聽貝理雅講英文，憶起兒時

最近見到前英揆貝理雅（Tony Blair）的新聞，使我想起小時候的經歷。

貝理雅上任時，我剛升上小學。記得在小學時期看電視，聽見一些說英文的政界領袖說話和受訪，我一字都聽不懂。有次見到克林頓談話，我心想他是否在說英文，為何一字都聽不出來。高小時初學普通話，但李登輝和江澤民的話一句都聽不出是這種語言。唯獨貝理雅的英文講得慢，亦與學校所學的標準相近，聽到一些簡單詞彙，哪怕只是冠詞和介詞，都很有滿足感。

長大後才知道，這應該與口音有關。因為上述人物都有地方口音，與學校所教的英式口音和標準普通話大相逕庭，唯讀貝理雅是講接近Received Pronunciation的英式英文，在向國民致詞時咬字清晰，所以連我一介小學生都略為聽懂，至少覺得這是英文。

第一次聽懂所學的外語，總是愉快和難忘的經驗。學日文的人，總會扭到動畫片的原音，聽聽多啦A夢和小丸子怎說話，聽到那些日本聲優的發音如此生動而可愛。偶爾聽懂單詞單句，都樂過半天。

我初學德文時，跟德國老師和同班同學到歌德學院附近的德國餐廳用膳。老師跟老闆的德文談話，我一句都不懂，唯獨老師點的蘋果汁——「Apfelsaft」一字，卻清麗的進入我耳中。那頓飯吃了甚麼，我已無印象，唯一記得的是那刻的成功感，原來我是可以聽懂德文的。

近年許多港人移英，都要將學校所學的英文派上用場。不少人都久疏戰陣，放下了英文多年，中學畢業後都沒講過，今天忽然降落在全英語的環境。然而時間是最佳的幫手，只要肯聽幸講，初頭一頭霧水的利物浦和蘇格蘭英文，都很快迎刃而解。人的適應力很強，只要習慣那裡的說話方式，像把腦內的天線調到適當的位置，就可接收清晰。

從初學時一字都聽不懂，到漸漸地聽懂一兩成，後來每字皆懂卻不會組句說出來，到最後聽講皆無礙，都見證了學習過程。在利物浦的小食店，聽懂店員說講的金額，然後掏出來付錢拿走冰淇淋，咬下去的都格外甜美。