TNL+ 2023/03/29,
印太

日韓和解不僅是「安倍路線」的勝利，更進一步在「道歉外交」上孤立中國

日韓和解不僅是「安倍路線」的勝利，更進一步在「道歉外交」上孤立中國
日本駐韓國大使館前的慰安婦銅像｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

客觀而言，與其說日本道歉得不夠、賠償得不夠，還不如說在東亞（指中日韓）缺乏化解仇恨的政治氛圍。東亞政治有三個不好的傳統：第一就是實用主義，缺乏原則；第二就是喜歡爭做老大，缺乏和歐洲一樣平等和團結的意願；第三，缺乏妥協的精神，更沒有妥協後就把爭議放下的心態。

進入三月，印太和中東發生了三件撬動全球局勢的國際關係震撼性大事。印太方面有兩件，日韓和解，及「AUKUS」「三國海洋同盟」宣布細節；中東方面，沙烏地阿拉伯和伊朗宣布復交。這裡主要討論第一件事：日韓和解。

日韓和解，中國非常不高興。這有三個原因，第一是現實的地緣政治，第二是經濟科技的較量，第三是話語政治因素。這裡主要討論第三點。

二戰中，德國和日本分別為戰爭策源地，論戰爭罪行，德國比日本還大得多。然而，在戰後，德國早已和歐洲被侵略國家化解仇恨。日本和中國、韓國等的「歷史問題」爭議依然糾纏不清，和解尚未達成。

為什麼亞洲的情況和歐洲的情況如此不同呢？這既有現實政治的因素，也有「道歉 vs 原諒」的因素。

從「道歉 vs 原諒」的因素看，日本固然應該真誠道歉賠償，但國家和解不應該也不能只靠單方面的努力。正如當年德國總理梅克爾（Angela Merkel）告誡中共總書記習近平那樣：「如果沒有鄰國的寬容大量，和解便無法達成。」

在歷史上，日本為二戰道歉的次數不少，也為二戰受害國達成過賠償協議。

在道歉方面，在戰後70年間，在各種正式場合中，日本為戰爭道歉和反省說了不下20次。

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