捷克眾議長艾達莫娃立院演說：親愛的台灣人民，我們在任何情況下與你們同在

捷克眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）今（28）日於立法院發表演說，艾達莫娃表示，台灣與捷克的故事交織在一起，發展自由和民主是台捷共同的責任，她也特別提及捷克1968年民主化運動「布拉格之春」的名言向台灣人民保證，「我們現在與你們同在，未來也將繼續與你們同在，在任何情況下與你們同舟共濟。」

艾達莫娃此行率跨黨派國會議員、政府官員、媒體及產學研各界代表總計160人訪台，是繼2020年8月捷克參議長維特齊（Miloš Vystrčil）率89人代表團訪台後，捷克國會領袖再度率團來訪，訪團規模也是台灣和捷克互設辦事處以來最大的一次。

艾達莫娃今日於立法院議場發表演說，以中文「大家早」率先向在場的立法委員致意，表示雖然台捷兩國地理相隔數千公里，說著不同語言，但世界上很難找到有這麼多相似之處、人民之間互相了解的兩個國家。她並表示，這是捷克眾議院議長歷史上首次訪台，台灣的熱情接待遠遠超過訪團成員們的期望。

艾達莫娃也介紹在場的捷克國會議員，包括眾議院友台小組國民民主黨主席班達（Marek Benda）、眾議院安全委員會會主席札榷克（Pavel Žáček）、捷克眾議院外交事務委員會主席傑尼雪克（Marek Ženíšek）、眾議員魏伯尼（Marek Výborný）、洛賀曼（Ondřej Lochman）、亞榷（Ivan Jáč），艾達莫娃表示，訪團是捷克國會整個政治光譜所組成，反對黨也包括在內，在在表明捷克整個眾議院對台灣的關係都有共識。

Photo Credit: 中央社 捷克眾議院議長艾達莫娃（前排左2）28日拜訪立法院，立法院長游錫堃（前排左3）、副院長蔡其昌（前排左）與各黨團總召一同接待。

走過荊棘之路，才能真正珍惜民主自由

艾達莫娃說，「相信那些走過荊棘之路才贏得自由和民主的人，是真正能夠珍惜民主和自由的人」，她指出很多人在談論民主，但卻對完全相反的非自由政權感到滿意；無論過去還是現在許多的專制者或獨裁者，都用「自由」的甜言蜜語來掩護自己，使用壓迫、威脅、甚至是暴力手段。

艾達莫娃說，她屬於90年代在捷克長大的那個世代，對言論自由、自由選舉、能夠做有關自己的決定、能夠表達自己的意見、能讀自己有興趣的書、能以自己的天賦選擇專業領域、可以自由地到全世界旅行，「在我們這一代，我們認為這一切都是理所當然的，我們以為每個人都有這些選擇，以為我們永遠都會有這些選擇」；不過艾達莫娃也指出，然而事實並非如此，「如果我們珍惜眼前，沒有保護這一切，我們會很快的失去這一切，一開始甚至都不會注意到正在失去這一切。」

艾達莫娃進一步指出，不幸的是，現在許多人已經失去了安全和和平生活，捷克人原本天真的以為，或者只是希望戰爭不會回到生活當中，然而最近一年，就在離捷克不遠的烏克蘭，正在目睹一場殘酷的戰爭，艾達莫娃強調，這場戰爭距離捷克不到400公里，如同台北到高雄的距離一樣。

艾達莫娃也特別提到烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）去（2022）年6月在捷克國會演講時，特別引述捷克1968年布拉格之春這段歷史，引述當年捷克流行的反抗口號「我們與你們同在，請你們也和我們同在」，要求捷克社會對烏克蘭給予支持。

艾達莫娃表示，「世界上沒有一個人生活在孤立當中，我們的故事總是交織在一起」，她說台捷的故事也是交織在一起，發展自由和民主是我們的責任，她也對親愛的台灣人民保證，「我們現在與你們同在，將繼續與你們同在，在任何情況下與你們同舟共濟，因為你們與我們同在，所以我們也與你們同在。」語畢獲得全場掌聲。

艾達莫娃獲頒國會一等榮譽獎章，為第一位在立院演說的非邦交國女性議長

立法院長游錫堃也代表立法院頒授艾達莫娃「國會一等榮譽獎章」，表彰捷克國會支持台灣的重大貢獻，艾達莫娃也是台灣史上第一位獲頒榮譽獎章的非邦交國家的女性議長。

Photo Credit: 中央社 立法院長游錫堃（右）代表立法院頒授捷克眾議長艾達莫娃（左）「國會一等榮譽獎章」。

游錫堃歡迎艾達莫娃率捷克眾議院訪團蒞臨立法院，自2020年台捷關係破冰者維特齊參議長來台訪問，創下第一位在立法院演講的非邦交國國會議長先例，台捷關係不斷深化，連續2年雙邊貿易正成長，去年的貿易成長率更達到20.25％，也帶動歐洲民主同盟國政要紛紛來訪，讓台灣國際能見度遍地開花，是捷克為台灣打開歐洲門戶的例證。

游錫堃指出，這次艾達莫娃眾議長抵台，更具意義，除了台捷加強合作符合捷克利益外，捷克訪團選擇在春天抵達、站在民主同盟國身邊，代表的支持訊息就是將捷克1968年「布拉格之春」、1989年「絲絨革命」不畏強權、引領變革的捷克精神親自帶到台灣，捷克訪團也鼓掌認同。

游錫堃介紹說，艾達莫娃是捷克眾議院史上第二位女性議長，也是眾議院史上最年輕的女性議長，是女性參與公共事務的楷模，為性別平權推動樹立典範，也是台灣史上第一位在立法院議場發表演說的非邦交國女性議長。

游錫堃也肯定艾達莫娃以實際的行動表達捷克對台灣的支持，與兩國間若磐石的友誼，是捷克最年輕有為的民主實踐者。

Photo Credit: 中央社 捷克眾議院議長艾達莫娃（前左）率團來台，28日上午拜訪立法院，立法院長游錫堃（中）在大門親自迎接。

捷克參議院議長維特齊2020年於立法院演講時，引述美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）在其1963年演講中，以「我是柏林人」表達對西柏林人民的支持，當場也以「我是台灣人」傳達捷克對台灣以其自由的支持。

Photo Credit: 中央社 捷克參議院議長維特齊（左）2020年訪台與立法院長游錫堃（右）碰肘致意。

艾達莫娃昨（27）日已晉見總統蔡英文、拜會行政院長陳建仁、國發會主委龔明鑫與國科會主委吳政忠。昨日也出席台捷經濟合作會議，見證台灣與捷克簽署5項合作備忘錄，涵蓋鋰電池回收、醫療器材、精密機械、遠程醫療等領域。