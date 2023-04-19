曾格爾挨告不倫雙方隔空交火，「侵害配偶權」就算「沒發生性行為」也可能成立

登山家曾格爾遭爆不倫已婚陳姓富商，遭富商的岳姓元配求償200萬元，並曝光兩人曖昧對話截圖，引發熱議。曾格爾昨（18）日在臉書動態上揭露部分法庭上問答，堅稱兩人沒發生性關係，然而陳姓富商稍晚發出聲明，表示自己與曾格爾發生「親密接觸」。 曾格爾今天則再稱自己遭「仙人跳」；而岳姓元配也回擊，強調自己不缺200萬，勝訴賠償金將全數捐出。

曾格爾認為，是陳姓富商主動邀約她，而且和富商聊天一年多，不清楚對方的婚姻狀況，懷疑自己遭到這對夫妻「仙人跳」，她並主張陳姓富商在法庭上「做偽證」；而最後再次重申，自己沒有和富商發生性關係，如果被判敗訴一定會上訴，而且推動侵害配偶權的相關法令修法。

有沒有發生性關係？三方各說各話

岳姓元配日前公開曾格爾與丈夫的曖昧對話截圖，其中包括陳男傳訊息時對曾格爾說「昨晚沒防護，要記得買藥吃喔」，曾格爾則回傳提醒「要刪這個訊息喔」。曾格爾昨天公開陳男的法庭辯詞，陳男被法官問兩人有沒有發生性行為時否認，對於該訊息則解釋，那是他在提醒曾格爾吃「胃潰瘍的藥」，因為她喝香檳、威士忌，覺得胃不舒服，並且和曾格爾說，隔天會拿藥給她。

曾格爾以此堅稱，兩人並沒發生性行為；除此之外，曾格爾也表示，岳姓元配利用自己的旗下公關公司來攻擊她，讓她一直在網路上遭受各種抹黑攻擊，甚至讓她的專訪無法順利在雜誌刊出，還曾經對她說出威脅話語等。

對於曾格爾的反駁，元配的律師吳彥鋒表示，曾格爾自己聲請此案不公開審理，卻又以「不完整」資訊混淆視聽，「我只要公布全部完整筆錄，曾格爾就掰掰了」，強調陳姓富商在法庭作證稱，與曾格爾沒有性器官結合的性行為，但有觸摸器官等「親密行為」。

而陳姓富商18日晚上，透過律師事務所發出聲明，表示自己去年出於善意，應曾格爾要求，協助登山募款。但雙方互動後逐漸產生情愫，加上曾格爾主動邀約到三二行館住宿，他一時意亂情迷而和對方約好訂房外宿，並且在北投的三二行館與曾格爾一起泡湯，「也確實有肢體上的親密接觸」

陳姓富商也說，他對自己的行為深感悔恨、歉疚；太太提出的侵害配偶權訴訟已經進入法院審理階段，他也已經至法院將曾格爾約他倒三二行館以及確有親密行為等，如實向法官說明。他並表示，希望曾格爾勿在媒體網路上散播不完整且不實的訊息，徒生其他爭端，也請各界能靜待司法判決。

岳姓元配今日凌晨則在自己的IG回擊：「歸剛ㄟ，消耗社會資源的騷動蔓延一整天，曾格爾真的靜待法院判決就好了，大家都有自己的事要做，這齣戲沒什麼好演的了。別再扯仙人跳了，我真的沒有缺200萬。我需要的是公理正義，判決勝訴的賠償金，我會全數捐出，捐給扶持失婚女性就業的公益團體，請大家分享給我相關組織的網頁或粉專，我先來做功課。」

根據曾格爾今天早上一度公開，後來又刪掉的法庭譯文，岳姓元配訴訟代理人問陳姓富商：「你與被告（曾格爾）進房間後有做何事？」

陳姓富商則回答：「我CHECK IN大約7點10分，管家有跟我們介紹旅館設施，被告有說她要去泡溫泉，我在客廳我喝了一隻威士忌，大約25分左右她說她要去泡一下，她問我要不要去，我說好，飯店這時有打電話來提醒我們吃飯時間到了，我們有跟他們說可否改到8點，飯店說不可以東西會涼掉，我表示可否改到7點45分，溫泉是在我們房間裡面的戶外部分，因此我就出去到房間的戶外部分，因為被告有圍著大毛巾，我有點尷尬我也圍者小毛巾，我們就稍微抽一下雪茄，我坐在被告旁邊，我就與被告聊天、有摸他的肩膀，有摸他的腰及胸部，我們有肢體的處碰，她的手也有順勢碰到我的生殖器那邊，但是有毛巾。」

假如陳姓富商所說的內容屬實，雙方雖然沒有發生性行為，但確實有肢體上的親密接觸。

親密接觸、性行為，侵害配偶權？

在大法官釋憲後，《刑法》中的「通姦罪」已除罪化，所以現在當外遇發生時而有一方不滿時，就必須循民事求償的途徑，以「侵害配偶權」為由，提告侵權行為，請求對方針對自己所受的損害賠償。

所謂「配偶權」，指配偶間因婚姻而成立以互負誠實義務為內容的權利。所以如果夫妻之一方與人發生性行為或有外遇等情事發生，他方可以以侵害配偶權為由，向他方及第三者提出侵權行為損害賠償的訴訟，請求夫妻之一方及第三者必須連帶賠償受害一方的精神賠償，法律上有所謂的連帶賠償責任。這也是目前富商元配對曾格爾的提告，並且向曾格爾求償200萬。

而怎樣會被法官認定為「構成侵害配偶權」呢？有兩個重點要件，第一是行為人必須知道這段婚姻關係的存續，第二則是兩個人之間有逾越一般朋友份際的「親暱行為」；事實上以過去的判例來看，「發生性行為」本來就不是必要的條件。

配偶之一方與第三人間的「親暱行為」，假如依一般社會通念已屬「逾矩」而違反配偶就婚姻關係之義務，足以破壞夫妻共同生活之圓滿、安全及幸福，在實務上法院就會認定是已經構成侵害配偶權了，舉例來說，曖昧的line訊息紀錄、行車記錄器中鹹濕的對話、無正當理由與他人進出摩鐵或同住飯店一房過夜種種類似的情形，都有法院認為構成侵害配偶權。

所以雖然曾格爾堅稱兩人並未發生性關係，但根據類似案例的經驗，元配所掌握的對話證據中，包括兩人相約泡溫泉、過夜；陳姓富商也曾說出訂房姓名是「我的女朋友陳可兒（匿名）」等，恐怕就已經構成侵害配偶權的。