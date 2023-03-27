德法公視播紀錄片《我們是台灣》 ，導演：「台灣認同」是向國際發聲強有力的論述
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德法公共電視台28日將在頻道播出紀錄片《我們是台灣》，講述「台灣認同」的形塑。有別於一般歷史紀錄片，這部片目的在「探索台灣民主進程，以便了解為何人民希望繼續作為台灣人」。紀錄片導演韓石表示：「台灣居民把民主視為身分認同的程度著實令人驚訝，也因此建構社會的和諧性，包括對族群、文化、性別認同等少數群體的尊重」。
（中央社）德法公共電視台28日將在頻道播出紀錄片《我們是台灣》，講述「台灣認同」的形塑。導演韓石告訴《中央社》，想透過影片讓世界看見台灣多元性，及人民對主體性與民主的集體捍衛。
德法公共電視台（ARTE，又稱歐洲藝術電視台）28日將在電視頻道播出紀錄片《我們是台灣》（Nous sommes Taïwan），21日已在官網上線，至6月底前開放歐洲地區民眾觀看；26日影片在YouTube頻道上線，縮圖寫著「永遠不要低估人民」，7小時已有1.5萬次觀看、上百則留言與鼓勵。
紀錄片目的在探究台灣人為何想作「台灣人」
《我們是台灣》按照時序介紹台灣歷史，從原住民族、日本殖民、政府播遷來台、經濟發展、228事件與白色恐怖、民主改革、太陽花學運到COVID-19疫情管控。
有別於一般歷史紀錄片，根據官網，這部片目的在「探索台灣民主進程，以便了解為何人民希望繼續作為台灣人」，並以「一個國族的誕生」作為文案副標。
導演、無國界記者組織（RSF）主席韓石（Pierre Haski）實地來台，專訪總統府發言人Kolas Yotaka、聯華電子創辦人曹興誠、國民黨國際部專員吳亮儀、孫文學校總校長張亞中、金門老兵作家林馬騰、數位發展部長唐鳳，從不同立場、角度、世代解析「台灣認同」的形塑和內涵。
特別的是，紀錄片也專訪《流麻溝十五號》導演周美玲與出品人姚文智，以及「眼球中央電視台」製作人何姍蓉，以別開生面的嶄新視角了解新世代、開放多元的民主發聲與政治關懷。
影片開頭透過Kolas Yotaka指出台灣並非只有中國人，最早有原住民族，之後西班牙、荷蘭、滿清、日本的殖民文化。Kolas說，不同文化「融合成新的認同，產生新的文化、信仰、生活習慣」。
紀錄片旁白說，台灣有「新的DNA：開放、融合、民主，成了北京政府的眼中刺」，並提出數據，指出解嚴初期，20%居民認為自己僅是「台灣人」，如今數字成長為超過64%，認為僅是「中國人」的比例幾乎消失。
唐鳳在專訪中表示，台灣是移民社會，有不同的記憶、20種語言共存。「如何把多元性融合起來，這是形塑台灣主體非常重要的部分。我們克服衝突達成共識，也定義了我們的認同。只要有韌性，就能在衝突中創造共同價值，這才是真正的認同。」
在大雨中和同伴挽著手看著同志遊行演唱會的周美玲說：「這樣的文化氛圍讓我對國家非常驕傲。一個偉大的國家不需要強人，需要的是公民社會，這樣的社會才是真正成熟的。」
紀錄片導演韓石：很少聽到台灣人自己的聲音
曾任駐北京特派員的導演韓石接受《中央社》訪問，表示1996年首度以記者身分來台報導台灣首次民主選舉，至今也不定期訪台，驚訝地發現如今居民對「台灣人」認同已成極大共識。
根據台灣20多年來滾動式民調，「台灣人」、「中國人與台灣人」、「中國人」三組認同比例出現明顯消長，如今大多數受訪者都自認為「台灣人」。
他向《中央社》透露，片名稱為《我們是台灣》就是為了呈現台灣民意的改變，「儘管台灣人在各種政治議題上常意見分歧，但至少有項共通點，就是對集體認同的情感」。
他認為「台灣認同」是向國際發聲強有力的論述，「持續讓世界聽見台灣的聲音也是紀錄片目的之一，同時展現台灣優勢，包括多元性、民主，這是歐洲觀眾不太認識的一面」。
韓石說，1971年中華民國退出聯合國時，台灣仍在戒嚴時期，人民沒有話語權，「一個中國」的國際局勢在沒有詢問台灣人意見的情況下形成。到了21世紀，台灣民主化，台灣人展現集體意願，要捍衛打造的一切，不希望走上他人決定的道路。
台灣多元複雜，但歐洲觀眾大多只能聯想到地緣政治，想到中國威脅、晶片、美國和日本。他告訴記者：「很少聽到台灣人自己的聲音，歐洲人不太知道在台灣人民對抗極權時誕生了新的民主，及台灣複雜的族群組成。」
韓石表示，民主已深植在台灣認同之中，政治制度與台灣主體性已合而為一，「台灣居民把民主視為身分認同的程度著實令人驚訝，也因此建構社會的和諧性，包括對族群、文化、性別認同等少數群體的尊重」，他笑道，「大概就是中國現況的完全反面。」
紀錄片上線將近一週，韓石說，收到很多人向他道謝，說從片中了解許多，「甚至有位漢學家傳來訊息說很受用，這是很棒的評論，因影片目的即讓人了解台灣」。
他告訴記者，儘管目前國際決議不利台灣人，但正當性與道德正義卻站在台灣人這邊，須讓台灣人的聲音被聽到。他覺得台灣認同非常具有獨特性，「它完全奠基在過去幾十年與獨裁者的抗爭與民主之上，這帶來很強大的力量」。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：翁世航
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
我們想讓你知道的是
三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。