事件增加，網路上的種族主義言論也極端化。非裔移民在突國，面臨被石頭攻擊，財產遭到破壞的危險。房東和雇主也將他們趕出房屋和工作崗位，因為他們擔心自己會因為幫助非法移民而被懲罰。
突尼西亞惡劣的居住環境，使非洲移民加快了前往歐洲的速度，也使地中海移民人數增加。根據聯合國的數據，截至3月19日，2023年經海路抵達義大利的約2萬名移民中，有1萬2000多人是從突尼西亞啟航，高於去（2022）年同期的1300人。根據社會和經濟權利論壇（FTDES）的數據，今年前三個月，突尼西亞海岸警衛隊阻止了1萬4000多名移民乘船出海，高於去年同期的2900人。
2022年全年，突尼西亞死亡及失蹤的移民人數為65人。而今年1月已有28名移民死亡或失蹤；3月25日至26日間也累積了至少29名移民死亡與60人失蹤。
FTDES官員阿默爾（Ben Amor）表示，大多數逃離突尼西亞，前往歐洲的非洲人來自象牙海岸、迦納、馬利、蘇丹、查德、尼日、奈及利亞和布吉納法索。
移民增加引起西方國家憂心，各國認為應先解決突國經濟問題
遽增的移民潮引起西方國家擔憂，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）即在3月24日警告：「歐洲面臨著大批難民湧入其海岸的風險。」她也指出突尼西亞的金融不穩定可能會使情況進一步惡化。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則表示，突尼西亞迫切的需要與國際貨幣基金組織（IMF）達成救助協議。
突尼西亞因為經濟狀況不佳，一直在與國際貨幣基金組織進行救助談判，然而談判已停滯數月，部分原因是美國要求賽義德進行政治改革、民主化以換取金融救助。
新聞來源
- At least 28 migrants die as boats sink off Tunisia（CNN）
- Tunisia migrants: At least 29 die off coast（BBC）
- Tunisia says dozens killed as three ships sink in Mediterranean（The Washington Post）
延伸閱讀
- 地中海難民專文（一）他們以為海的那方就是希望：八條路闖地中海，數十萬偷渡客的「天堂路」
- 地中海難民專文（二）該擋、該救還是該遣返？歐盟國家面對非法移民的n種困境
- 突尼西亞總統強推新憲法擴權，連修憲委員會都沒看過的草案將由公投定勝負
- 歐盟為難民議題緊急開會：義大利新政府拒收、梅克爾被同盟威脅
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
我們想讓你知道的是
三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
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註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。