【圖表】梅雨季將至，四處分飛的白蟻都有害嗎？若白蟻飛進室內該如何處理？
我們想讓你知道的是
四到六月是台灣土白蟻的分飛時期，這種帶黑褐色翅膀的白蟻俗稱「大水蟻」，是台灣原生種的養菌白蟻。台灣土白蟻對環境無害，民眾看到不必擔心，但若是看到有透明翅膀的台灣家白蟻則建議聯繫除蟲公司。
據東森新聞報導，近期台鐵自強號434次列車行經花蓮志學站時，車廂內冒出大量白蟻亂飛，使乘客感到驚慌。國立中興大學昆蟲學系特聘教授李後鋒指出，這其實是俗稱「大水蟻」的台灣土白蟻（Odontotermes formosanus），只是受車內光源吸引才會進入車廂，但牠們對人體、環境均無害，民眾目擊時不必擔心。
台灣土白蟻是台灣最優勢的白蟻物種，也是台灣唯一的「養菌白蟻」，相對於台灣家白蟻（Coptotermes formosanus）、格斯特家白蟻（Coptotermes gestroi）這類以木材為主食的白蟻，台灣土白蟻與雞肉絲菇真菌互利共生，是有利生態循環的益蟲。
台灣土白蟻有什麼特性？
台灣土白蟻是具社會性的昆蟲，蟻巢內有蟻王、蟻后、工蟻、兵蟻、若蟲、有翅生殖蟻等階級各司其職。在蟻巢中佔95%的工蟻會在野外構築泥道，透過泥道蒐集樹皮、樹枝、苔蘚、泥土、落葉等有機質作為養菌材料，並在地表或地下土壤中建造「菌圃」種植雞肉絲菇菌，取食孢子球獲取營養。
民眾平時看到的台灣土白蟻通常是正在分飛的有翅生殖蟻，而所謂分飛，指的是有翅生殖蟻飛離母巢尋找配偶的行為。有翅生殖蟻是下一代蟻王或蟻后的候選者，在蟻巢中僅佔少數，牠們通常在四至六月的潮濕傍晚離巢分飛，找到合適築巢地點時就會落地脫翅，開始築巢繁殖。
如何辨別台灣土白蟻和有害的台灣家白蟻？
台灣土白蟻和台灣家白蟻都有「大水蟻」之稱，台灣土白蟻在養菌過程中會分解有機質，促進生態循環，但台灣家白蟻卻是會危害木材、木製家具或建築的經濟害蟲。在外觀上，兩者的有翅生殖蟻翅膀顏色和體型均有明顯差異，台灣土白蟻的翅膀為黑褐色，含翅身長超過2公分，台灣家白蟻的翅膀則是呈半透明狀，含翅身長介於1.3至1.5公分之間。
由於白蟻具有趨光性，有翅生殖蟻經常受白色燈源吸引而飛入室內。台灣土白蟻進入室內後，會因為無法築巢而死亡，民眾可以驅逐或不予理會，但台灣家白蟻卻有可能在室內潮濕木材中築巢，蛀食木製家具或門框，此時建議聯繫專業除蟲公司處理。而若要防止白蟻進入住家，李後鋒建議民眾可以直接關燈，或將燈源改成黃光或其他長波長的光。
若無法判斷家中白蟻是哪種類型，也可以先拍下白蟻照片，上傳至國立中興大學昆蟲學系都市昆蟲學研究室所創立的臉書社團「白蟻(大水蟻)交流社團」發問，或透過「白蟻物種鑑定服務」將白蟻樣本寄至該研究室，供專家進行鑑定。
資料來源：《臺灣的白蟻及危害樹木白蟻之防治手冊》、《科學發展》、《台灣昆蟲》、環境用藥安全使用宣導網
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核稿編輯：楊士範
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別再讓孩子喝致命的髒水，搶救兒童立即行動！
我們想讓你知道的是
全球每天約有800名5歲以下兒童死於缺乏乾淨水。沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，別再讓孩子因喝髒水而死！
沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。更殘酷的是每天有許多兒童死於水傳染疾病。數百萬婦女和兒童為了取水，每天平均步行6公里取水，這迫使他們無法正常上學和工作，同時也剝奪了孩子們應有的童年生活。這些孩子需要你我協力搶救！
安全乾淨的水對兒童的生存至關重要。適當的環境及個人衛生可防止疾病和感染的散播 ，並確保兒童的尊嚴。缺乏這些基本服務，兒童生活的最基本需求就得不到滿足。根據聯合國兒童基金會統計，全球仍有6億兒童沒有乾淨的水可喝，11億兒童缺乏安全衛生的廁所可用，6.89億兒童缺乏維護個人衛生的資源，1.49億兒童被迫毫無尊嚴的在露天排便，缺乏乾淨水及衛生每天造成約800名5歲以下兒童死亡。另外因為生產時沒有亁淨水可用，每年有100萬人死於不潔分娩。不潔分娩的感染佔所有新生兒死亡的26%和孕產婦死亡的11%。
世界展望會，從1985年開始專注於提供乾淨的飲用水， 衛生教育、衛生設施給服務的每一個社區、每一位婦女及兒童，堅持「每一個孩子都有喝乾淨水的權利」。在全球各地，世界展望會提供超過 700名水利工程、衛生設施相關的專業人員。為確保最需要地方的人們得到幫助，世界展望會專注於極端貧窮，殘疾，農村及疫病流行的地區。不僅提供乾淨水給家庭，也供水給社區學校和醫療保健設施。
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立即加入搶救兒童的行列，別再讓兒童因喝髒水而死亡！https://wvtaiwan.com/ElOii