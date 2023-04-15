【小說】崑崙《末日森林II》選摘：永生樹是地下專屬的人力仲介機關，提供傭兵讓雇主互相廝殺
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斐先生的瘋狂實驗成功了。他所謂能拯救世界的方式，竟是讓人不受控制地殺害老人的病毒，而「淨土」病毒的首批試驗者之中，有著永生樹底下最嗜殺、最不受控制的「王蛇」。很快地，王蛇到處殺人的行為引發社會恐慌，永生樹四位管理者決定發出「自由獵殺命令」，以避免感染擴散。
文：崑崙
一 石龍子
盛暑的烈陽照得馬路一片光亮，彷彿能讓觸及陽光的生物冒泡燒焦，化成爛糊糊的肉泥。
行人盡量躲進陰涼的騎樓內行走。有對年輕情侶藉此避開日光，不忘一路摟摟抱抱。
這對情侶經過專賣兩棲爬蟲類的寵物店，從乾淨的透明櫥窗可以看進店裡，成排的展示缸裡有各種蛇類蜥蜴，還有青蛙與陸龜。
好奇的大學生情侶想進去參觀，但發現門推不動，這才看見掛在門上的吊牌是大大的CLOSED，目前尚未營業。
這對情侶互看一眼，都不能理解，因為店裡的燈全開，年輕美豔的老闆娘人也在櫃檯玩筆電。
「搞什麼啊？真偷懶。」年輕情侶抱怨。
老闆娘跟店裡的爬蟲動物一樣沒有動靜，但長睫毛下的眼睛飛快掠過櫥窗。敏銳如她早就發現那對年輕情侶了，只是現在不是接待客人的時候。
老闆娘重新調整頭髮，綁成方便的包子頭。她一身輕便的穿著很夏天，是黑色無袖背心與牛仔小短褲，蹺腿的腳尖上還掛著夾腳拖，這樣的打扮像隨時都要往海邊跑去。
但是現在老闆娘哪裡都不會去。
老闆娘纖細的頸上有條黃白相間的玉米蛇攀繞著，她塗有黑色指甲油的手指撫過玉米蛇滑溜的鱗片。玉米蛇吐出蛇信回應。
老闆娘無聲笑了笑，繼續操作筆電。
筆電畫面是視訊會議，被分割成四格，其中一格屬於老闆娘。其他三格分別是戴著玳瑁圓框眼鏡的老婦人、背光看不見臉孔的男性、還有背景是沙灘，人在遮陽傘下的肥肚大叔。
「松雀你可以調整鏡頭的位置嗎？大背光根本看不到你。」老闆娘提醒。
「看不到我沒關係。石龍子，妳該明白這不是會議的重點。」被稱為松雀的背光男人毫不掩飾傲慢的語氣。
「也好。不用看到你那張臉是好事。」以「石龍子」作為代號的老闆娘立刻反擊，她從以前就看不慣松雀那副莫名高傲的嘴臉。「你背後的風景好多了，夏天的首爾真棒啊。」
松雀的語氣平淡得令人惱火：「小心啊，妳脖子上的玩意說不定哪天會勒死妳，像妳派出的暴徒不受控制。」
「不要把責任全部歸咎在我身上！」石龍子怒斥。
「兩位冷靜。天氣真熱，大家火氣大講話難免比較直接……。」遮陽傘下滿臉汗滴的肥肚大叔趕緊插嘴，試圖緩頰。
這個肥肚大叔擁有與油膩外表不符的柔和語調。他摘下墨鏡，邊抹汗邊說：「不過你們冷氣溫度別調太低了，要珍惜環境，北極的冰一直在融化啊。」
「光是約束平民節省冷氣是沒用的手段。圓魟，你一定知道工業排放的廢氣才是罪魁禍首。」松雀像在對小孩子說教似的。
「啊，的確是這樣。可是沒人能阻止工廠啊。雖然我愛大海愛到恨不得可以溺死在海裡，但是海平面上升太可怕了……啊，你們看，沙灘也好棒，越南的峴港好美，你們有機會都該來看看。」圓魟轉動視訊鏡頭，照出細白的沙灘與蔚藍海面。
「越南食物一定很好吃，你好像又胖了？要小心疾病找上身呀。」戴著玳瑁圓框眼鏡的老婦人睜大眼睛打量，讓又大又圓的眼珠更加放大。
「貓頭鷹的眼睛總是這麼銳利。春捲沾魚露太可口了，米線跟生菜的搭配怎麼能如此清爽，好適合夏天……不小心就多吃了。」圓魟挪動身體躲避視訊鏡頭，盡量藏住圓滾滾的肥肚。
從旁人看來，這似乎是不相干卻硬湊在一起閒聊的人，但這四人大有來頭，皆為永生樹的現任管理者：松雀、石龍子、圓魟、貓頭鷹。
永生樹是地下專屬的人力仲介機關，專門介紹擅長合法的、或非法活動的僱傭兵，服務的範圍擴及大半個亞洲。
永生樹的服務對象跨足政商兩界，比如為政要提供保鏢服務、暗殺政敵或綁架政敵的妻小情婦，亦替商界人士殺害競爭對手、盜取商業機密。當然也服務黑幫，提供看門的或打手、運送毒品跟贓物、殺死敵對勢力的成員。
永生樹秉持絕對中立的立場，只負責提供所謂的「僱傭兵」，不介入雇主之間的鬥爭糾紛。同為永生樹派出的僱傭兵，可能因為雇主不同而相互敵對。就某種層面而言，可以說是永生樹提供武器讓雇主互相廝殺。
四名管理者有不同的服務對象：松雀負責政界、圓魟負責商界、石龍子是與黑幫還有層級較低的委託人打交道。至於貓頭鷹除了支援其他三位管理者，目前主要負責招募僱傭兵，建立人力資料庫。
現在四名管理者進行線上會議，也與收到的委託有關。
「結束這些沒意義的閒聊，切回正題吧。」松雀打斷，「現在確認那位斐先生製造了極具危險性的不知名病毒，並且以不同的名義招募受試者，用來試驗病毒的效果。這些都是應委託人陳教授的要求，讓僱傭兵偽裝成受試者所得到的任務報告。你們也收到石龍子的通知了，陳教授提出新的委託，要求除掉這群受試者避免感染擴散。」
即使臉孔背光，石龍子仍肯定松雀的視線隔著視訊鏡頭緊盯過來。剛才松雀提到派出暴徒是在諷刺石龍子，畢竟是她接下委託然後派遣旗下的僱傭兵王蛇假扮受試者，結果導致王蛇被感染。
石龍子不禁思考，松雀究竟在盤算什麼？
貓頭鷹發言：「我想我有義務提醒各位，研發出病毒的斐先生非常危險，是瘋狂的傢伙。幸好現在明白他的動機了。從王蛇提供的任務報告來看，可以推測病毒具有針對性。當時現場的青年沒有互相攻擊的情況發生，卻一致傷害老年人。這是斐先生的作風，他想要消滅老人，他在追求所謂的進步與淘汰呀……。」
圓魟搖頭，甩出幾滴豆大的汗粒。「如果病毒擴散會不可收拾吧？人為的浩劫啊！到時候開不開冷氣都無所謂了，現有的秩序全部會被破壞！貓頭鷹也會變成被感染者攻擊的目標，一定要阻止那個斐先生吧？」
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。