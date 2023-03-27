突尼西亞加強逮捕非法移民，3艘偷渡船往義大利途中沉沒，至少29死、60人失蹤

結合《BBC》、《CNN》與《華盛頓郵報》報導，突尼西亞海岸警衛隊指出，3月26日，三艘試圖從突尼西亞穿越地中海，前往義大利的船隻，在突尼西亞海岸沉沒，造成至少29名移民死亡、超過60人失蹤，有11名移民成功獲救。

近期從突尼西亞移民至義大利的人數遽增，原因主要是突國政府加強逮捕非法移民的力度。

突尼西亞移民數量遽增，死亡人數也持續增加

突尼西亞海岸警衛隊3月26日，在一份聲明中表示，他們已經找到了8具屍體，並解救了另外11名試圖非法穿越地中海的非洲移民。在另一起事件中，一艘漁船沉沒後，官員們在距離突尼西亞海岸約36英里的地方找到了19具屍體。此外，官員也在南部沿海城市斯法克斯附近的一艘漁船上，找到了2具屍體。

3月22日至24日期間，突尼斯海岸警衛隊指出，他們已經攔截79個非法移民船隻，並逮捕了近3000名移民，這些移民幾乎全部來自撒哈拉沙漠以南及西非國家。

義大利海岸警衛隊則表示，他們在3月25日至3月26日間，從58艘遇險船隻上救出了3300名移民，大多數救援，是由義大利蘭佩杜薩島的船隻進行。該地官員表示，光是3月26日就有2500名移民抵達蘭佩杜薩島，創下歷史新高，對於如此多的移民抵達，官員表示他們感到不知所措。

為何近期移民人數暴增？

結合《BBC》、《CNN》與《華盛頓郵報》報導，多年來，撒哈拉以南和西非地區的許多人，因為國內的動盪和貧窮，試圖逃至北非，再通過海路穿越地中海前往歐洲，尋找遠離衝突和貧困的安全住所。

利比亞原本為這些民眾，移民到歐洲的中繼點。然而，隨著利比亞逐漸加強制裁移民的力度，移民轉而將鄰近利比亞的突尼西亞，作為新的中繼站。

不過以阿拉伯人為主體的突尼西亞，在2019年適逢經濟危機不斷惡化，以及國內政權日益專制、排外、仇視黑人的情況下，對這些非洲移民並不歡迎。

3月7日，突尼西亞的非法移民遭突國政府遣返，準備搭上遣返班機回國｜Photo Credit: GettyImages

突尼西亞的排外情緒在今（2023）年達到高峰。2月，突尼西亞總統賽義德（Kais Saied）將突國國內許多暴力和犯罪行為，歸咎於「成群結隊的非法移民」，並提出了陰謀論，指責該國移民參與了一個陰謀，目標是將突尼西亞轉變成純非裔民族國家，與阿拉伯和伊斯蘭文化脫鉤。

接下來幾週，突尼西亞政府加大圍捕沒有居留證件的非洲移民，人權組織指出，當地的反黑人暴力和仇外事件增加，網路上的種族主義言論也極端化。非裔移民在突國，面臨被石頭攻擊，財產遭到破壞的危險。房東和雇主也將他們趕出房屋和工作崗位，因為他們擔心自己會因為幫助非法移民而被懲罰。

突尼西亞惡劣的居住環境，使非洲移民加快了前往歐洲的速度，也使地中海移民人數增加。根據聯合國的數據，截至3月19日，2023年經海路抵達義大利的約2萬名移民中，有1萬2000多人是從突尼西亞啟航，高於去（2022）年同期的1300人。根據社會和經濟權利論壇（FTDES）的數據，今年前三個月，突尼西亞海岸警衛隊阻止了1萬4000多名移民乘船出海，高於去年同期的2900人。

2022年全年，突尼西亞死亡及失蹤的移民人數為65人。而今年1月已有28名移民死亡或失蹤；3月25日至26日間也累積了至少29名移民死亡與60人失蹤。

FTDES官員阿默爾（Ben Amor）表示，大多數逃離突尼西亞，前往歐洲的非洲人來自象牙海岸、迦納、馬利、蘇丹、查德、尼日、奈及利亞和布吉納法索。

移民增加引起西方國家憂心，各國認為應先解決突國經濟問題

遽增的移民潮引起西方國家擔憂，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）即在3月24日警告：「歐洲面臨著大批難民湧入其海岸的風險。」她也指出突尼西亞的金融不穩定可能會使情況進一步惡化。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則表示，突尼西亞迫切的需要與國際貨幣基金組織（IMF）達成救助協議。

突尼西亞因為經濟狀況不佳，一直在與國際貨幣基金組織進行救助談判，然而談判已停滯數月，部分原因是美國要求賽義德進行政治改革、民主化以換取金融救助。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航