漫威「征服者康」演員傳家暴被補，律師澄清：他是無辜的，且能證明他是受害者
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今年演出《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》、《金牌拳手3》，正在好萊塢迅速崛起的後起之秀強納森梅傑斯，近日陷入醜聞風波，遭傳出毆打女性等暴力事件，而相關事件警方正在調查當中。不過，強納森梅傑斯的律師則是指出，強納森梅傑斯是完全無辜的。是否會影響這名備受矚目的新生代演員，則要進一步觀察。
今（2023）年演出《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》、《金牌拳手3》等商業大片，正在好萊塢竄起的新星強納森梅傑斯（Jonathan Majors），於美國時間25日週六早晨於紐約市遭到逮捕，罪名是襲擊、勒打和騷擾，此事一爆出引起軒然大波。事隔一日後，週日強納森梅傑斯的律師即對外表示，強納森梅傑斯是無辜的，目前已提交相關證據至地方檢察官。
現年33歲的強納森梅傑斯，出生於美國加州的隆波克，從北卡羅萊納州藝術學院畢業之後，就讀耶魯大學戲劇學院，也順利畢業之後，於2016年同時取得藝術創作碩士（MFA）學位。而後，強納森梅傑斯在ABC的迷你影集《當我們崛起》被廣泛受到注意，並一步步鞏固了他作為好萊塢演員的位置。
到了2019年，強納森梅傑斯當時演出了由喬塔爾博特（Joe Talbot）執導的《舊金山的最後一個黑人》，片如其名，旨在探究灣區乃至全美的種族議題。而此片率先在全美最重要的獨立影展日舞影展亮相，並獲得了最佳導演、評審團特別獎，甚至是該年度前美國總統歐巴馬（Barack Obama）的推薦電影片單，也將《舊金山的最後一個黑人》列入其中。
至於強納森梅傑斯則是憑藉《舊金山的最後一個黑人》，獲得了哥譚獎的「突破演員」獎提名以及獨立精神獎的「最佳男配角」獎提名，獲得哥譚獎、獨立精神獎等獎項的提名肯定，乃至於歐巴馬的片單推薦也讓強納森梅傑斯更加站穩腳步。
《舊金山的最後一個黑人》之後，2020年，強納森梅傑斯與影壇重量級名導史派克李（Spike Lee）合作推出了同樣探究種族議題，同時深入越戰傷痕的《誓血五人組》，此片於Netflix播映，在多年關注非裔群體的史派克李的鏡頭下，強納森梅傑斯的職業生涯也越來越清晰。
之後，強納森梅傑斯則愈趨轉往商業市場，小螢幕交出了《逃出絕命村》、《洛基》等知名影集，而大銀幕則有《復仇之淵》、《決戰38度線》等電影作品，讓自身的能見度在近年大增。
最重要的是，到了今年，強納森梅傑斯幾乎是以破繭而出形容，先是在漫威影業的超級英雄大作《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》之中擔任征服者康的角色，同時也奠定了漫威英雄宇宙中的新任反派角色，能否如喬許布洛林（Josh Brolin）演繹的反派薩諾斯產生眾多討論，各界也在關注。
此外，今年除了《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》之外，緊接著，強納森梅傑斯也在麥可・B・喬丹（Michael B. Jordan）自導自演的處女作《金牌拳手3》擔任要角，片中帶著濃厚《洛基》的傳承及向《金牌拳手》系列電影致敬的意味。，而強納森梅傑斯與麥可・B・喬丹在片中的對手戲，也增添《金牌拳手3》的看點。
從強納森梅傑斯至今的生涯軌跡，能夠看出從較為影展氣息的片子轉往全球商業市場的大作，而強納森梅傑斯崛起的速度以及狀態，也被各界視為新生代的後起之秀，未來大有可為。
不過，正當強納森梅傑斯準備一展抱負時，根據《獨立報》指出，強納森梅傑斯與一名女性發生口角，而紐約警察局副局長，公共訊息發言人也證實了強納森梅傑斯被捕的消息，聲明如下：「2023年3月25日星期六，警方接起了來自切爾西公寓的911報警電話。初步調查確定，一名33歲男性與一名30歲女性發生家庭糾紛。受害人告訴警方她遭到毆打。警方將這名33歲的男性拘留，沒有發生任何事故。受害人頭部和頸部受輕傷，被送往地方醫院，情況穩定。
至於警方則將扼殺、攻擊和騷擾列為潛在指控，而強納森梅傑斯最終被指控兩項三級攻擊罪、三級攻擊未遂罪、二級嚴重騷擾罪和二級騷擾罪——其中每一項是輕罪或較輕的指控。
而根據《綜藝報》表示，強納森梅傑斯的辯護律師Priya Chaudhry聲稱，強納森梅傑斯是完全無辜的，且能夠證明他是受害者。「我們正在迅速收集證據並將其提交給地方檢察官，希望所有指控都能立即撤銷。」
Priya Chaudhry進一步表示：「這些證據包括發生這一事件的車輛錄像片段、司機和其他看到、聽到這一事件的相關人證證詞，最重要的是，這名女性撤回這些指控的兩份書面陳述。所有證據都證明強納森梅傑斯是清白的，並沒有對她進行任何攻擊侵犯。」
最後，Priya Chaudhry強調：「不幸的是，這件事的發生，是因為這名女性有情緒危機，為此她昨天被送往醫院。紐約警察局必須在這些情況下進行逮捕，這是強納森梅傑斯被捕的唯一原因。我們預計這些指控將很快被取消。」
目前全案仍在相關調查之中，是否會影響強納森梅傑斯往後的演藝生涯，則要進一步觀察。
新聞來源
- Jonathan Majors Arrested for Alleged Assault, Actor’s Team Asserts ‘He Has Done Nothing Wrong’（IndieWire）
- Jonathan Majors’ Lawyer Says Evidence Exists to Prove He’s ‘Completely Innocent’ of Alleged Assault（Vairety）
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核稿編輯：翁世航
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
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購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
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17項永續發展目標：
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