開箱文：比較WordPress AI翻譯外掛三巨頭

隨著AI翻譯的品質跨越我的基準線，我著手把文章帶離巴別塔，封印多年的心願重新出土。上次我比較了Google Translate、DeepL和ChatGPT三大翻譯引擎的能耐，這次我會比較WordPress多語言外掛三巨頭：Weglot、WPML和Polylang，供有意翻譯網站的WordPress用戶參考。

Weglot：兩分鐘讓網站支援多語言

請勿搞錯，這不是Weglot的廣告語，而是我的親身體驗。就算真的是廣告語，那也只是碰巧，這不是 葉佩雯 業配文，我也沒有優惠券提供。

一個月前，我在曼谷出席首次WordCamp Asia，聽畢ake Your WordPress Site To Another Level Using AI Translation，重燃起翻譯chungkin Express的死灰，反正病倒在酒店，就擇日不如撞日，馬上付諸實行。篩選出三大外掛後，首先試用的是 Weglot。

有經驗的WordPress用戶都知道，一般而言安裝一個外掛，大概就一分鐘上下，Weglot也不例外。安裝後，做了一些簡單的設定，選了正體中文和英文。然後，再打開部落格，嚇了一跳，當我還在想第三步該做甚麼，原來已經搞定，網站下方多了一個語言選項，整個網站均有雙語選項，簡便程度可謂極致。

Photo Credit: weglot.com/pricing

等價交換是定律，簡便自會帶來相應代價。首先是可控度，為求易用，Weglot的選項很少，也非常輕盈，翻譯品全部存於Weglot雲端，WordPress的數據庫沒有任何更動，好處是不會搗亂用戶的數據，壞處是數據不在你手上。我向來主張命運自主，無論是選項少還是託管內容，都不是我的菜。

其次是翻譯品質，Weglot使用包括DeepL、Google Translate和Microsoft Translator等幾個主流AI翻譯引擎，不讓用戶選擇，甚至也不說明代用戶選用了哪個，只說「employs a proprietary mix of leading machine translation technologies」，讓我挺不爽。由於沒有整合 gpt API，雖然一般情況下效果還好，但遇上如魚蛋論那種辣手文章，效果慘不忍睹。

不過最致命的是成本。Weglot提供免費版，但只能翻譯2000字，我只看了一篇英文版文章，額度馬上用完，前面說整個網站提供雙語其實是魔術師的掩眼法，表面上看起來是這樣，其實是點擊進去才實時翻譯，由於速度超快，根本看不出來。問題是假如你的翻譯額度用光了，系統就會停止翻譯。

圖片由作者提供 20萬字翻譯額度，不到半天用光

我意猶未盡，就訂了每月EUR 79，可翻譯20萬字的Pro方案進一步嘗試。結果卻是，只花了不到半天，20萬字的額度就用光了，升級就得付每月EUR 299，而且也只能翻譯100萬字，而我的網站約有200萬字，還沒考慮翻譯成英文以外的更多語言。

最最要命的還在後頭。由於翻譯成品都是託管在Weglot的伺服器，當你退訂服務，所有翻譯內容都會隨之而消失。

圖片由作者提供 三週pageview：英文9,357，簡體中文3,682

「開箱」至此，足以斷定這款產品不適合我，果斷退訂，用完一個月作罷。在我卸載外掛前，查看數據，3週內有9千多pageview的瀏覽器預設英語，主要來自美國。假設這些用戶不懂中文（很多會中文的香港人都習慣使用英語介面，包括我自己），如果文章提供英語版，相信閱讀人數會有所提高。

圖片由作者提供

WPML：功能強大，略顯臃腫

卸載Weglot後，我下一個試用的是最多人使用的WordPress翻譯外掛WPML。

不像另外兩個外掛，WPML並無提供免費試用版，但提供30天「no questions asked refunds」，對產品信心十足，真金不怕洪爐火。而經過我身先士卒，證明的確全數取回沒被留難，只是等了數天。

WPML功能十分強大，能應付多數使用場景，設計理念跟 Weglot 相反，龐大甚至臃腫，而且會在WordPress的數據庫增加表格，讓有minimalist傾向的我有點卻步。

WPML大而全的設計理念打從安裝外掛就感受到。安裝一個zip包明明很簡單，這家公司偏要搞出一個安裝器，美其名是方便安裝WPML，實際上是交叉推廣其他產品。就好像你本來只需要Microsoft Word，結果先要安裝個核心，然後除了Word也塞給你Excel、Powerpoint等一大堆東西。人家好歹是有這個規模和議價能力的微軟，小小翻譯服務可不一樣。你可以說有簡約強迫症的我小題大做，但我真的反感，要不是想仔細比較幾個翻譯外掛，當下就放棄安裝申請退費了。

圖片由作者提供 設定考慮得十分周到

平心而論，完成刷存在感式安裝後，WPML的功能讓我滿足，甚至覺得太多。這點在翻譯編輯器上最明顯，設計用意良好但跑起來很慢，尤其我慣用Gutenberg編輯，處理翻譯時卻變了另一個編輯器，用起來相當不便。我能想像那是年月積累下來的結果，畢竟WordPress也從classic editor進化到Gutenberg，AI 翻譯從過往需要大量人手介入到現在只需少量調整，大環境改變了，產品的悠久歷史就反過來成為包袱。

圖片由作者提供

價格方面，雖然WPML不提供免費版，但售價算是合理，尤其如果用戶管理多個網站，只需USD 199就能支持所有網站，每年付款購買維護，十分相宜。