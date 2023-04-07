《擲彈兵》：就在史達林格勒災難之後，成立一個由青少年組成志願師的計畫出現了

文：庫特・麥爾（Kurt Meyer）

希特勒青年師

一個師，特別是像現代裝甲師這樣複雜的部隊，除軍官和高階士官外，全部由十七、十八歲的孩子組成，這在戰爭史上是一個相當獨特的現象。

在德國，任何對軍事、青年教育和領導統御一竅不通的人都認為，將這樣的一支部隊投入戰鬥，在最初幾天就會釀成災難，因為年輕人無法在現代的消耗戰中承受沉重的身心壓力。這一觀點在當時我們的對手方面，表現得更加武斷。在對德國的心戰傳單以及電台廣播，當談及以奶瓶為部隊標誌的「娃娃師」（Baby-Division）時，其意涵當然並不僅侷限於戰爭宣傳。

這些孩子在戰鬥行動中的表現和「希特勒青年」師（Hitlerjugend）〔編註：即第十二黨衛裝甲師的外號。〕的成就，證明了批評者的觀點是錯誤的。因此，對我而言，簡要介紹該師成立的歷史，以滿足一般人的興趣，以及其在歷史上的意義。

就在史達林格勒災難之後，宣布要進行「總體戰」（Totaler Krieg）時，成立一個由適宜服役的青少年組成志願師的計畫出現了。這個師將成為德國青年犧牲奉獻的象徵以及堅忍意志的一種展現。經由早期準軍事訓練的鍛鍊，這些男孩到了十七、十八歲時，應該達到了能夠上戰場的標準。假如志願師的效能獲得證明的話，那麼其他德國師也應該將青少年編入其中，以彌補在俄國戰役中巨大的人員損失，並實質提升德國的武裝力量。

青年團領袖認為，正規的部隊訓練模式並不適用於青少年。因此，希望在他們的督導下，於一個特殊的師內對新方式進行測試。

一九四三年六月，國家青年領袖阿克曼（Artur Axmann）與希特勒會晤後，下達了相關指示。希特勒青年團應該召募志願者，並在軍事訓練營中完成預備教育，這時他們將移交給新成立的黨衛軍師。該師的核心將來自第一「阿道夫．希特勒親衛」黨衛裝甲師。新成立的第十二「希特勒青年」黨衛裝甲擲彈兵師，將與第一裝甲師共同組成第一黨衛裝甲軍，且應馬上展開後者的編成事宜。

當希特勒青年團開始招募兵員並進行訓練時，同時也在選拔預備從LAH師調往新編成師的人員。該師在卡爾可夫附近歷經撤退作戰及其後奪回城市的作戰中，蒙受了嚴重的損失。第一黨衛裝甲師正在為參與「衛城作戰」（Operation Citadel）進行準備。「衛城作戰」的目標是為了消滅庫斯克的俄軍突出部。

第一黨衛裝甲擲彈兵團團長，三十五歲的維特黨衛軍上校，也是騎士鐵十字勳章附橡樹葉得主，被指派接掌師長。為了編成新的裝甲擲彈兵團，他不得不從他原本的團中，挑選出一些軍官，以及一部分士官幹部與下級士官，這些幹部的空缺就必須由第二黨衛裝甲擲彈兵團填補。其他兵種單位也遵循與此相同的程序編成。

以如此方式抽調的核心人員，只是一個尚未完成的骨架，連長、排長、班長都缺員嚴重。年輕的排長經常不得不被提升為連長。其後，大約五十員陸軍軍官被派到該師，其中一些人曾是希特勒青年團的隊職幹部。為了得到所需的班長，被選中的男孩，一如他們進入新訓營一樣，將被送到勞恩堡士官學校（Unterführerschule Lauernburg）接受訓練。經過數週的基本訓練後，被選中的合格男孩將參加師所舉辦為期三個月的士官訓。

當第一批一萬名青少年在七、八月的幾週內，抵達了比利時的貝佛盧營（Beverloo）時，籌備工作尚未完成。制服還沒有發下，然而訓練即刻展開了。個別單位根據戰時編制陸續編成。該師於九月完成編組；經過多重努力，該師於十月奉命調整為裝甲師。

當此之時，在蘭斯（Reims）附近的梅利營（Mailly-le-Camp）編成的戰車團，擁有四輛四號戰車以及四輛豹式戰車作為訓練之用；其中一半是從俄國帶走的「黑貨」。砲兵團有幾門輕型野戰榴彈砲。幾乎所有的機動車輛仍未到位。十一到十二月間，經由繳獲來自義大利的車輛，車輛實力已達到編制的百分之八十。在此同時，第一輛牽引車和裝甲車輛也陸續抵達了。

該師在指揮體系中的位置頗為複雜。在訓練方面， 該師隸屬於西線裝甲部隊（ die Panzertruppen West）總司令施維彭堡裝甲兵上將（Geyr v. Schweppenburg）。就戰術上，該師則是置於第十五軍團指揮部的指揮序列之下。

基本訓練大致完成之後，於一九四四年初開始部隊訓練。在戰車團轉移到比利時哈瑟爾特（Hasselt）周邊地區後，偶爾會舉行更大型的戰車操演，重點放在裝甲戰鬥群各兵種間的協同戰鬥。二月，第二十五黨衛裝甲擲彈兵團第一營舉行了實彈射擊訓練，裝甲部隊總監古德林上將到場視導。三月，西線總司令倫德斯特元帥，出席了裝甲戰鬥群的演習。兩次操演所展現的訓練水準都得到了高度肯定。

參謀人員之間的協同，在幾次的通訊演習中得到了驗證，並隨即作了改進。其中一場演習，於第厄普（Dieppe）地區在軍的架構下進行。完全不適用的擄獲車輛產生許多問題，最終經由最高統帥命令，而由德國國防軍的標準車輛所取代。

一些男孩原來已經志願加入其他軍種或其他的師，他們中間有人或多或少是被「說服」報名而成為本師的志願人員，但大多數青少年是帶著年輕人的極大熱情加入本師的，熱切渴望能在作戰行動中證明自我。這種熱情和精神必須作為基本價值持續保持，倘若熱情或精神不足的時候，就要召喚它們。由於青少年還在成長期，訓練的原則和形式，就必須與部隊用來訓練教育一般新兵者有所不同。許多既定的軍事教育原則，都被新的原則所取代。總而言之，這些原則起源於世紀之交所出現的德意志青年運動（Jugendbewegung）。