賀錦麗9天非洲行試圖抗衡中俄影響力，藉經濟合作拉攏盟友支持烏克蘭
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川普很大程度的忽視並貶低了非洲大陸，在2018年的一次演講上，川普甚至稱非洲國家為「糞坑國家」。在美國忽視非洲的同時，中國不斷增加對非洲的投資，幫助其建設道路和其他基礎設施項目，建立更牢固的政經關係，也導致非洲現在普遍仍親中疏美。然而，專家指出，拜登政府仍能與中國競爭，因為越來越多的非洲領導人，將他們與中國的關係視為一種「新的剝削形式」。
結合《BBC》與《Politico》報導，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）於3月26日開啟了為期9天的非洲行。賀錦麗首先訪問迦納，接著將訪問坦尚尼亞及尚比亞。報導也分析，賀錦麗此行除了兌現美國去（2022）年12月在美非領導人峰會上，表示將「全力支持非洲未來」的承諾外，也將嘗試制衡中國與俄國在非洲持續擴張的影響力。不讓中國壟斷在非洲的經濟利益，同時說服更多非洲國家在俄烏戰爭中支持烏克蘭。
賀錦麗將著重討論經濟建設
賀錦麗此行最大的目標是促進美非的經濟合作，並鼓勵更多美國企業投資非洲國家。她將分別與迦納、坦尚尼亞與尚比亞的領導人舉行雙邊會談。賀錦麗也將於3月29日宣布有關美國公共與私營部門投資非洲的細節，希望增強女性的經濟自主，並召集來自非洲國家與美國的商業和慈善領袖，與創意人士會面，包括前往當地的音樂工作室。
迦納作為非洲國家中，少數對僑民友善，並有數次和平民主政權轉移紀錄的國家，對美國而言是很好的合作夥伴。在訪問迦納的行程中，賀錦麗也不斷強調，在非洲平均年齡僅有19歲的情況下，培養年輕人至關重要。
賀錦麗表示：「年輕代表著增長、機會、創新和無限可能性——這些特質不僅對非洲大陸是個極大的機會，也可以幫助到全世界。」
迦納曾經繁榮的經濟，近年正在經歷幾十年來最艱鉅的金融危機。在通膨率飆升超過50%的情況下，該國正在尋求重建財政秩序。目前中國為迦納重建秩序的頭號幫手，迦納財政部長歐福利－埃塔（Ken Ofori-Atta）不久前才剛剛在北京與中國政府協商合作。
歐福利－埃塔表示，目前為止，在中國舉行的會議非常鼓舞人心，迦納很快就可以獲得外部支援。不過迦納仍迫切需要國際貨幣基金組織（IMF）的財政支持。雖然目前仍不清楚賀錦麗能提出什麼幫助，但在歐福利－埃塔訪華之後，賀錦麗將面臨大規模支援迦納的壓力。
中俄影響力擴張與非洲疏美，賀錦麗盼改變非洲對美看法
中國除了在非洲發揮經濟影響力外，不干涉非洲國家意識形態、內政的行為，讓中國在政治上與非洲國家一拍即合。此外，中國的夥伴俄國，也與最近發生政變的布吉納法索與馬利關係持續升溫。
中俄在非洲的影響力擴張，使非洲國家與西方各國逐漸脫鉤，在俄烏戰爭中也不願支持西方的立場。在聯合國所有譴責俄國入侵烏克蘭的投票中，非洲國家都佔了將近一半的棄權票，棄權國家也包括賀錦麗即將出訪的坦尚尼亞。因此，賀錦麗此行也需要在政治上拉攏非洲，促使非洲支持烏克蘭。
不過要超越中國在此地區的影響力並不容易，《Politico》指出，幾位非洲地區專家表示，幾十年來，美國一直認為其幫助非洲國家的行為，跟做慈善沒有區別。這種情況在川普（Donald Trump）執政期間加劇，川普很大程度的忽視並貶低了非洲大陸，在2018年的一次演講上，川普甚至稱非洲國家為「糞坑國家」。
在美國忽視非洲的同時，中國不斷增加對非洲的投資，幫助其建設道路和其他基礎設施項目，建立更牢固的經濟和政治關係，也導致非洲現在普遍仍親中疏美。
此外，除了說服非洲國家親美，拜登（Joe Biden）也必須說服美國企業，深化與非洲的合作符合美國的經濟利益，以及轉變非洲在美國人心中，內戰頻繁、侵犯人權的負面印象。
然而，前美國薩赫勒地區特使范姆（J. Peter Pham）仍持樂觀態度，他認為，拜登政府現在仍有機會與中國競爭，因為越來越多的非洲領導人，將他們與中國的關係視為一種「新的剝削形式」。
他表示：「許多非洲人已經意識到，在這些大型建築項目、基礎設施中，他們經常不僱用非洲人。他們甚至經常運送自己國家的工人至非洲。」
賀錦麗與拜登正試圖改善美國在非洲的形象，將其非洲政策，描繪成發展長期關係的基礎，而不是只是將非洲視為對抗中、俄的棋子。
在12月的非洲領導人峰會上，賀錦麗預示了她預計在此次非洲行傳達的信息：政府將在整個非洲大陸建立「以坦誠、開放、包容、共同利益和互利為基礎」的伙伴關係。賀錦麗表示，總結而言，指導我們政府的將不是我們能為非洲做些什麼，而是我們能與非洲一起做什麼。
對非洲國家而言，此行最重要的是驗證美國不是在空談
范姆表示，賀錦麗不會在為期一週的訪問中，消除數十年來與非洲國家缺乏夥伴關係的情況，但在這次訪問中，非洲大陸的領導人將密切關注，美國的承諾不僅僅是空談，而政府的時間不多了。
他指出：「我們很快就會失去我們的歡迎，這些旅行很棒，但它們對東道國來說也是巨大的經濟負擔。如果我們有很多人定期訪問，但沒有一個人真正帶給他們實質幫助。一段時間後，非洲國家會對我們失去興趣。」
新聞來源
- Kamala Harris Africa trip: Can US charm offensive woo continent from China?（BBC）
- Harris seeks to reset U.S.-Africa relations on 3-nation tour（Politico）
- Ghana economy: Entrepreneurs struggle as cedi plunges and inflations rises（BBC）
延伸閱讀
- 睽違八年再度舉辦「美非峰會」，拜登意在抗衡中俄在非洲的影響力
- 川普宣布退出WHO，更加證實美國非洲政策的失敗
- 走了歐盟、來了中國，非洲44國FTA能否擺脫殖民陰影？
- 中資像是非洲的安非他命，成癮性高又會造成負面影響
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
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臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。