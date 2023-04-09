《長獲利投資》：聯準會為何將「通貨膨脹」視為應該積極對抗的巨獸？
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《長獲利投資》為新手投資人量身打造，以全面且多元角度分析股市，並幫助讀者建立理財與投資觀念。作者Taber金泰亨是韓國串流直播平台AfreecaTV的人氣直播主，主持財經節目「說明王Taber」，本書內容涵蓋ETF、成長股、價值股、飆股、波段交易，輕鬆打通讀者投資的任督二脈，揭露「長獲利」的關鍵之道。
文：Taber金泰亨
左右市場的兩隻手：通膨、通縮
多數人一定都聽過「通貨膨脹（inflation）」和「通貨緊縮（deflation）」，這就是左右21世紀資產市場走勢的兩大關鍵。我想你們一定也查詢過關於這兩大現象的解釋。但還是不太理解。的確，若要清楚說明通膨和通縮的成因，可能需要花上一本書的篇幅才能講清楚，但我認為對於新手投資人來說，若想要掌握市場趨勢，只要記得重要的概念就好。以下簡單說明這兩大經濟現象：通貨膨脹是因為市場上的流通貨幣增加，導致物價上升，人們的購買力下降；通貨緊縮則是因為市場上的流通貨幣減少，導致物價下跌，企業的營收衰退。
通膨和通縮對市場趨勢的影響有多大？連被稱為世紀天才的投資大師們都非常關注這兩大現象，由此可知這兩個現象與市場趨勢的緊密連結。
在通膨時因為市面上流通的資金增加，市場交易也會跟著熱絡起來；反之在通縮時投資人普遍會趨於保守，保留多一點資產在身邊，市場交易也會跟著萎縮。你發現了嗎？無論通膨還是通縮發生，那些市場上的天才投資人並沒有因此而退出市場，而是「調整」投資策略。
因此，很多人問我現在該投資嗎？現在是不是該出清手中所有持股？我的答案一定是否定的。無論市場好壞，都能透過投資獲利，甚至做出領先大盤報酬率的成績。但要做到這一點，前提就是你是否能掌握市場趨勢。
為什麼美元最能保值？
上一段談到通膨與通縮出現的主因，與市場上貨幣的流通量有密切關聯，也就是說，若能掌握貨幣流通量的增加和減少趨勢，就能預測市場變化。那麼，市場上的錢為什麼會增加，又為什麼會減少？若想進一步了解貨幣流通的變化規則，可以從國際金融市場的歷史中歸納出重點。
讓我們回到19世紀，1867年歐洲貨幣會議上，當時的列強聚集在一起，為幣值定出一套評估標準。此後，全世界主要國家開始採行金本位制，簡言之就是要發行多少貨幣，就必須儲備等價的黃金量。
但是1914年第一次世界大戰開始後，歐洲各國為了支應戰時的開銷，開始大量發行貨幣，導致英鎊、法郎等貨幣價值崩跌，使得美元趁勢而起，成為全球投資人避險的首選。
第一次世界大戰後隨之引發經濟大蕭條，全球經濟經歷資產泡沫崩潰的艱巨波折，接著經歷第二次世界大戰，歐洲各國貨幣失去了主導地位，打了兩次世界大戰，本來坐擁大量黃金的歐洲國家，為了購買軍武，支付戰敗賠款，導致大量黃金流向美國，也促成美國成為世界新興霸權。
1944年7月第二次世界大戰即將結束之際，44個國家的代表在美國新罕布什爾州布列敦森林鎮（BrettonWoods）的華盛頓酒店召開會議，討論戰後新貨幣制度，兩次大戰之前，全世界大部分黃金都由歐洲所持有，世界主要流通的貨幣是英鎊。但是隨著戰爭物資和黃金的交換，全世界70％的黃金都集中在美國聯準會的金庫裡。
在此種情況下，勢必需要重新評估國際貨幣的兌換、各國的收支的調節、及國際儲備資產的原則等。在此次會議上，各國在新的國際結算制度上發生了爭論，最後是由美元取得了勝利，成為布列敦森林協定（Bretton Woods Agreements）的主要內容。
美元就此成為了新的國際儲備貨幣，也象徵英鎊的失勢。在布列敦森林協定後，如果想將英鎊兌換成黃金，就必須先兌換成美元，才能購入黃金。大幅降低了原先英鎊在市場的流通量。
布列敦森林協定除讓美元成為國際儲備貨幣，會議上還討論出許多新的國際金融策略，為了重建兩次大戰期間的主要戰場歐洲，成立了國際貨幣基金組織（International Monetary Fund, IMF）以及國際復興開發銀行（International Bank for Reconstructionand Development, IBRD）前者負責向成員國提供短期資金借貸，目的為保障國際貨幣體系的穩定；後者提供中長期信貸來促進成員國經濟復甦。這些組織成為近代經濟體系的基礎，宣告全球金融萌芽。
美元告別金本位制，全球物價飆漲
美國慶祝美元成為國際儲備貨幣的喜悅並沒有維持太久，煩惱就隨之而來。由於國際儲備貨幣必須與採金本位制，因此即使全球貨幣的標準變成美元，在布列敦森林協定後，各國同意每盎司黃金固定兌換35美元，然而像這樣以黃金價值為基準運轉的金融系統，一直以來存在諸多問題。
美元採行金本位制後，聯準會擁有多少黃金才能發行多少美元，乍聽之下很合理。但實際上，黃金開採量容易產生波動，無法穩定地提供；另一方面，全球的經濟成長速度也很難預測，如果黃金開採量沒有跟上經濟成長速度，市場就可能進入通縮；反之則會出現通膨現象。
舉例來說，假設法國的經濟規模每年成長10％，法國央行每年必須增加10％的黃金儲備量，才能使經濟規模和貨幣流通量保持一致。只要貨幣流通量和經濟規模無法互相配合，市場就很容易進入通膨或通縮，也就是說，在經濟快速成長的區間段，物價也會急劇上漲，通貨膨脹帶動了市場；反之，泡沫崩潰時資產價格暴跌，通貨緊縮支配市場，消費凍結，導致惡性循環反覆出現，這就是金本位制度的最大問題所在。
在第一次和第二次世界大戰爆發之前，全球經濟得益於殖民地擴張和開發新資源，一直保持穩定地成長，自戰爭結束以後，世界經濟的發展速度非常快，快至令人瞠目結舌的程度，並隨著能使一個國家經濟破產的耗資巨大的戰爭減少，再加上經濟成長速度的隨之加快，經濟學家紛紛擔心黃金儲備量跟不上世界經濟的成長速度之際，隨之又發生了另一個問題。
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
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育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。