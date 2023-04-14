《這樣聚會，最成功！》：「遲到的人要先做十個伏地挺身才能進來」，令聚會裡的緊繃感瞬間釋放
我們想讓你知道的是
團體中的大家集體想出了一個新的規則，暫時取代平常的禮儀規範。由於這個規則有趣又無傷大雅，儘管可能會有點尷尬，但大家創造了一個短暫的、大家都一起遵守的社會規範。而由於這個規則不僅好玩，又是體能上的懲罰，也讓團體氣氛更輕鬆了些。
文：普里亞．帕克（Priya Parker）
伏地挺身！
鑽石可能恆久遠，但聚會的規則只適用於此時此刻，而這就是聚會規則的力量。規則能讓瑟斯頓這樣的人感到解放，而不會覺得壓迫，因為規則是暫時的、謙遜且兼容。規則創造出一個因聚會而生的世界，聚會結束後這個世界也就消失不見，而這樣轉瞬即逝的特質讓主辦者可以變得更有創意。在制定規則時，你並不是在規定未來其他聚會的規則。聚會規則就像是拉斯維加斯，在那裡發生的事情就留在那裡。因此，規則可以為聚會創造出一種實驗精神，而禮儀規範則是這種精神的敵人。
至少這是我在要求幾位泰國高層在同事面前做伏地挺身後，試圖說服自己的話。當時我在曼谷外郊區為二十位顧問主持一場為期兩天的非正式會議。在泰國，尤其是這間公司，顧問間非常嚴格遵守著顧客至上的禮儀規範。也因為如此，整個晚上都隨時準備好接電話、家庭聚餐時中途離席去接電話、婚宴中途離席去傳簡訊、視需要隨時搭上下一班飛機等等，對這些顧問來說都是很正常的。
整體上，這樣的禮儀規範幫助這間公司大獲成功。但也正是這個禮儀規範，對這場特定的聚會造成了威脅：旨在公司內部建立顧問間互信的非正式會議。我規劃了一個為期兩天、一天八小時的活動，每個段落都精準規劃到以分鐘計算。每天以兩小時為單位安排的活動很緊湊，顧問們面對彼此，進行有力且誠實的對話，包括那些一直沒有讓對方知道的想法。然後是第一個中場休息，有幾位顧問在中場休息時安排與客戶通話。
一如所料，十五分鐘後，這些人都無法立刻結束通話。活動再度開始進行，但其中有四個顧問還沒回來。他們雖然是因為工作而遲到，卻傷害到整個團體，房間裡的其他人都很生氣。而且這也破壞了彼此間的信任，推翻了前兩個小時所做的所有工作，因為在房間裡等待的其他人都覺得沒有受到尊重。顧客至上的禮儀可說是根深蒂固，我開始體認到自己必須訂定一個明確、暫時的規則，才能對抗這樣強大的禮儀規範。
隨著那些落隊的人一個一個回到現場，個個一臉心虛，其中一位顧問提出了建議。他有點像是開玩笑地說：「伏地挺身！」大家都笑了。我接收到這個提示，決定這就是我們的規則。這四位遲到的顧問，穿著西裝、套裝，打著領帶，腳踩高跟鞋和皮鞋，他們盯著我看的樣子彷彿覺得我瘋了。其他準時回到現場的顧問聽到這個提議後都笑了，並開始鼓掌。在大家都還沒回過神來之前，這四個人已經開始貼地各做十個伏地挺身。
房間裡的緊繃感瞬間釋放，新的規則也由此誕生：如果遲到了還是可以進來，但必須先做十個伏地挺身。當天還有三次中場休息，但到了第三次休息結束後，大家幾乎都是用衝的想準時回來。每次中場休息結束後，有人會如儀式般，時間一到就把主要房間的大門關起來。就算有人只是遲了幾秒，其他人就會開始歡呼，遲到的人便只好就地趴下，為大家獻上十個伏地挺身。團體中的大家集體想出了一個新的規則，暫時取代平常的禮儀規範。由於這個規則有趣又無傷大雅，儘管可能會有點尷尬，但大家創造了一個短暫的、大家都一起遵守的社會規範。而由於這個規則不僅好玩，又是體能上的懲罰，也讓團體氣氛更輕鬆了些。
在這個案例中，顧客至上的禮儀規範對公司整體來說可能是好的，但對這個特定的聚會卻沒有幫助。在大家聚在一起的另一個短暫時空，伏地挺身這項規則幫助抵銷掉公司本來嚴格的禮儀規範，這場非正式會議需要自己的一次性規則。就如同我之前提過的，禮儀規範有其存在目的：維持愉快氣氛、禮貌及良好行為舉止。然而，有時候特定的禮儀規範和某個文化牢牢地綁在一起，反而排擠掉其他行為表現的可能性，其他的行為表現可能更適合用於特定的情境。顧問們遵行的顧客至上原則在很多時候都很適用，但在這樣的禮儀規範下，完全沒有給大家任何空間去照顧到其他同事。在工作上顧及同事與顧客的需求，其實同等重要。而聚會規則讓我們創造出這樣全新的空間。
哈里遜．歐文（Harrison Owen）是一名機構顧問，他同樣透過自身的經驗了解到研討會禮儀的侷限。在研討會中，大家都覺得一定要保持禮貌，並假裝對其他人發表的內容感到充滿興趣，這樣的文化氾濫到與會者常常無法從中好好學習。歐文不是社交工程師，他也不打算讓原本都努力保持禮貌的與會者不再在乎別人的感受——畢竟他們可能有一天會需要其中某些人的協助！他完全沒有機會改變這樣的禮儀規範。他能做的，就是暫時用另一個規則壓過這樣的既定規範。
所以他創造了一個暫時的方法，稱作「開放空間科技」（Open Space Technology），他在此加入了一個特定的規則，希望能抵銷不成文的禮貌規範。這個規則是「兩隻腳法則」（Law of Two Feet），內容如下：「如果在這段期間，你在任何時刻發現自己既沒有在學習，也沒有任何貢獻，就移動你的雙腳去其他地方。」
歐文藉由這個規則進行了一項實驗：如果在研討會中，大家發現自己沒有從台上的簡報學到任何東西便可以自由離開，甚至被鼓勵這樣做，會發生什麼事？是不是還覺得會冒犯到別人？講者是否能理解？這樣會改變大家發表的方式嗎？歐文後來寫道，這個規定的目的「純粹是要消除任何罪惡感的產生。畢竟大家本來就會使用兩隻腳法則，就算沒有實際離開，在心裡也會默默這樣做，但現在大家就不用為此感到有罪惡感了」。就像我在泰國的研討會一樣，這樣的規則能抵銷既定的禮儀規範。那些禮儀規範通常都是好的，但在這場特定的聚會中，並不足以排擠掉所有其他的需求。
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！