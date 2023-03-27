紐崔萊力挺全民享健康 獨家冠名贊助2023日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽

奧運金牌得主Emil Zatopek曾說，想體驗不同人生，就跑場馬拉松吧！疫情進入尾聲，又逢春暖花開，正是擺脫口罩束縛，來場馬拉松賽，重啟心肺功能的大好時機。向來力挺全民擁抱健康的保健領導品牌紐崔萊，今年獨家冠名贊助全台最浪漫跑道的「2023日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽」，與超過3千名跑者揭開日月潭的美麗神祕面紗，除了和台灣心臟同步脈動，現場更抽出幸運兒直接挑戰2024東京馬拉松與住宿，開啟台日連線深度運動之旅。

財富與成功都很重要，但歸根究底，唯有掌握健康，才能守得住一切。幫助人們過得更好、更健康的生活，一直是安麗全力實現的企業願景。安麗歷年來贊助國內多項運動賽事，包括安麗盃世界花式撞球錦標賽、安麗冰上雅姿盛典、安麗盃世界霹靂舞大賽，旗下的紐崔萊營養補充品更是伴隨世界極地超馬好手陳彥博四處征戰的神隊友。

馬拉松跑者間有句真理名言「只有累積，沒有奇蹟」，對照1934年，在營養學還是新興科學之際，紐崔萊創辦人卡爾仁伯（Carl F. Rehnborg）便發現植物營養成分可增進人類健康，當時他無懼外界眾多挑戰，秉持堅定信念與初衷，成功研發全美首創多種維生素／礦物質營養保健食品，其對理念夢想的堅毅態度，已在過去近90年來累積了強大的力量，造福無數人群。

安麗台灣總裁林彥秀強調：「疫情之後，人們對健康保健意識急速增長，安麗除了提供高品質的產品外，也希望透過品牌帶給人們身、心、靈的極致健康。」紐崔萊今年首度獨家冠名贊助邁入第10年的日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽，和民眾換種方式擁抱健康，透過慢跑或徒步體驗日月潭的湖光山色美景。

本屆賽事除了42公里全馬外，另有29公里環湖與12公里挑戰賽，除了來自各地好手外，也有不少親子組、家庭組共襄盛舉，也是疫後睽違2年重磅回歸賽事。值得一提的是，身為贊助商，紐崔萊不但照顧選手健康，同時落實愛地球永續環保理念，本次賽事全程使用環保摺疊水杯，取代一次性紙杯，攜手跑友一起愛護地球，堅持實踐環境永續行動。

完賽選手可獲得活動專屬紀念衫、緹花運動毛巾、以及特別設計的日月潭完賽獎牌，活動最高潮則是現場抽出1名幸運兒，可直接參加有世界六大馬拉松賽美譽的東京馬，此賽事每年僅有3萬多個名額，是許多跑者心中一生必跑賽事之一，紐崔萊直接幫助跑者圓夢，免抽籤就能直接享有參賽資格，還有東京住宿，總價值達7萬8千元。

完賽選手可獲得活動專屬紀念衫、緹花運動毛巾、以及特別設計的日月潭完賽獎牌

紐崔萊堅持滿分是唯一的標準，萃取天然菁華，結合尖端科技，確保提供純淨、安全、有效的營養保健品，配合運動賽事推廣，全方位支持全民追求極致健康。