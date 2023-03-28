捷克眾議長艾達莫娃立院演說：親愛的台灣人民，我們在任何情況下與你們同在
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捷克眾議長艾達莫娃表示，「世界上沒有一個人生活在孤立當中，我們的故事總是交織在一起」，她說發展自由和民主是我們的責任，也對台灣人民保證，「我們現在與你們同在，將繼續與你們同在，在任何情況下與你們同舟共濟，因為你們與我們同在，所以我們也與你們同在。」語畢獲得全場掌聲。
捷克眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）今（28）日於立法院發表演說，艾達莫娃表示，台灣與捷克的故事交織在一起，發展自由和民主是台捷共同的責任，她也特別提及捷克1968年民主化運動「布拉格之春」的名言向台灣人民保證，「我們現在與你們同在，未來也將繼續與你們同在，在任何情況下與你們同舟共濟。」
艾達莫娃此行率跨黨派國會議員、政府官員、媒體及產學研各界代表總計160人訪台，是繼2020年8月捷克參議長維特齊（Miloš Vystrčil）率89人代表團訪台後，捷克國會領袖再度率團來訪，訪團規模也是台灣和捷克互設辦事處以來最大的一次。
艾達莫娃今日於立法院議場發表演說，以中文「大家早」率先向在場的立法委員致意，表示雖然台捷兩國地理相隔數千公里，說著不同語言，但世界上很難找到有這麼多相似之處、人民之間互相了解的兩個國家。她並表示，這是捷克眾議院議長歷史上首次訪台，台灣的熱情接待遠遠超過訪團成員們的期望。
艾達莫娃也介紹在場的捷克國會議員，包括眾議院友台小組國民民主黨主席班達（Marek Benda）、眾議院安全委員會會主席札榷克（Pavel Žáček）、捷克眾議院外交事務委員會主席傑尼雪克（Marek Ženíšek）、眾議員魏伯尼（Marek Výborný）、洛賀曼（Ondřej Lochman）、亞榷（Ivan Jáč），艾達莫娃表示，訪團是捷克國會整個政治光譜所組成，反對黨也包括在內，在在表明捷克整個眾議院對台灣的關係都有共識。
走過荊棘之路，才能真正珍惜民主自由
艾達莫娃說，「相信那些走過荊棘之路才贏得自由和民主的人，是真正能夠珍惜民主和自由的人」，她指出很多人在談論民主，但卻對完全相反的非自由政權感到滿意；無論過去還是現在許多的專制者或獨裁者，都用「自由」的甜言蜜語來掩護自己，使用壓迫、威脅、甚至是暴力手段。
艾達莫娃說，她屬於90年代在捷克長大的那個世代，對言論自由、自由選舉、能夠做有關自己的決定、能夠表達自己的意見、能讀自己有興趣的書、能以自己的天賦選擇專業領域、可以自由地到全世界旅行，「在我們這一代，我們認為這一切都是理所當然的，我們以為每個人都有這些選擇，以為我們永遠都會有這些選擇」；不過艾達莫娃也指出，然而事實並非如此，「如果我們珍惜眼前，沒有保護這一切，我們會很快的失去這一切，一開始甚至都不會注意到正在失去這一切。」
艾達莫娃進一步指出，不幸的是，現在許多人已經失去了安全和和平生活，捷克人原本天真的以為，或者只是希望戰爭不會回到生活當中，然而最近一年，就在離捷克不遠的烏克蘭，正在目睹一場殘酷的戰爭，艾達莫娃強調，這場戰爭距離捷克不到400公里，如同台北到高雄的距離一樣。
艾達莫娃也特別提到烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）去（2022）年6月在捷克國會演講時，特別引述捷克1968年布拉格之春這段歷史，引述當年捷克流行的反抗口號「我們與你們同在，請你們也和我們同在」，要求捷克社會對烏克蘭給予支持。
艾達莫娃表示，「世界上沒有一個人生活在孤立當中，我們的故事總是交織在一起」，她說台捷的故事也是交織在一起，發展自由和民主是我們的責任，她也對親愛的台灣人民保證，「我們現在與你們同在，將繼續與你們同在，在任何情況下與你們同舟共濟，因為你們與我們同在，所以我們也與你們同在。」語畢獲得全場掌聲。
艾達莫娃獲頒國會一等榮譽獎章，為第一位在立院演說的非邦交國女性議長
立法院長游錫堃也代表立法院頒授艾達莫娃「國會一等榮譽獎章」，表彰捷克國會支持台灣的重大貢獻，艾達莫娃也是台灣史上第一位獲頒榮譽獎章的非邦交國家的女性議長。
游錫堃歡迎艾達莫娃率捷克眾議院訪團蒞臨立法院，自2020年台捷關係破冰者維特齊參議長來台訪問，創下第一位在立法院演講的非邦交國國會議長先例，台捷關係不斷深化，連續2年雙邊貿易正成長，去年的貿易成長率更達到20.25％，也帶動歐洲民主同盟國政要紛紛來訪，讓台灣國際能見度遍地開花，是捷克為台灣打開歐洲門戶的例證。
游錫堃指出，這次艾達莫娃眾議長抵台，更具意義，除了台捷加強合作符合捷克利益外，捷克訪團選擇在春天抵達、站在民主同盟國身邊，代表的支持訊息就是將捷克1968年「布拉格之春」、1989年「絲絨革命」不畏強權、引領變革的捷克精神親自帶到台灣，捷克訪團也鼓掌認同。
游錫堃介紹說，艾達莫娃是捷克眾議院史上第二位女性議長，也是眾議院史上最年輕的女性議長，是女性參與公共事務的楷模，為性別平權推動樹立典範，也是台灣史上第一位在立法院議場發表演說的非邦交國女性議長。
游錫堃也肯定艾達莫娃以實際的行動表達捷克對台灣的支持，與兩國間若磐石的友誼，是捷克最年輕有為的民主實踐者。
捷克參議院議長維特齊2020年於立法院演講時，引述美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）在其1963年演講中，以「我是柏林人」表達對西柏林人民的支持，當場也以「我是台灣人」傳達捷克對台灣以其自由的支持。
艾達莫娃昨（27）日已晉見總統蔡英文、拜會行政院長陳建仁、國發會主委龔明鑫與國科會主委吳政忠。昨日也出席台捷經濟合作會議，見證台灣與捷克簽署5項合作備忘錄，涵蓋鋰電池回收、醫療器材、精密機械、遠程醫療等領域。
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
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adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。