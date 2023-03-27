台灣首個汽車資訊交流「車友趣」平台喜喬遷 車驅科技以資訊力打造「車子Ｘ車圈Ｘ車友」創新文化社群

「車友趣」為台灣首個純汽車內容交流平台，為了因應業務的快速擴張，並佈局新服務內容，車驅科技於2023年3月24日喬遷至位於信義區的新址。現場除了汽車產業意見領袖，科技圈重要媒體代表也都共襄盛舉，為台灣的汽車產業數位化的未來舉杯。

受到2020年起的疫情影響，台灣汽車行業的互動從線下往線上靠攏的現象更加顯著，其中，汽車相關的社群平台特別受到關注，也是在疫情中串連產業情報的重要管道。同樣身為汽車發燒友的車驅科技創辦人林秉寬，表示：「過去想搜尋一個汽車的資訊要苦苦奔波各個汽車社群及網站，後來便萌發創辦一個整合性的汽車交流資訊平台的想法。』

「車友趣」就這樣誕生了， 一個專屬「愛車、用車」人士的交流平台，透過多元化的汽車內容和影音文章，提供使用者專業的汽車知識、經驗分享和交流平台，讓車友們能夠更好地了解自己的車、保養自己的車，並且分享彼此的經驗和心得。除此之外，「車友趣」上擁有豐富且多樣的內容，不僅包含汽車保養知識、汽車新聞報導、汽車試駕體驗，還有豐富的汽車活動、團購優惠等，讓車友們在這個平台上可以一站式滿足所有車迷的需求。

車友趣是集結了汽車資訊、名人分享、用車交流、維修保養、車聚等功能於一身的綜合平台。

車驅科技創辦人林秉寬表示：「創立車友趣以來，遇到許多對車圈資訊數位化有共同理想的夥伴及同業，我們也更確定這個平台方向與宗旨是正確的，透過不斷吸收業界與各方意見與需求，不斷為車友打造一個能『找到對的資訊、快速鏈結對的商家、快速回饋經驗』的汽車生態圈，這個想法也獲得大批車友及先進熱烈肯定！」

車驅科技的新址位於信義區的商業中心，交通便捷，設施完善，工作環境及制度舒適而人性化，讓員工可以更專注地投入到產業發展與內容共創的目標上，進一步推動汽車內容生態圈的發展。

自創立至今，車驅科技集結車圈資源持續內容創作，目前車友趣每月都聚集15萬以上車友進站，並共同創作汽車相關內容，專屬APP也即將在4月中旬上線，提供更好的使用者介面。除此之外，車驅科技也致力於協助汽車售後市場提供數位營銷方針，助力其有效透過社群行銷工具及策略接觸更多消費者，快速上線，實現售後市場數位變現的力度，刺激營收成長。

感謝初期客戶與夥伴對車友趣理念大力支持，我們也將本著對汽車一貫的熱情，持續打造更超乎理想的線上汽車交流園地。