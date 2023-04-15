【小說】崑崙《末日森林II》選摘：永生樹是地下專屬的人力仲介機關，提供傭兵讓雇主互相廝殺

文：崑崙

一 石龍子

盛暑的烈陽照得馬路一片光亮，彷彿能讓觸及陽光的生物冒泡燒焦，化成爛糊糊的肉泥。

行人盡量躲進陰涼的騎樓內行走。有對年輕情侶藉此避開日光，不忘一路摟摟抱抱。

這對情侶經過專賣兩棲爬蟲類的寵物店，從乾淨的透明櫥窗可以看進店裡，成排的展示缸裡有各種蛇類蜥蜴，還有青蛙與陸龜。

好奇的大學生情侶想進去參觀，但發現門推不動，這才看見掛在門上的吊牌是大大的CLOSED，目前尚未營業。

這對情侶互看一眼，都不能理解，因為店裡的燈全開，年輕美豔的老闆娘人也在櫃檯玩筆電。

「搞什麼啊？真偷懶。」年輕情侶抱怨。

老闆娘跟店裡的爬蟲動物一樣沒有動靜，但長睫毛下的眼睛飛快掠過櫥窗。敏銳如她早就發現那對年輕情侶了，只是現在不是接待客人的時候。

老闆娘重新調整頭髮，綁成方便的包子頭。她一身輕便的穿著很夏天，是黑色無袖背心與牛仔小短褲，蹺腿的腳尖上還掛著夾腳拖，這樣的打扮像隨時都要往海邊跑去。

但是現在老闆娘哪裡都不會去。

老闆娘纖細的頸上有條黃白相間的玉米蛇攀繞著，她塗有黑色指甲油的手指撫過玉米蛇滑溜的鱗片。玉米蛇吐出蛇信回應。

老闆娘無聲笑了笑，繼續操作筆電。

筆電畫面是視訊會議，被分割成四格，其中一格屬於老闆娘。其他三格分別是戴著玳瑁圓框眼鏡的老婦人、背光看不見臉孔的男性、還有背景是沙灘，人在遮陽傘下的肥肚大叔。

「松雀你可以調整鏡頭的位置嗎？大背光根本看不到你。」老闆娘提醒。

「看不到我沒關係。石龍子，妳該明白這不是會議的重點。」被稱為松雀的背光男人毫不掩飾傲慢的語氣。

「也好。不用看到你那張臉是好事。」以「石龍子」作為代號的老闆娘立刻反擊，她從以前就看不慣松雀那副莫名高傲的嘴臉。「你背後的風景好多了，夏天的首爾真棒啊。」

松雀的語氣平淡得令人惱火：「小心啊，妳脖子上的玩意說不定哪天會勒死妳，像妳派出的暴徒不受控制。」

「不要把責任全部歸咎在我身上！」石龍子怒斥。

「兩位冷靜。天氣真熱，大家火氣大講話難免比較直接……。」遮陽傘下滿臉汗滴的肥肚大叔趕緊插嘴，試圖緩頰。

這個肥肚大叔擁有與油膩外表不符的柔和語調。他摘下墨鏡，邊抹汗邊說：「不過你們冷氣溫度別調太低了，要珍惜環境，北極的冰一直在融化啊。」

「光是約束平民節省冷氣是沒用的手段。圓魟，你一定知道工業排放的廢氣才是罪魁禍首。」松雀像在對小孩子說教似的。

「啊，的確是這樣。可是沒人能阻止工廠啊。雖然我愛大海愛到恨不得可以溺死在海裡，但是海平面上升太可怕了……啊，你們看，沙灘也好棒，越南的峴港好美，你們有機會都該來看看。」圓魟轉動視訊鏡頭，照出細白的沙灘與蔚藍海面。

「越南食物一定很好吃，你好像又胖了？要小心疾病找上身呀。」戴著玳瑁圓框眼鏡的老婦人睜大眼睛打量，讓又大又圓的眼珠更加放大。

「貓頭鷹的眼睛總是這麼銳利。春捲沾魚露太可口了，米線跟生菜的搭配怎麼能如此清爽，好適合夏天……不小心就多吃了。」圓魟挪動身體躲避視訊鏡頭，盡量藏住圓滾滾的肥肚。

從旁人看來，這似乎是不相干卻硬湊在一起閒聊的人，但這四人大有來頭，皆為永生樹的現任管理者：松雀、石龍子、圓魟、貓頭鷹。

永生樹是地下專屬的人力仲介機關，專門介紹擅長合法的、或非法活動的僱傭兵，服務的範圍擴及大半個亞洲。

永生樹的服務對象跨足政商兩界，比如為政要提供保鏢服務、暗殺政敵或綁架政敵的妻小情婦，亦替商界人士殺害競爭對手、盜取商業機密。當然也服務黑幫，提供看門的或打手、運送毒品跟贓物、殺死敵對勢力的成員。

永生樹秉持絕對中立的立場，只負責提供所謂的「僱傭兵」，不介入雇主之間的鬥爭糾紛。同為永生樹派出的僱傭兵，可能因為雇主不同而相互敵對。就某種層面而言，可以說是永生樹提供武器讓雇主互相廝殺。

四名管理者有不同的服務對象：松雀負責政界、圓魟負責商界、石龍子是與黑幫還有層級較低的委託人打交道。至於貓頭鷹除了支援其他三位管理者，目前主要負責招募僱傭兵，建立人力資料庫。

現在四名管理者進行線上會議，也與收到的委託有關。

「結束這些沒意義的閒聊，切回正題吧。」松雀打斷，「現在確認那位斐先生製造了極具危險性的不知名病毒，並且以不同的名義招募受試者，用來試驗病毒的效果。這些都是應委託人陳教授的要求，讓僱傭兵偽裝成受試者所得到的任務報告。你們也收到石龍子的通知了，陳教授提出新的委託，要求除掉這群受試者避免感染擴散。」

即使臉孔背光，石龍子仍肯定松雀的視線隔著視訊鏡頭緊盯過來。剛才松雀提到派出暴徒是在諷刺石龍子，畢竟是她接下委託然後派遣旗下的僱傭兵王蛇假扮受試者，結果導致王蛇被感染。

石龍子不禁思考，松雀究竟在盤算什麼？

貓頭鷹發言：「我想我有義務提醒各位，研發出病毒的斐先生非常危險，是瘋狂的傢伙。幸好現在明白他的動機了。從王蛇提供的任務報告來看，可以推測病毒具有針對性。當時現場的青年沒有互相攻擊的情況發生，卻一致傷害老年人。這是斐先生的作風，他想要消滅老人，他在追求所謂的進步與淘汰呀……。」

圓魟搖頭，甩出幾滴豆大的汗粒。「如果病毒擴散會不可收拾吧？人為的浩劫啊！到時候開不開冷氣都無所謂了，現有的秩序全部會被破壞！貓頭鷹也會變成被感染者攻擊的目標，一定要阻止那個斐先生吧？」