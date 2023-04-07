《擲彈兵》：就在史達林格勒災難之後，成立一個由青少年組成志願師的計畫出現了
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台灣首次出版的黨衛軍少將「裝甲麥爾」的自傳。本書不僅帶給我們前線上火爆的氣息，也反映了其麾下部隊的戰鬥過程與發展沿革，更是中下階指揮官在裝甲戰術與領導統御上的實用寶典。這應該解釋了本書為何在德國國內外所引起的巨大關注。
文：庫特・麥爾（Kurt Meyer）
希特勒青年師
一個師，特別是像現代裝甲師這樣複雜的部隊，除軍官和高階士官外，全部由十七、十八歲的孩子組成，這在戰爭史上是一個相當獨特的現象。
在德國，任何對軍事、青年教育和領導統御一竅不通的人都認為，將這樣的一支部隊投入戰鬥，在最初幾天就會釀成災難，因為年輕人無法在現代的消耗戰中承受沉重的身心壓力。這一觀點在當時我們的對手方面，表現得更加武斷。在對德國的心戰傳單以及電台廣播，當談及以奶瓶為部隊標誌的「娃娃師」（Baby-Division）時，其意涵當然並不僅侷限於戰爭宣傳。
這些孩子在戰鬥行動中的表現和「希特勒青年」師（Hitlerjugend）〔編註：即第十二黨衛裝甲師的外號。〕的成就，證明了批評者的觀點是錯誤的。因此，對我而言，簡要介紹該師成立的歷史，以滿足一般人的興趣，以及其在歷史上的意義。
就在史達林格勒災難之後，宣布要進行「總體戰」（Totaler Krieg）時，成立一個由適宜服役的青少年組成志願師的計畫出現了。這個師將成為德國青年犧牲奉獻的象徵以及堅忍意志的一種展現。經由早期準軍事訓練的鍛鍊，這些男孩到了十七、十八歲時，應該達到了能夠上戰場的標準。假如志願師的效能獲得證明的話，那麼其他德國師也應該將青少年編入其中，以彌補在俄國戰役中巨大的人員損失，並實質提升德國的武裝力量。
青年團領袖認為，正規的部隊訓練模式並不適用於青少年。因此，希望在他們的督導下，於一個特殊的師內對新方式進行測試。
一九四三年六月，國家青年領袖阿克曼（Artur Axmann）與希特勒會晤後，下達了相關指示。希特勒青年團應該召募志願者，並在軍事訓練營中完成預備教育，這時他們將移交給新成立的黨衛軍師。該師的核心將來自第一「阿道夫．希特勒親衛」黨衛裝甲師。新成立的第十二「希特勒青年」黨衛裝甲擲彈兵師，將與第一裝甲師共同組成第一黨衛裝甲軍，且應馬上展開後者的編成事宜。
當希特勒青年團開始招募兵員並進行訓練時，同時也在選拔預備從LAH師調往新編成師的人員。該師在卡爾可夫附近歷經撤退作戰及其後奪回城市的作戰中，蒙受了嚴重的損失。第一黨衛裝甲師正在為參與「衛城作戰」（Operation Citadel）進行準備。「衛城作戰」的目標是為了消滅庫斯克的俄軍突出部。
第一黨衛裝甲擲彈兵團團長，三十五歲的維特黨衛軍上校，也是騎士鐵十字勳章附橡樹葉得主，被指派接掌師長。為了編成新的裝甲擲彈兵團，他不得不從他原本的團中，挑選出一些軍官，以及一部分士官幹部與下級士官，這些幹部的空缺就必須由第二黨衛裝甲擲彈兵團填補。其他兵種單位也遵循與此相同的程序編成。
以如此方式抽調的核心人員，只是一個尚未完成的骨架，連長、排長、班長都缺員嚴重。年輕的排長經常不得不被提升為連長。其後，大約五十員陸軍軍官被派到該師，其中一些人曾是希特勒青年團的隊職幹部。為了得到所需的班長，被選中的男孩，一如他們進入新訓營一樣，將被送到勞恩堡士官學校（Unterführerschule Lauernburg）接受訓練。經過數週的基本訓練後，被選中的合格男孩將參加師所舉辦為期三個月的士官訓。
當第一批一萬名青少年在七、八月的幾週內，抵達了比利時的貝佛盧營（Beverloo）時，籌備工作尚未完成。制服還沒有發下，然而訓練即刻展開了。個別單位根據戰時編制陸續編成。該師於九月完成編組；經過多重努力，該師於十月奉命調整為裝甲師。
當此之時，在蘭斯（Reims）附近的梅利營（Mailly-le-Camp）編成的戰車團，擁有四輛四號戰車以及四輛豹式戰車作為訓練之用；其中一半是從俄國帶走的「黑貨」。砲兵團有幾門輕型野戰榴彈砲。幾乎所有的機動車輛仍未到位。十一到十二月間，經由繳獲來自義大利的車輛，車輛實力已達到編制的百分之八十。在此同時，第一輛牽引車和裝甲車輛也陸續抵達了。
該師在指揮體系中的位置頗為複雜。在訓練方面， 該師隸屬於西線裝甲部隊（ die Panzertruppen West）總司令施維彭堡裝甲兵上將（Geyr v. Schweppenburg）。就戰術上，該師則是置於第十五軍團指揮部的指揮序列之下。
基本訓練大致完成之後，於一九四四年初開始部隊訓練。在戰車團轉移到比利時哈瑟爾特（Hasselt）周邊地區後，偶爾會舉行更大型的戰車操演，重點放在裝甲戰鬥群各兵種間的協同戰鬥。二月，第二十五黨衛裝甲擲彈兵團第一營舉行了實彈射擊訓練，裝甲部隊總監古德林上將到場視導。三月，西線總司令倫德斯特元帥，出席了裝甲戰鬥群的演習。兩次操演所展現的訓練水準都得到了高度肯定。
參謀人員之間的協同，在幾次的通訊演習中得到了驗證，並隨即作了改進。其中一場演習，於第厄普（Dieppe）地區在軍的架構下進行。完全不適用的擄獲車輛產生許多問題，最終經由最高統帥命令，而由德國國防軍的標準車輛所取代。
一些男孩原來已經志願加入其他軍種或其他的師，他們中間有人或多或少是被「說服」報名而成為本師的志願人員，但大多數青少年是帶著年輕人的極大熱情加入本師的，熱切渴望能在作戰行動中證明自我。這種熱情和精神必須作為基本價值持續保持，倘若熱情或精神不足的時候，就要召喚它們。由於青少年還在成長期，訓練的原則和形式，就必須與部隊用來訓練教育一般新兵者有所不同。許多既定的軍事教育原則，都被新的原則所取代。總而言之，這些原則起源於世紀之交所出現的德意志青年運動（Jugendbewegung）。
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
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育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。