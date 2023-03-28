TNL+ 2023/03/28,
語文

聽貝理雅講英文，憶起兒時

聽貝理雅講英文，憶起兒時
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

不同人物都有地方口音，與學校所教的英式口音和標準普通話大相逕庭，唯讀貝理雅是講接近Received Pronunciation的英式英文，在向英國國民致詞時咬字清晰，所以連我一介小學生都略為聽懂，至少覺得這是英文。

最近見到前英揆貝理雅（Tony Blair）的新聞，使我想起小時候的經歷。

貝理雅上任時，我剛升上小學。記得在小學時期看電視，聽見一些說英文的政界領袖說話和受訪，我一字都聽不懂。有次見到克林頓談話，我心想他是否在說英文，為何一字都聽不出來。高小時初學普通話，但李登輝和江澤民的話一句都聽不出是這種語言。唯獨貝理雅的英文講得慢，亦與學校所學的標準相近，聽到一些簡單詞彙，哪怕只是冠詞和介詞，都很有滿足感。

長大後才知道，這應該與口音有關。因為上述人物都有地方口音，與學校所教的英式口音和標準普通話大相逕庭，唯讀貝理雅是講接近Received Pronunciation的英式英文，在向國民致詞時咬字清晰，所以連我一介小學生都略為聽懂，至少覺得這是英文。

第一次聽懂所學的外語，總是愉快和難忘的經驗。學日文的人，總會扭到動畫片的原音，聽聽多啦A夢和小丸子怎說話，聽到那些日本聲優的發音如此生動而可愛。偶爾聽懂單詞單句，都樂過半天。

我初學德文時，跟德國老師和同班同學到歌德學院附近的德國餐廳用膳。老師跟老闆的德文談話，我一句都不懂，唯獨老師點的蘋果汁——「Apfelsaft」一字，卻清麗的進入我耳中。那頓飯吃了甚麼，我已無印象，唯一記得的是那刻的成功感，原來我是可以聽懂德文的。

近年許多港人移英，都要將學校所學的英文派上用場。不少人都久疏戰陣，放下了英文多年，中學畢業後都沒講過，今天忽然降落在全英語的環境。然而時間是最佳的幫手，只要肯聽幸講，初頭一頭霧水的利物浦和蘇格蘭英文，都很快迎刃而解。人的適應力很強，只要習慣那裡的說話方式，像把腦內的天線調到適當的位置，就可接收清晰。

從初學時一字都聽不懂，到漸漸地聽懂一兩成，後來每字皆懂卻不會組句說出來，到最後聽講皆無礙，都見證了學習過程。在利物浦的小食店，聽懂店員說講的金額，然後掏出來付錢拿走冰淇淋，咬下去的都格外甜美。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。