QS大學學科排名：香港院校國際合作不足，畢業生雇主評價低

文：TaJ

國際排行榜向來多人關注，無論是最自由經濟體、最難負擔樓價、最幸福地方、金融中心排名⋯⋯，往往成為大眾談資。小小一個香港，不時走在世界前列，沾沾也無可厚非，但經歷社會運動及疫情封關後，社會政治氣氛徹底改變，近年在各大小排行榜上屢開倒車，本來也該心中有數，可國際高等教育資訊機構 QS 公布的「2023 世界大學學科排名」，香港院校的學科排名整體表現竟倒退六成，幅度之大，確實令人擔心。

QS 世界大學排名是目前最權威的排名榜之一，也是各地有意到海外留學的學梓熱門參考指標。今年香港八家大學及香港演藝學院合共有 178 個學科獲評審，結果是當中 120 個學科排名較去年下跌，41 個保持不變，14 個排名提升。換言之，排名倒退的科目高達 68%。打入全球頭位的學科大減五成七，至只餘 3 科，分别是香港大學的牙醫學丶教育學及社會政策與行政科。

值得留意的是香港三間大學的法律學科國際排名均下跌，港大跌 5 位排 25；中大跌 12 位排 53；城大由 2022 年排 65 名，大跌 19 位至 84 名。另外，港大於政治學科的排名，2022 年是第 35 名（得分 77.3），到 2023 年，位列 51-100 之間 （QS 並無列出確實名次及分數）。特首李家超說過，「無創科、無未來」，於計算機科學及信息系統學科（Computer Science and information System）排名，中大由 2022 年的 26 名跌至 53。科大則由 29 名跌至 40。至於明顯進步的學科是中文大學的社會學（Sociology），2022 年排名 37（得分 78.9），2023 年躍升至 23 ，得分 81.6。港大則由第 34 名（得分 79.3），升至 25 （得分 81.1）。另外，港大在生命科學及醫學（Life Sciences and Medicine）排名由 2022 年 49（得分 79.5） 升至 29（得分 81.6）。

另一點值得關注的是雇主評價（employer reputation），QS 表示，這項指標是基於來自全球超過 75,000 家畢業生雇主的調查結果。當中要求雇主列出心目中最優秀的招聘畢業生的院校，最多可選 10 家本地院校及 30 家國際院校。以全港整體排名最高的香港大學來說（全球排名 21），2023年的雇主評價只有 62.9 分（2022 年為 73.1），顯著低於其他指標的分數，例如學術聲譽得分 97.4（2022年 97.9），國際研究網絡得分 81.1（2022年並無此項指標），研究獲引用頻率 72.6 (2022 年 62.1)。在全球首 25 名大學中，就只有 Johns Hopkins University 的雇主評價比港大更低，只有 47.2 分。

再看能擠進全球首 100 名的香港院校的雇主評價，全球排名 38 的中大得分 49.6 (2022年 56.7)，排名 40 的科大 50.1 分 (2022 年 60.7)，排 54 的城大 29.4 分(2022 年 33)，排 65 的理大 37分 (2022 年 42.9)。麻省理工、劍橋等一流學府無謂比較，就看鄰近地區的大學，新加坡國立大學，全球排名 11，雇主評價得分 94.1；全球排名 12 的北京大學，雇主評價得分 96.5；全球第 14 名的清華大學，雇主評價 97.7；全球排名23 的東京大學，雇主評價 99.7，全球排名 29 的首爾大學，雇主評價 97.8。相信不用再數下去，大家都明白，香港院校畢業生的競爭力並不理想，而且有惡化趨勢。

今年 QS 排名涵蓋了 54 個學科領域，包含來自 1594 所機構超過 15,700 個不同學術課程，是該機構有紀錄以來涵蓋範圍最廣泛的一次。排名除了根據上述提到的雇主評價，還有學術聲譽、研究獲引用頻率、反映研究人員學術產能與產出品質的「H指數」（H index）、國際研究網絡等五個指標來衡量。當中讓香港學府失分最多的是今年才加入的國際研究網絡，香港的大學院校整體得分42.9，較國際平均水平 49.9 還要低，就連中國都有 48.3，相比主要對手更是望塵莫及，新加坡得分是 61.3。按 QS 的形容，香港的院校正「苦苦挣扎（struggle）」，並寄語香港應面向世界，優先考慮國際合作。