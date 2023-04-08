《古代中國的24小時》：秦漢時代十分看重碩大的陽具，嫪毐用陽具舉起車輪的傳說相當著名

文：柿沼陽平（かきぬま ようへい）

男女的性愛

有一名男性正在朋友家作客。到了這個時間，他們還沒打算散會，甚至主人和客人都開始忘情於遊戲中。無可奈何的妻子，也只能專注地看著遊戲盤。客人扶著靠手（几）探出了身子，不知是不是遊戲快輸了。但勝負未定，遊戲還在繼續。玩這類遊戲時，賭錢是違法的，但只要不涉及賭博就不被禁止，仔細一瞧還會發現，許多人家都正在玩著這類遊戲。讓我們將目光轉到附近的另一戶人家。

相隔幾戶的某個人家，有一對男女正全裸交纏著。今天恰好是兩人的洞房花燭夜。女人雖然下定決心「努力在家工作，廚房一手包辦，當個稱職的好妻子」，無奈對床笫之事毫無頭緒。她褪去衣物，塗上脂粉，想討丈夫歡心，但又不知接下來將會如何。

再瞧瞧另一戶人家，裡頭是剛剛在妓院看到的男人和女人。女人是妓院首屈一指的美女，男人是那名官吏。他好像也不怕隔天早上回到家後會被正室挖苦，便仗著醉意選擇「留宿」。有客人的房間，會放下帷幕（羅幃）或窗簾（翠帳）遮擋。房間裡備有枕頭和被褥。

男人以熟悉的手法，脫去女人的衣服。同時，兩人開始接吻起來。接吻是情人之間表達愛意的方式，無論是東洋人或西洋人，從西元前就開始有這樣的行為。接吻又分很多種，當時的人在性交前也會舌吻（圖11-2）。

Photo Credit: 八旗文化出版 圖11-2 漢代的接吻（出土自四川省瀘州市合江縣漢墓的陶俑。收錄於索德浩《四川漢代陶俑與漢代社會》［文物出版社，2020年］）

此時，男人開始將手伸向了女人的胸部（圖11-3）。目前並未在任何中國古代文獻上發現對女人胸部大小的記載，所以當時男人是否有戀胸情結，我們不得而知。不過，既然有石像雕刻出男性將手伸向女性胸部的場景，那就表示對胸部興致盎然的男性也是存在的。

Photo Credit: 八旗文化出版 圖11-3 從接吻到愛撫（1941年出土自眉山市彭山區。收錄於南京博物院編《四川彭山漢代崖墓》［文物出版社，1991年］）

男人的手逐漸向下腹部的方向移動，最終到達女人私密處的黑色草原。從馬王堆漢墓出土的女屍來看，女屍身上沒有腋毛，有可能是會習慣性地處理腋毛，漢墓中還發現了拔毛的鑷子，不過她身上的陰毛還是保留了下來。

許多現代的日本女性，會刮腋毛或拔腋毛，現代中國會保留腋毛的女性也很少見，但這並不能拿來判斷文化的進步與否。比方說，少部分的好萊塢女演員會堅持保留陰毛或腋毛，並視其為時尚的一環，體毛的有無只能反映文化與流行的差異而已。

話說，漢代的知識分子之間流傳著一種名為「房中術」的技法與觀念，試圖透過性愛達到長生不老、維持健康的目的。例如，自馬王堆漢墓中出土的《十問》、《合陰陽》、《天下至道談》、《胎產書》、《養生方》、《雜療法》都是房中術的相關書籍。這些書籍將女性的陰部，分別按形狀、顏色加以分類，並透過花朵和動物的意象命名。如此詳細的命名與分類，顯示出漢人對於女性性器的蓬勃興致。

男性緩緩褪去女性的衣物。正如方才提到的，當時的女性既不穿胸罩，也不穿內褲，所以輕輕鬆鬆就能攻城掠地。目前尚不清楚古代中國的男性是否有舔陰的行為，但我們知道女同性戀之間是有舔陰行為（對食）的，而且當時的人甚至相信，汲取女性的愛液吞飲，能補充元氣，因此男性會為女性舔陰也是合情合理。

據信古代羅馬人不會為女性舔陰，如此說來，或許我們可以認為，漢代男性比古代羅馬男性更懂得服侍女性。此外，目前不清楚當時女性是否會為男性吮陽，但在《十問》中也可見到類似的記載（該文也可解讀成關於舔陰的記載）。實際上應該是每個人都有自己的玩法吧。

準備就緒，終於要插入了。當時的性交除了正常體位、後入體位外，也有以女性為主導的騎乘體位。從馬王堆漢墓出土的帛書來看，當時的人已經知道，不僅男人，女人也有高潮。現在，性行為正在邁向最後階段。

自慰與性具

前面偷窺到的性交，都做得如魚得水，但也有性交不順利的例子。秦漢時代十分看重碩大的陽具，嫪毐就是其代表性的例子。嫪毐用陽具舉起車輪的傳說相當著名。如此說來，短小的男性是不是就會暗暗自卑？確實如此，魏晉時代有一名貴族娶了媳婦，當他欲圓房時，因為妻子太過肥胖而無法插入。於是他就惱羞成怒地說：「這女人沒有陰部。」並與她離婚。後來妻子卻與再婚對象順利地完成性行為，因此他們的離婚恐怕只是出於前夫的自卑感和焦躁感。無論真相如何，這類軼事揭示出古代人對於性愛也是存在著各種煩惱的。

那麼，沒有對象的適齡女性該如何滿足性慾呢？大多數的女性可能不會思考這件事，就只是心癢難耐將自己裹進被子裡睡覺。但有一小部分的女性則有可能進行自慰。之所以會這麼說，是因為有仿陽具的道具，在漢代女性墳墓中出土（圖11-4）。

Photo Credit: 八旗文化出版 圖11-4 漢代的假陽具（出土自河北省滿城漢墓。收藏於河北博物院）宮女之中也存在女同性戀，也有可能是她們在使用的。至少圖11-4的構造是讓兩個女性同時享受的。另外，在西元四世紀前後的小說中，出現了覺得自己性慾得不到滿足，而從早到晚都在喝酒解悶的女性。

雖然很難想像有哪個女性會在病榻上，對自己的家人或朋友留下遺囑說：「一定要把我愛用的這玩意放入我的墳中，這樣我到了陰間才能繼續使用。」但總之，墳墓裡確實有這樣的道具陪葬。其他類似物品也有在他地出土，因為形狀十分精巧合身，所以被認為是宮女的私人用品。說不定是因為宮女無法邂逅皇帝以外的男人，運氣不好，還得守一輩子活寡，才會用這些道具來自我撫慰。

男性也有可能使用類似的道具。因為西漢的中山靖王墓、盱眙大雲山漢墓（江都王劉非墓），以及濾州龍馬潭區麻沙橋漢代庶民墓等地，都有類似的道具被發現。漢代以後，性愛玩具的花樣增加，明代還能見到「角先生」、「廣東人事」、「緬鈴」等詞彙，這些似乎都是用來進行各式各樣難以啟齒的事情。就算沒有道具，也能用自己的手自慰，圖11-5左側的人正是一例。但本書不會對相關問題進行更深入的探討。很遺憾地，史料上幾乎沒有相關內容，而且再繼續刨根究底，恐怕就太不恰當了。

Photo Credit: 八旗文化出版 圖11-5 性交與自慰（出土自四川省樂山縣蔴壕崖墓。收藏於四川博物院）

各式各樣的性愛形式