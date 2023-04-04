台灣人常嚴拒生命園區蓋在家旁邊，為何泰國人都不避諱骨灰擺在社區佛塔？
我們想讓你知道的是
在台灣，無論是火葬的處理地點或安放骨灰的地點，基本上社會大眾多不樂見設在住家附近。反觀泰國，儘管當地沒有生命園區的說法，但社區的寺廟基本上就具備著祭祀、火葬塔、靈骨塔及學校的多種功能，因此還曾有中國遊客在火葬塔拍婚紗照而上泰國新聞。
就上個月3月8日婦女節這天，努力推動台灣殯葬業翻轉的企業家，龍巖集團創辦人李世聰逝世。隨著本月5日是清明節，那本篇文章就來談談，泰國社會是如何看待殯葬服務的。
還記得我當年在南華大學教泰文跟東南亞通識課程時，得知該校設有生死學系，而該科系就有殯葬禮儀的專業培訓，讓這個產業的人才能持續傳承。實際上，喪葬禮儀其實可以細分為「喪禮」與「葬禮」兩種，各有不同的專業與細節，前者主要是以生者為主，讓家屬、親人與好友們一起緬懷先者，後者則是依據不同宗教信仰有著複雜且專業的下葬儀式。本文將會先以舉行「葬禮」的生命園區為主，探討台灣與泰國在「葬禮」方面的文化差異。
泰國的火葬塔是拍婚紗景點？
雖然有不少台灣人知道現在的生命園區相當具有設計感，並擁有許多年輕的專業人才，但仍然難以擺脫那是一個有需求才會前往的地方。這樣說可能讀者們會覺得很奇怪，但誰會有事沒事去一趟生命園區呢？如果不是因為那邊有自己的親人在，誰會特地跑去那邊一趟呢？實際上在泰國還真的有！
2018年泰國媒體就廣傳著一則新聞，有一對中國新人在普吉島一座寺廟內的火葬塔拍婚紗，同時也有中國新人在清邁的松德寺（花園寺）的白色佛塔區拍照，說到這裡可能讀者會覺得應該是那些中國新人自己的問題，但如果大家看過照片或許也會做出差不多的判斷！？
許多人去泰國旅遊時，都會很驚嘆泰國的寺廟有許多佛塔，而且寺廟的走廊也可以看到許多佛像與天神，因此泰國也有佛國的美名，但這些佛塔到底是用來做什麼的？ 例如，曼谷昭披耶河臥佛寺對面的鄭王廟（วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร，或稱黎明寺），其美麗的外表也有東方艾非爾鐵塔之稱，許多人還會特地訂鄭王廟對面的飯店，為了可以欣賞晚上的夜景。
如果我告訴你，美麗的鄭王廟裡放著骨灰的話，是否會破壞這個美好的想像呢？實際上就連中文的維基百科也有提到，拉瑪二世逝世後也是將骨灰放在鄭王廟，因此鄭王廟也可以被視為拉瑪二世的靈骨塔。不過，這跟華人不想去接近靈骨塔的概念其實有些不同，實際上多數佛塔仍會供奉佛祖和設立佛像，而也受到印度文化影響的泰國，在鄭王廟的最上方還可以看到印度教的天神之主因陀羅騎著三首白象，因此要把鄭王廟當作靈骨塔還是宗教場所，就端看個人的角度。
另一個位於清邁的著名景點柴迪隆寺（วัดเจดีย์หลวง），在中文的解說上也有提到，最初這座寺廟就是蘭納王國的國王盛孟瑪為了供奉父親的骨灰而建造。上述提到有中國新人在清邁拍照的德松寺也是如此，都是為了當時的國王與王室成員而興建，通常一位國王逝世之後，其家人與親屬逝世後也會將骨灰安放在鄰近的地方，當然也有一些國王選擇像佛陀那樣，將骨灰放在許多不同的地方，這些地點可能都與其生前有相關，而這一切就與佛教創始人釋迦摩尼佛有關了。
泰國人骨灰安放的各種形式
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我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。