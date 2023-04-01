【影評】《TÁR塔爾》：本片導演的敗筆實在太多，浪費了編劇的巧思與布蘭琪的演技

陶德・菲爾德（Todd Field）執導，奧斯卡影后凱特・布蘭琪（Cate Blanchett）主演的《TÁR塔爾》，入圍2023年奧斯卡六項大獎，布蘭琪在片中展現卓越演技，本被視為影后大熱門，卻敗給《媽的多重宇宙》的楊紫瓊。

本片主軸是一名事業有成、享譽國際的女同志指揮家莉迪亞・塔爾（Lydia Tár） ，從職業生涯的高峰如何自我墮落的過程。

本片除了凱特・布蘭琪出神入化的演技，拿到多項國際女主角獎，片中透過指揮家的小圈子，展現權力濫用的狀況，也引起各界討論。

特別是片商在電影宣傳的操作上，以及編導處理題材的方式引發不少爭議，也使《TÁR塔爾》雖然在電影表現上成就斐然，獲得一致好評，但輿論卻對內容給出褒貶不一的評價。

首先，以電影宣傳來說，片商一開始的做法，是把本片當成真人傳記電影，由布蘭琪飾演知名成功指揮家。許多捧場的影迷看完電影之後紛紛Google，卻發現根本沒有莉迪・亞塔爾這個人，才發現被騙。

這自然是受限於布蘭琪的影響力。她從英女皇伊莉莎白一世，到影壇巨星凱薩琳赫本，以至諾貝爾文學獎得主鮑布狄倫，都演得出神入化，全都飾演人類文明史上的名人。這也讓觀眾勿以為莉迪是真實存在的偉大女指揮家。

這個操作跟電影寓意結合，更徹底展現了導演Todd Field的用意。在這個政治正確的時代，他想要藉著一個身分政治正確的虛構角色，去探討權力如何被濫用。一般來說，權力濫用是體制與人性造成，跟性別無關。

Photo Credit: 《TÁR塔爾》

古典樂在音樂圈的無上地位