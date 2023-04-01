TNL+ 2023/04/01,
影劇

【影評】《TÁR塔爾》：本片導演的敗筆實在太多，浪費了編劇的巧思與布蘭琪的演技

【影評】《TÁR塔爾》：本片導演的敗筆實在太多，浪費了編劇的巧思與布蘭琪的演技
Photo Credit: 《TÁR塔爾》

我們想讓你知道的是

由Todd Field執導，布蘭琪主演的《TÁR塔爾》，採用女同志、古典樂指揮等元素作為題材，看似企圖藉此探問當今社會的指揮家到底有什麼價值，政治正確下的藝術創作自由等大命題。但導演選擇用極其隱晦的方式帶過，所以觀眾只覺得她好像受困於什麼陰影當中，走不出來。只看到一大堆女主角的日常生活，無意義的慢跑與打拳，然後不知道她在對抗什麼，煩惱什麼。

陶德・菲爾德（Todd Field）執導，奧斯卡影后凱特・布蘭琪（Cate Blanchett）主演的《TÁR塔爾》，入圍2023年奧斯卡六項大獎，布蘭琪在片中展現卓越演技，本被視為影后大熱門，卻敗給《媽的多重宇宙》的楊紫瓊。

本片主軸是一名事業有成、享譽國際的女同志指揮家莉迪亞・塔爾（Lydia Tár） ，從職業生涯的高峰如何自我墮落的過程。

本片除了凱特・布蘭琪出神入化的演技，拿到多項國際女主角獎，片中透過指揮家的小圈子，展現權力濫用的狀況，也引起各界討論。

特別是片商在電影宣傳的操作上，以及編導處理題材的方式引發不少爭議，也使《TÁR塔爾》雖然在電影表現上成就斐然，獲得一致好評，但輿論卻對內容給出褒貶不一的評價。

首先，以電影宣傳來說，片商一開始的做法，是把本片當成真人傳記電影，由布蘭琪飾演知名成功指揮家。許多捧場的影迷看完電影之後紛紛Google，卻發現根本沒有莉迪・亞塔爾這個人，才發現被騙。

這自然是受限於布蘭琪的影響力。她從英女皇伊莉莎白一世，到影壇巨星凱薩琳赫本，以至諾貝爾文學獎得主鮑布狄倫，都演得出神入化，全都飾演人類文明史上的名人。這也讓觀眾勿以為莉迪是真實存在的偉大女指揮家。

這個操作跟電影寓意結合，更徹底展現了導演Todd Field的用意。在這個政治正確的時代，他想要藉著一個身分政治正確的虛構角色，去探討權力如何被濫用。一般來說，權力濫用是體制與人性造成，跟性別無關。

2
Photo Credit: 《TÁR塔爾》

古典樂在音樂圈的無上地位

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。