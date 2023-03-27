德法公視播紀錄片《我們是台灣》 ，導演：「台灣認同」是向國際發聲強有力的論述

（中央社）德法公共電視台28日將在頻道播出紀錄片《我們是台灣》，講述「台灣認同」的形塑。導演韓石告訴《中央社》，想透過影片讓世界看見台灣多元性，及人民對主體性與民主的集體捍衛。

德法公共電視台（ARTE，又稱歐洲藝術電視台）28日將在電視頻道播出紀錄片《我們是台灣》（Nous sommes Taïwan），21日已在官網上線，至6月底前開放歐洲地區民眾觀看；26日影片在YouTube頻道上線，縮圖寫著「永遠不要低估人民」，7小時已有1.5萬次觀看、上百則留言與鼓勵。

紀錄片目的在探究台灣人為何想作「台灣人」

《我們是台灣》按照時序介紹台灣歷史，從原住民族、日本殖民、政府播遷來台、經濟發展、228事件與白色恐怖、民主改革、太陽花學運到COVID-19疫情管控。

有別於一般歷史紀錄片，根據官網，這部片目的在「探索台灣民主進程，以便了解為何人民希望繼續作為台灣人」，並以「一個國族的誕生」作為文案副標。

導演、無國界記者組織（RSF）主席韓石（Pierre Haski）實地來台，專訪總統府發言人Kolas Yotaka、聯華電子創辦人曹興誠、國民黨國際部專員吳亮儀、孫文學校總校長張亞中、金門老兵作家林馬騰、數位發展部長唐鳳，從不同立場、角度、世代解析「台灣認同」的形塑和內涵。

特別的是，紀錄片也專訪《流麻溝十五號》導演周美玲與出品人姚文智，以及「眼球中央電視台」製作人何姍蓉，以別開生面的嶄新視角了解新世代、開放多元的民主發聲與政治關懷。

Photo Credit: 中央社 《我們是台灣》紀錄片導演韓石在國家人權博物館專訪電影《流麻溝十五號》導演周美玲，深入瞭解女性在戒嚴時期的角色與奮鬥故事。

影片開頭透過Kolas Yotaka指出台灣並非只有中國人，最早有原住民族，之後西班牙、荷蘭、滿清、日本的殖民文化。Kolas說，不同文化「融合成新的認同，產生新的文化、信仰、生活習慣」。

紀錄片旁白說，台灣有「新的DNA：開放、融合、民主，成了北京政府的眼中刺」，並提出數據，指出解嚴初期，20%居民認為自己僅是「台灣人」，如今數字成長為超過64%，認為僅是「中國人」的比例幾乎消失。

唐鳳在專訪中表示，台灣是移民社會，有不同的記憶、20種語言共存。「如何把多元性融合起來，這是形塑台灣主體非常重要的部分。我們克服衝突達成共識，也定義了我們的認同。只要有韌性，就能在衝突中創造共同價值，這才是真正的認同。」

在大雨中和同伴挽著手看著同志遊行演唱會的周美玲說：「這樣的文化氛圍讓我對國家非常驕傲。一個偉大的國家不需要強人，需要的是公民社會，這樣的社會才是真正成熟的。」

Photo Credit: 中央社 韓石（右2）來台專訪數位發展部長唐鳳等人，從不同角度、世代探索台灣認同。韓石說，他認為台灣認同很獨特，完全奠基在這幾十年與獨裁者的抗爭與民主之上，具有強大力量。

紀錄片導演韓石：很少聽到台灣人自己的聲音

曾任駐北京特派員的導演韓石接受《中央社》訪問，表示1996年首度以記者身分來台報導台灣首次民主選舉，至今也不定期訪台，驚訝地發現如今居民對「台灣人」認同已成極大共識。

根據台灣20多年來滾動式民調，「台灣人」、「中國人與台灣人」、「中國人」三組認同比例出現明顯消長，如今大多數受訪者都自認為「台灣人」。

他向《中央社》透露，片名稱為《我們是台灣》就是為了呈現台灣民意的改變，「儘管台灣人在各種政治議題上常意見分歧，但至少有項共通點，就是對集體認同的情感」。

他認為「台灣認同」是向國際發聲強有力的論述，「持續讓世界聽見台灣的聲音也是紀錄片目的之一，同時展現台灣優勢，包括多元性、民主，這是歐洲觀眾不太認識的一面」。

韓石說，1971年中華民國退出聯合國時，台灣仍在戒嚴時期，人民沒有話語權，「一個中國」的國際局勢在沒有詢問台灣人意見的情況下形成。到了21世紀，台灣民主化，台灣人展現集體意願，要捍衛打造的一切，不希望走上他人決定的道路。

台灣多元複雜，但歐洲觀眾大多只能聯想到地緣政治，想到中國威脅、晶片、美國和日本。他告訴記者：「很少聽到台灣人自己的聲音，歐洲人不太知道在台灣人民對抗極權時誕生了新的民主，及台灣複雜的族群組成。」

韓石表示，民主已深植在台灣認同之中，政治制度與台灣主體性已合而為一，「台灣居民把民主視為身分認同的程度著實令人驚訝，也因此建構社會的和諧性，包括對族群、文化、性別認同等少數群體的尊重」，他笑道，「大概就是中國現況的完全反面。」

紀錄片上線將近一週，韓石說，收到很多人向他道謝，說從片中了解許多，「甚至有位漢學家傳來訊息說很受用，這是很棒的評論，因影片目的即讓人了解台灣」。

他告訴記者，儘管目前國際決議不利台灣人，但正當性與道德正義卻站在台灣人這邊，須讓台灣人的聲音被聽到。他覺得台灣認同非常具有獨特性，「它完全奠基在過去幾十年與獨裁者的抗爭與民主之上，這帶來很強大的力量」。

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責任編輯：賴詩涵

核稿編輯：翁世航