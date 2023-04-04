台灣人常嚴拒生命園區蓋在家旁邊，為何泰國人都不避諱骨灰擺在社區佛塔？

就上個月3月8日婦女節這天，努力推動台灣殯葬業翻轉的企業家，龍巖集團創辦人李世聰逝世。隨著本月5日是清明節，那本篇文章就來談談，泰國社會是如何看待殯葬服務的。

還記得我當年在南華大學教泰文跟東南亞通識課程時，得知該校設有生死學系，而該科系就有殯葬禮儀的專業培訓，讓這個產業的人才能持續傳承。實際上，喪葬禮儀其實可以細分為「喪禮」與「葬禮」兩種，各有不同的專業與細節，前者主要是以生者為主，讓家屬、親人與好友們一起緬懷先者，後者則是依據不同宗教信仰有著複雜且專業的下葬儀式。本文將會先以舉行「葬禮」的生命園區為主，探討台灣與泰國在「葬禮」方面的文化差異。

泰國的火葬塔是拍婚紗景點？

雖然有不少台灣人知道現在的生命園區相當具有設計感，並擁有許多年輕的專業人才，但仍然難以擺脫那是一個有需求才會前往的地方。這樣說可能讀者們會覺得很奇怪，但誰會有事沒事去一趟生命園區呢？如果不是因為那邊有自己的親人在，誰會特地跑去那邊一趟呢？實際上在泰國還真的有！

2018年泰國媒體就廣傳著一則新聞，有一對中國新人在普吉島一座寺廟內的火葬塔拍婚紗，同時也有中國新人在清邁的松德寺（花園寺）的白色佛塔區拍照，說到這裡可能讀者會覺得應該是那些中國新人自己的問題，但如果大家看過照片或許也會做出差不多的判斷！？

Photo Credit：洪銘謙

Photo Credit：洪銘謙 清邁松德寺

許多人去泰國旅遊時，都會很驚嘆泰國的寺廟有許多佛塔，而且寺廟的走廊也可以看到許多佛像與天神，因此泰國也有佛國的美名，但這些佛塔到底是用來做什麼的？ 例如，曼谷昭披耶河臥佛寺對面的鄭王廟（วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร，或稱黎明寺），其美麗的外表也有東方艾非爾鐵塔之稱，許多人還會特地訂鄭王廟對面的飯店，為了可以欣賞晚上的夜景。

如果我告訴你，美麗的鄭王廟裡放著骨灰的話，是否會破壞這個美好的想像呢？實際上就連中文的維基百科也有提到，拉瑪二世逝世後也是將骨灰放在鄭王廟，因此鄭王廟也可以被視為拉瑪二世的靈骨塔。不過，這跟華人不想去接近靈骨塔的概念其實有些不同，實際上多數佛塔仍會供奉佛祖和設立佛像，而也受到印度文化影響的泰國，在鄭王廟的最上方還可以看到印度教的天神之主因陀羅騎著三首白象，因此要把鄭王廟當作靈骨塔還是宗教場所，就端看個人的角度。

另一個位於清邁的著名景點柴迪隆寺（วัดเจดีย์หลวง），在中文的解說上也有提到，最初這座寺廟就是蘭納王國的國王盛孟瑪為了供奉父親的骨灰而建造。上述提到有中國新人在清邁拍照的德松寺也是如此，都是為了當時的國王與王室成員而興建，通常一位國王逝世之後，其家人與親屬逝世後也會將骨灰安放在鄰近的地方，當然也有一些國王選擇像佛陀那樣，將骨灰放在許多不同的地方，這些地點可能都與其生前有相關，而這一切就與佛教創始人釋迦摩尼佛有關了。

泰國人骨灰安放的各種形式