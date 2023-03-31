MLB大聯盟開幕戰，哪些新規上路？為何會提升球賽可看性？
我們想讓你知道的是
MLB美國職棒大聯盟將迎來150年最大幅度規則改變，將根本性的影響球賽樣貌，MLB會長Rob Manfred指出，這些改變將會加快球賽步調、減少球員受傷可能，並表示這些都是受到球迷強烈支持的目標。
今（31）日是MLB美國職棒大聯盟開幕日，許多原先在大聯盟游刃有餘的選手，因為還沒適應新規則，而有許多違規的狀況發生。其中最值得矚目的是，紅襪打者戴佛斯（Rafael Devers）兩好球之後打出界外球，退出打擊區超過八秒就被記第三好球，成為第一個因為超時被三振的打者。
哪些新規則上路？
MLB官方為了增加比賽可看性、增加球賽精采度，於新賽季端出了150年來最大幅度的規則改變，包括增設投手計時器、限制防守布陣、加大壘包，都被外界指出，MLB想改變過去投大於打的狀態，以快節奏的打擊戰拉回觀眾的心。以下分為兩區塊介紹。
投手計時器將正式啟用，並有以下規定：
- 每半局結束時，打者必須在30秒內到打擊區就定位。
- 壘上無人時，投手須在15秒內投球；壘上有人時，投手須在20秒內投球。
- 投手須在時間到之前完成投球動作，否則將計壞球一顆。
- 打者在時間開始倒數後不能離開打擊區，且剩餘8秒時要提醒投手，否則將計好球一顆。
- 如果投手進行牽制，時間會重新倒數。
- 每個打席投手只能牽制兩次，不過跑者推進、捕手上投手丘、人員受傷與進攻方暫停不在此限。
- 若投手牽制第三次，將採取投手犯規制，跑者免費推進一個壘包。
- 主審可以視情況給予額外時間。
限制內野守備佈陣：
- 一壘、二壘、三壘和游擊區都必須站人，不能兩人同時站在二壘側。
- 當投手在投手板上時，內野手需雙腳站在有標記的內野外緣處或內側。
- 投手投球後，內野手不能換位置。
- 若內野手站位不對，進攻方可發動挑戰，若挑戰成功，投手將計壞球一顆。
各壘包的大小將從邊長38公分加大到46公分。
為何要進行規則調整？
前述的規則改變主要聚焦在投手投球時間與內野防守。原因在於投手投球幾乎決定了整場比賽時間，每個投手準備的節奏、動作都有所不同。
以往為人詬病之處在於，有些投手原先投球節奏飛快，但當壘上有人時，投手就會利用牽制、東摸西摸的準備時間，來與壘上跑者鬥法，企圖干擾壘上跑者盜壘的起跑時間，與此同時，整場比賽也就變成又臭又長的壘間攻防戰。
在釋出新規則時，MLB會長Rob Manfred就指出，這些改變將會加快球賽步調、減少球員受傷可能，並表示這些都是受到球迷強烈支持的目標。
雖然與壘上打者無關，但有一個很好的例子是，2021年紅人隊的投手Lucas Sims為了拖延比賽，因此技術性的不斷要求更換手中的棒球，以此換取小雨變大雨的時間，避開滿壘與打者對決的可能。最終隨著雨勢逐漸擴大，比賽也如Lucas Sims所願而因雨延賽。
而內野防守布陣限制，則是針對過往曾出現的極端針對性防守布陣。在一場聖地牙哥教士隊與洛杉磯道奇隊的比賽，就曾出現一種極端的防守布陣。道奇隊將四名內野手擺在1、2壘之間，游擊防區直接放空，以此舉來針對強力拉打型球員，最終打者也的確將球打到布陣中，化解滿壘危機。
選手適應狀況
新規則於2022年9月8日對外公布，並於2023-2024賽季開始實施。從今年春訓開始，就不斷傳出各種選手犯規情形，並成為另類的球場花邊新聞。
在一場紅襪與勇士的春訓比賽中，九局下半兩出局滿壘，兩隊戰成6比6平手，此時全場都繃緊神經期待Kwiatkowski與Conley最終的投打對決。但在2好3壞的情形下，主審因為打者超時計上一顆好球，最終打者遭到三振，比賽因為犯規而結束。
春訓顯然不夠選手適應新規則，在開幕的這一天，就傳出有許多選手違規的消息。
根據《中廣新聞網》，開幕戰最特別的一個判例出現在大都會跟馬林魚的六局上。大都會二比零領先兩出局一三壘有人，打者Jeff McNeil敲出左外野界外深遠高飛球，一壘跑者Pete Alonso幾乎要跑到二壘才確定球出界，等他慢慢走回一壘時球場計時器已經開始另一個20秒，主審認為Alonso回壘太慢，直接判給McNeil一個好球，變成兩好球沒有壞球。
Alonso確實是用走的回到一壘，但也沒有明顯拖延，轉播畫面顯示從他起跑到回到一壘花了超過15秒。而且今年的計時規則只規定投手跟打者，並沒有提到跑者如果拖時間的罰則。
但主審卻擴大解釋而且判罰沒有違規的打者McNeil。不過McNeil後來還是敲出安打，這個判決也沒有影響到比賽的勝負，終場大都會5比3獲勝。
這些新的規則對於所有選手來說都需要適應期，根據最近的比賽可看出，這段期間可預見也會不斷傳出新的判例。但以今年春訓比賽的統計成果來看，這個改變就如同NBA於1955年加入24秒進攻計時器一般，投球計時器的加入不但會加快的比賽節奏、減少拖沓的比賽，也同樣會增加打者進攻的可能性。
新規則上路的效果
根據MLB官方網站公布的春訓數據，這次的規則改動確實收到了正面的效果，不論是比賽時間、滾地球安打、盜壘次數，一切都朝著當初設想的方向前進。
首先是投球計時器帶來的縮短比賽時間，今年春訓的場均比賽時間比起去年春訓要少了26分鐘，從去年春訓的3小時1分，縮短為2小時35分，大幅度的加快了比賽節奏。
在進攻上，限制牽制次數以及加大壘包等改動，也增加壘上跑者盜壘的意願，每場企圖盜壘次數從去年的1.6次增加到2.33次，成功率也同步從71%提升到77%。而限制極端布陣則讓原先的強拉型打者得以發揮，滾地球安打變多了，滾地球形成安打率從去年的2成33提升到今年的2成49。
最後則是超時違規次數的減少，新規則去年在小聯盟測試時，就有球員表示需要一個月的時間適應，因此大聯盟決定從春訓開始施行，如今超時違規也從第一週的場均2.03次，減少到春訓最後一週的1.48次。
新聞來源
- MLB／計時新規則上路 大聯盟開幕日狀況多（中廣新聞網）
- 幽默自嘲2023新規則！ MLB拍趣味宣傳影片（華視新聞網）
- "Nice job ruining the game" "This is great news for baseball" - MLB world divided on official announcement of banning of the defensive shift and other rule changes for 2023 season（sportskeeda）
- MLB／投球計時器有效！春訓少打半小時 教頭：愛上它了（聯合新聞網）
- Pitch timer, shift restrictions among announced rule changes for '23（MLB）
- MLB rule changes: Takeaways from the first weekend of spring training, with shorter games, more stolen bases
延伸閱讀
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核稿編輯：楊士範
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責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna