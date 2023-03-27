賀錦麗9天非洲行試圖抗衡中俄影響力，藉經濟合作拉攏盟友支持烏克蘭

結合《BBC》與《Politico》報導，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）於3月26日開啟了為期9天的非洲行。賀錦麗首先訪問迦納，接著將訪問坦尚尼亞及尚比亞。報導也分析，賀錦麗此行除了兌現美國去（2022）年12月在美非領導人峰會上，表示將「全力支持非洲未來」的承諾外，也將嘗試制衡中國與俄國在非洲持續擴張的影響力。不讓中國壟斷在非洲的經濟利益，同時說服更多非洲國家在俄烏戰爭中支持烏克蘭。

賀錦麗將著重討論經濟建設

賀錦麗此行最大的目標是促進美非的經濟合作，並鼓勵更多美國企業投資非洲國家。她將分別與迦納、坦尚尼亞與尚比亞的領導人舉行雙邊會談。賀錦麗也將於3月29日宣布有關美國公共與私營部門投資非洲的細節，希望增強女性的經濟自主，並召集來自非洲國家與美國的商業和慈善領袖，與創意人士會面，包括前往當地的音樂工作室。

迦納作為非洲國家中，少數對僑民友善，並有數次和平民主政權轉移紀錄的國家，對美國而言是很好的合作夥伴。在訪問迦納的行程中，賀錦麗也不斷強調，在非洲平均年齡僅有19歲的情況下，培養年輕人至關重要。

賀錦麗表示：「年輕代表著增長、機會、創新和無限可能性——這些特質不僅對非洲大陸是個極大的機會，也可以幫助到全世界。」

迦納曾經繁榮的經濟，近年正在經歷幾十年來最艱鉅的金融危機。在通膨率飆升超過50%的情況下，該國正在尋求重建財政秩序。目前中國為迦納重建秩序的頭號幫手，迦納財政部長歐福利－埃塔（Ken Ofori-Atta）不久前才剛剛在北京與中國政府協商合作。

歐福利－埃塔表示，目前為止，在中國舉行的會議非常鼓舞人心，迦納很快就可以獲得外部支援。不過迦納仍迫切需要國際貨幣基金組織（IMF）的財政支持。雖然目前仍不清楚賀錦麗能提出什麼幫助，但在歐福利－埃塔訪華之後，賀錦麗將面臨大規模支援迦納的壓力。

中俄影響力擴張與非洲疏美，賀錦麗盼改變非洲對美看法

中國除了在非洲發揮經濟影響力外，不干涉非洲國家意識形態、內政的行為，讓中國在政治上與非洲國家一拍即合。此外，中國的夥伴俄國，也與最近發生政變的布吉納法索與馬利關係持續升溫。

中俄在非洲的影響力擴張，使非洲國家與西方各國逐漸脫鉤，在俄烏戰爭中也不願支持西方的立場。在聯合國所有譴責俄國入侵烏克蘭的投票中，非洲國家都佔了將近一半的棄權票，棄權國家也包括賀錦麗即將出訪的坦尚尼亞。因此，賀錦麗此行也需要在政治上拉攏非洲，促使非洲支持烏克蘭。

2月17日，俄烏戰爭將近一週年之際，南非與中國、俄國舉行為期10天的聯合軍演｜Photo Credit: GettyImages

不過要超越中國在此地區的影響力並不容易，《Politico》指出，幾位非洲地區專家表示，幾十年來，美國一直認為其幫助非洲國家的行為，跟做慈善沒有區別。這種情況在川普（Donald Trump）執政期間加劇，川普很大程度的忽視並貶低了非洲大陸，在2018年的一次演講上，川普甚至稱非洲國家為「糞坑國家」。

在美國忽視非洲的同時，中國不斷增加對非洲的投資，幫助其建設道路和其他基礎設施項目，建立更牢固的經濟和政治關係，也導致非洲現在普遍仍親中疏美。

此外，除了說服非洲國家親美，拜登（Joe Biden）也必須說服美國企業，深化與非洲的合作符合美國的經濟利益，以及轉變非洲在美國人心中，內戰頻繁、侵犯人權的負面印象。

然而，前美國薩赫勒地區特使范姆（J. Peter Pham）仍持樂觀態度，他認為，拜登政府現在仍有機會與中國競爭，因為越來越多的非洲領導人，將他們與中國的關係視為一種「新的剝削形式」。

他表示：「許多非洲人已經意識到，在這些大型建築項目、基礎設施中，他們經常不僱用非洲人。他們甚至經常運送自己國家的工人至非洲。」

賀錦麗與拜登正試圖改善美國在非洲的形象，將其非洲政策，描繪成發展長期關係的基礎，而不是只是將非洲視為對抗中、俄的棋子。

在12月的非洲領導人峰會上，賀錦麗預示了她預計在此次非洲行傳達的信息：政府將在整個非洲大陸建立「以坦誠、開放、包容、共同利益和互利為基礎」的伙伴關係。賀錦麗表示，總結而言，指導我們政府的將不是我們能為非洲做些什麼，而是我們能與非洲一起做什麼。

對非洲國家而言，此行最重要的是驗證美國不是在空談

范姆表示，賀錦麗不會在為期一週的訪問中，消除數十年來與非洲國家缺乏夥伴關係的情況，但在這次訪問中，非洲大陸的領導人將密切關注，美國的承諾不僅僅是空談，而政府的時間不多了。

他指出：「我們很快就會失去我們的歡迎，這些旅行很棒，但它們對東道國來說也是巨大的經濟負擔。如果我們有很多人定期訪問，但沒有一個人真正帶給他們實質幫助。一段時間後，非洲國家會對我們失去興趣。」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航