【圖表】梅雨季將至，四處分飛的白蟻都有害嗎？若白蟻飛進室內該如何處理？

據東森新聞報導，近期台鐵自強號434次列車行經花蓮志學站時，車廂內冒出大量白蟻亂飛，使乘客感到驚慌。國立中興大學昆蟲學系特聘教授李後鋒指出，這其實是俗稱「大水蟻」的台灣土白蟻（Odontotermes formosanus），只是受車內光源吸引才會進入車廂，但牠們對人體、環境均無害，民眾目擊時不必擔心。

台灣土白蟻是台灣最優勢的白蟻物種，也是台灣唯一的「養菌白蟻」，相對於台灣家白蟻（Coptotermes formosanus）、格斯特家白蟻（Coptotermes gestroi）這類以木材為主食的白蟻，台灣土白蟻與雞肉絲菇真菌互利共生，是有利生態循環的益蟲。

台灣土白蟻有什麼特性？

台灣土白蟻是具社會性的昆蟲，蟻巢內有蟻王、蟻后、工蟻、兵蟻、若蟲、有翅生殖蟻等階級各司其職。在蟻巢中佔95%的工蟻會在野外構築泥道，透過泥道蒐集樹皮、樹枝、苔蘚、泥土、落葉等有機質作為養菌材料，並在地表或地下土壤中建造「菌圃」種植雞肉絲菇菌，取食孢子球獲取營養。

民眾平時看到的台灣土白蟻通常是正在分飛的有翅生殖蟻，而所謂分飛，指的是有翅生殖蟻飛離母巢尋找配偶的行為。有翅生殖蟻是下一代蟻王或蟻后的候選者，在蟻巢中僅佔少數，牠們通常在四至六月的潮濕傍晚離巢分飛，找到合適築巢地點時就會落地脫翅，開始築巢繁殖。

如何辨別台灣土白蟻和有害的台灣家白蟻？

台灣土白蟻和台灣家白蟻都有「大水蟻」之稱，台灣土白蟻在養菌過程中會分解有機質，促進生態循環，但台灣家白蟻卻是會危害木材、木製家具或建築的經濟害蟲。在外觀上，兩者的有翅生殖蟻翅膀顏色和體型均有明顯差異，台灣土白蟻的翅膀為黑褐色，含翅身長超過2公分，台灣家白蟻的翅膀則是呈半透明狀，含翅身長介於1.3至1.5公分之間。

由於白蟻具有趨光性，有翅生殖蟻經常受白色燈源吸引而飛入室內。台灣土白蟻進入室內後，會因為無法築巢而死亡，民眾可以驅逐或不予理會，但台灣家白蟻卻有可能在室內潮濕木材中築巢，蛀食木製家具或門框，此時建議聯繫專業除蟲公司處理。而若要防止白蟻進入住家，李後鋒建議民眾可以直接關燈，或將燈源改成黃光或其他長波長的光。

若無法判斷家中白蟻是哪種類型，也可以先拍下白蟻照片，上傳至國立中興大學昆蟲學系都市昆蟲學研究室所創立的臉書社團「白蟻(大水蟻)交流社團」發問，或透過「白蟻物種鑑定服務」將白蟻樣本寄至該研究室，供專家進行鑑定。

資料來源：《臺灣的白蟻及危害樹木白蟻之防治手冊》、《科學發展》、《台灣昆蟲》、環境用藥安全使用宣導網

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核稿編輯：楊士範