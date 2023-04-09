《長獲利投資》：聯準會為何將「通貨膨脹」視為應該積極對抗的巨獸？

文：Taber金泰亨

左右市場的兩隻手：通膨、通縮

多數人一定都聽過「通貨膨脹（inflation）」和「通貨緊縮（deflation）」，這就是左右21世紀資產市場走勢的兩大關鍵。我想你們一定也查詢過關於這兩大現象的解釋。但還是不太理解。的確，若要清楚說明通膨和通縮的成因，可能需要花上一本書的篇幅才能講清楚，但我認為對於新手投資人來說，若想要掌握市場趨勢，只要記得重要的概念就好。以下簡單說明這兩大經濟現象：通貨膨脹是因為市場上的流通貨幣增加，導致物價上升，人們的購買力下降；通貨緊縮則是因為市場上的流通貨幣減少，導致物價下跌，企業的營收衰退。

通膨和通縮對市場趨勢的影響有多大？連被稱為世紀天才的投資大師們都非常關注這兩大現象，由此可知這兩個現象與市場趨勢的緊密連結。

在通膨時因為市面上流通的資金增加，市場交易也會跟著熱絡起來；反之在通縮時投資人普遍會趨於保守，保留多一點資產在身邊，市場交易也會跟著萎縮。你發現了嗎？無論通膨還是通縮發生，那些市場上的天才投資人並沒有因此而退出市場，而是「調整」投資策略。

因此，很多人問我現在該投資嗎？現在是不是該出清手中所有持股？我的答案一定是否定的。無論市場好壞，都能透過投資獲利，甚至做出領先大盤報酬率的成績。但要做到這一點，前提就是你是否能掌握市場趨勢。

為什麼美元最能保值？

上一段談到通膨與通縮出現的主因，與市場上貨幣的流通量有密切關聯，也就是說，若能掌握貨幣流通量的增加和減少趨勢，就能預測市場變化。那麼，市場上的錢為什麼會增加，又為什麼會減少？若想進一步了解貨幣流通的變化規則，可以從國際金融市場的歷史中歸納出重點。

讓我們回到19世紀，1867年歐洲貨幣會議上，當時的列強聚集在一起，為幣值定出一套評估標準。此後，全世界主要國家開始採行金本位制，簡言之就是要發行多少貨幣，就必須儲備等價的黃金量。

但是1914年第一次世界大戰開始後，歐洲各國為了支應戰時的開銷，開始大量發行貨幣，導致英鎊、法郎等貨幣價值崩跌，使得美元趁勢而起，成為全球投資人避險的首選。

第一次世界大戰後隨之引發經濟大蕭條，全球經濟經歷資產泡沫崩潰的艱巨波折，接著經歷第二次世界大戰，歐洲各國貨幣失去了主導地位，打了兩次世界大戰，本來坐擁大量黃金的歐洲國家，為了購買軍武，支付戰敗賠款，導致大量黃金流向美國，也促成美國成為世界新興霸權。

1944年7月第二次世界大戰即將結束之際，44個國家的代表在美國新罕布什爾州布列敦森林鎮（BrettonWoods）的華盛頓酒店召開會議，討論戰後新貨幣制度，兩次大戰之前，全世界大部分黃金都由歐洲所持有，世界主要流通的貨幣是英鎊。但是隨著戰爭物資和黃金的交換，全世界70％的黃金都集中在美國聯準會的金庫裡。

在此種情況下，勢必需要重新評估國際貨幣的兌換、各國的收支的調節、及國際儲備資產的原則等。在此次會議上，各國在新的國際結算制度上發生了爭論，最後是由美元取得了勝利，成為布列敦森林協定（Bretton Woods Agreements）的主要內容。

美元就此成為了新的國際儲備貨幣，也象徵英鎊的失勢。在布列敦森林協定後，如果想將英鎊兌換成黃金，就必須先兌換成美元，才能購入黃金。大幅降低了原先英鎊在市場的流通量。

布列敦森林協定除讓美元成為國際儲備貨幣，會議上還討論出許多新的國際金融策略，為了重建兩次大戰期間的主要戰場歐洲，成立了國際貨幣基金組織（International Monetary Fund, IMF）以及國際復興開發銀行（International Bank for Reconstructionand Development, IBRD）前者負責向成員國提供短期資金借貸，目的為保障國際貨幣體系的穩定；後者提供中長期信貸來促進成員國經濟復甦。這些組織成為近代經濟體系的基礎，宣告全球金融萌芽。

美元告別金本位制，全球物價飆漲

美國慶祝美元成為國際儲備貨幣的喜悅並沒有維持太久，煩惱就隨之而來。由於國際儲備貨幣必須與採金本位制，因此即使全球貨幣的標準變成美元，在布列敦森林協定後，各國同意每盎司黃金固定兌換35美元，然而像這樣以黃金價值為基準運轉的金融系統，一直以來存在諸多問題。

美元採行金本位制後，聯準會擁有多少黃金才能發行多少美元，乍聽之下很合理。但實際上，黃金開採量容易產生波動，無法穩定地提供；另一方面，全球的經濟成長速度也很難預測，如果黃金開採量沒有跟上經濟成長速度，市場就可能進入通縮；反之則會出現通膨現象。

舉例來說，假設法國的經濟規模每年成長10％，法國央行每年必須增加10％的黃金儲備量，才能使經濟規模和貨幣流通量保持一致。只要貨幣流通量和經濟規模無法互相配合，市場就很容易進入通膨或通縮，也就是說，在經濟快速成長的區間段，物價也會急劇上漲，通貨膨脹帶動了市場；反之，泡沫崩潰時資產價格暴跌，通貨緊縮支配市場，消費凍結，導致惡性循環反覆出現，這就是金本位制度的最大問題所在。

在第一次和第二次世界大戰爆發之前，全球經濟得益於殖民地擴張和開發新資源，一直保持穩定地成長，自戰爭結束以後，世界經濟的發展速度非常快，快至令人瞠目結舌的程度，並隨著能使一個國家經濟破產的耗資巨大的戰爭減少，再加上經濟成長速度的隨之加快，經濟學家紛紛擔心黃金儲備量跟不上世界經濟的成長速度之際，隨之又發生了另一個問題。