【影評】《TÁR塔爾》：本片導演的敗筆實在太多，浪費了編劇的巧思與布蘭琪的演技
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由Todd Field執導，布蘭琪主演的《TÁR塔爾》，採用女同志、古典樂指揮等元素作為題材，看似企圖藉此探問當今社會的指揮家到底有什麼價值，政治正確下的藝術創作自由等大命題。但導演選擇用極其隱晦的方式帶過，所以觀眾只覺得她好像受困於什麼陰影當中，走不出來。只看到一大堆女主角的日常生活，無意義的慢跑與打拳，然後不知道她在對抗什麼，煩惱什麼。
陶德・菲爾德（Todd Field）執導，奧斯卡影后凱特・布蘭琪（Cate Blanchett）主演的《TÁR塔爾》，入圍2023年奧斯卡六項大獎，布蘭琪在片中展現卓越演技，本被視為影后大熱門，卻敗給《媽的多重宇宙》的楊紫瓊。
本片主軸是一名事業有成、享譽國際的女同志指揮家莉迪亞・塔爾（Lydia Tár） ，從職業生涯的高峰如何自我墮落的過程。
本片除了凱特・布蘭琪出神入化的演技，拿到多項國際女主角獎，片中透過指揮家的小圈子，展現權力濫用的狀況，也引起各界討論。
特別是片商在電影宣傳的操作上，以及編導處理題材的方式引發不少爭議，也使《TÁR塔爾》雖然在電影表現上成就斐然，獲得一致好評，但輿論卻對內容給出褒貶不一的評價。
首先，以電影宣傳來說，片商一開始的做法，是把本片當成真人傳記電影，由布蘭琪飾演知名成功指揮家。許多捧場的影迷看完電影之後紛紛Google，卻發現根本沒有莉迪・亞塔爾這個人，才發現被騙。
這自然是受限於布蘭琪的影響力。她從英女皇伊莉莎白一世，到影壇巨星凱薩琳赫本，以至諾貝爾文學獎得主鮑布狄倫，都演得出神入化，全都飾演人類文明史上的名人。這也讓觀眾勿以為莉迪是真實存在的偉大女指揮家。
這個操作跟電影寓意結合，更徹底展現了導演Todd Field的用意。在這個政治正確的時代，他想要藉著一個身分政治正確的虛構角色，去探討權力如何被濫用。一般來說，權力濫用是體制與人性造成，跟性別無關。
古典樂在音樂圈的無上地位
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna