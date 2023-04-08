《古代中國的24小時》：秦漢時代十分看重碩大的陽具，嫪毐用陽具舉起車輪的傳說相當著名
我們想讓你知道的是
本書是日本專研中國上古史的學者柿沼陽平，結合歷史專業及閱讀趣味的歷史普及之作。他在教授多門古代史課程時，深感日本社會的許多傳統文化習俗，其實與古代中國的歷史息息相關，因此他進而將深奧難讀的古代史料，如《睡虎地秦簡》、或考古文物如《馬王堆漢墓帛書》等所記載的各種文化訊息，整理改寫成本書。
文：柿沼陽平（かきぬま ようへい）
男女的性愛
有一名男性正在朋友家作客。到了這個時間，他們還沒打算散會，甚至主人和客人都開始忘情於遊戲中。無可奈何的妻子，也只能專注地看著遊戲盤。客人扶著靠手（几）探出了身子，不知是不是遊戲快輸了。但勝負未定，遊戲還在繼續。玩這類遊戲時，賭錢是違法的，但只要不涉及賭博就不被禁止，仔細一瞧還會發現，許多人家都正在玩著這類遊戲。讓我們將目光轉到附近的另一戶人家。
相隔幾戶的某個人家，有一對男女正全裸交纏著。今天恰好是兩人的洞房花燭夜。女人雖然下定決心「努力在家工作，廚房一手包辦，當個稱職的好妻子」，無奈對床笫之事毫無頭緒。她褪去衣物，塗上脂粉，想討丈夫歡心，但又不知接下來將會如何。
再瞧瞧另一戶人家，裡頭是剛剛在妓院看到的男人和女人。女人是妓院首屈一指的美女，男人是那名官吏。他好像也不怕隔天早上回到家後會被正室挖苦，便仗著醉意選擇「留宿」。有客人的房間，會放下帷幕（羅幃）或窗簾（翠帳）遮擋。房間裡備有枕頭和被褥。
男人以熟悉的手法，脫去女人的衣服。同時，兩人開始接吻起來。接吻是情人之間表達愛意的方式，無論是東洋人或西洋人，從西元前就開始有這樣的行為。接吻又分很多種，當時的人在性交前也會舌吻（圖11-2）。
此時，男人開始將手伸向了女人的胸部（圖11-3）。目前並未在任何中國古代文獻上發現對女人胸部大小的記載，所以當時男人是否有戀胸情結，我們不得而知。不過，既然有石像雕刻出男性將手伸向女性胸部的場景，那就表示對胸部興致盎然的男性也是存在的。
男人的手逐漸向下腹部的方向移動，最終到達女人私密處的黑色草原。從馬王堆漢墓出土的女屍來看，女屍身上沒有腋毛，有可能是會習慣性地處理腋毛，漢墓中還發現了拔毛的鑷子，不過她身上的陰毛還是保留了下來。
許多現代的日本女性，會刮腋毛或拔腋毛，現代中國會保留腋毛的女性也很少見，但這並不能拿來判斷文化的進步與否。比方說，少部分的好萊塢女演員會堅持保留陰毛或腋毛，並視其為時尚的一環，體毛的有無只能反映文化與流行的差異而已。
話說，漢代的知識分子之間流傳著一種名為「房中術」的技法與觀念，試圖透過性愛達到長生不老、維持健康的目的。例如，自馬王堆漢墓中出土的《十問》、《合陰陽》、《天下至道談》、《胎產書》、《養生方》、《雜療法》都是房中術的相關書籍。這些書籍將女性的陰部，分別按形狀、顏色加以分類，並透過花朵和動物的意象命名。如此詳細的命名與分類，顯示出漢人對於女性性器的蓬勃興致。
男性緩緩褪去女性的衣物。正如方才提到的，當時的女性既不穿胸罩，也不穿內褲，所以輕輕鬆鬆就能攻城掠地。目前尚不清楚古代中國的男性是否有舔陰的行為，但我們知道女同性戀之間是有舔陰行為（對食）的，而且當時的人甚至相信，汲取女性的愛液吞飲，能補充元氣，因此男性會為女性舔陰也是合情合理。
據信古代羅馬人不會為女性舔陰，如此說來，或許我們可以認為，漢代男性比古代羅馬男性更懂得服侍女性。此外，目前不清楚當時女性是否會為男性吮陽，但在《十問》中也可見到類似的記載（該文也可解讀成關於舔陰的記載）。實際上應該是每個人都有自己的玩法吧。
準備就緒，終於要插入了。當時的性交除了正常體位、後入體位外，也有以女性為主導的騎乘體位。從馬王堆漢墓出土的帛書來看，當時的人已經知道，不僅男人，女人也有高潮。現在，性行為正在邁向最後階段。
自慰與性具
前面偷窺到的性交，都做得如魚得水，但也有性交不順利的例子。秦漢時代十分看重碩大的陽具，嫪毐就是其代表性的例子。嫪毐用陽具舉起車輪的傳說相當著名。如此說來，短小的男性是不是就會暗暗自卑？確實如此，魏晉時代有一名貴族娶了媳婦，當他欲圓房時，因為妻子太過肥胖而無法插入。於是他就惱羞成怒地說：「這女人沒有陰部。」並與她離婚。後來妻子卻與再婚對象順利地完成性行為，因此他們的離婚恐怕只是出於前夫的自卑感和焦躁感。無論真相如何，這類軼事揭示出古代人對於性愛也是存在著各種煩惱的。
那麼，沒有對象的適齡女性該如何滿足性慾呢？大多數的女性可能不會思考這件事，就只是心癢難耐將自己裹進被子裡睡覺。但有一小部分的女性則有可能進行自慰。之所以會這麼說，是因為有仿陽具的道具，在漢代女性墳墓中出土（圖11-4）。
雖然很難想像有哪個女性會在病榻上，對自己的家人或朋友留下遺囑說：「一定要把我愛用的這玩意放入我的墳中，這樣我到了陰間才能繼續使用。」但總之，墳墓裡確實有這樣的道具陪葬。其他類似物品也有在他地出土，因為形狀十分精巧合身，所以被認為是宮女的私人用品。說不定是因為宮女無法邂逅皇帝以外的男人，運氣不好，還得守一輩子活寡，才會用這些道具來自我撫慰。
男性也有可能使用類似的道具。因為西漢的中山靖王墓、盱眙大雲山漢墓（江都王劉非墓），以及濾州龍馬潭區麻沙橋漢代庶民墓等地，都有類似的道具被發現。漢代以後，性愛玩具的花樣增加，明代還能見到「角先生」、「廣東人事」、「緬鈴」等詞彙，這些似乎都是用來進行各式各樣難以啟齒的事情。就算沒有道具，也能用自己的手自慰，圖11-5左側的人正是一例。但本書不會對相關問題進行更深入的探討。很遺憾地，史料上幾乎沒有相關內容，而且再繼續刨根究底，恐怕就太不恰當了。
各式各樣的性愛形式
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。