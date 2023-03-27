2023/03/27,
影劇

梁朝偉獲頒威尼斯終身成就金獅獎，感言：我希望與合作過的所有電影人一同慶祝

梁朝偉獲頒威尼斯終身成就金獅獎，感言：我希望與合作過的所有電影人一同慶祝
梁朝偉於今年3月12日出席亞洲電影大獎｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

「梁朝偉在其非凡的跨國職業生涯中，是一位極具魅力的表演者，被公認為他那一代的主要演員之一。」根據威尼斯雙年展的消息，今年終身成就金獅獎，頒發給香港影人梁朝偉，而梁朝偉出演的經典電影無數，包含侯孝賢的《悲情城市》、王家衛的《花樣年華》、李安的《色，戒》等等，至於獲得此獎，梁朝偉則表示：「這個獎項是對所有合作過的電影人的致敬。」

根據威尼斯雙年展官方的最新消息，今（2023）年第80屆威尼斯影展，將終身成就獎頒發給義大利導演莉莉安卡瓦妮（Liliana Cavani）以及香港演員梁朝偉，備受台灣觀眾矚目的梁朝偉獲得此獎，也是繼2020年的許鞍華之後，再度有香港影人獲得此獎。

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Photo Credit: GettyImages
梁朝偉

關於梁朝偉的獲獎，威尼斯影展總監Alberto Barbera是這樣形容的：「梁朝偉在其非凡的跨國職業生涯中，是一位極具魅力的表演者，其發展與全球電影的擴張同步。梁朝偉的角色不僅跨越了多種類型，而且在不同緯度上架起了電視、流行文化和藝術電影的橋樑。」

Alberto Barbera進一步說明：「他的聲譽，以及與備受讚譽的導演長期合作緊密相關，梁朝偉在王家衛的《花樣年華》之中，令人難忘的表演就是一個縮影。」

梁朝偉憑藉《花樣年華》獲得坎城影帝，而梁朝偉主演的三部電影——侯孝賢的《悲情城市》、陳英雄的《三輪車伕》、李安的《色，戒》，則是三度擒下威尼斯影展最高榮譽金獅獎。

至於威尼斯影展也特別強調，梁朝偉的全球知名度也與跨越不同模式、類型和語言的票房大片有關，包括張藝謀的《英雄》、劉偉強、麥兆輝的《無間道》、吳宇森的《赤壁》以及近年的漫威電影《尚氣與十環傳奇》。

《悲情城市》電影結尾梁朝偉與辛樹芬一家團圓照的經典一幕，影迷能到劇照展仿照自拍
Photo Credit: 牽猴子提供
《悲情城市》劇照，《悲情城市》目前也在台灣重新上映中

而自從威尼斯影展終身成就金獅獎創立以來，在梁朝偉之前獲得此獎的亞洲影人屈指可數，僅5位獲獎，除了許鞍華以外，分別是日本名導黑澤明、日本動畫大師宮崎駿、印度大導薩雅吉雷和香港動作導演吳宇森。梁朝偉成為亞洲第6位獲得此殊榮的影人，也是第3位香港影人。

「梁朝偉被公認為他那一代的主要演員之一，保持了令人難以置信的多才多藝，這使他在1980年代首次成為香港的電影和流行歌星，他作為泛亞洲和全球明星的獨特形象，證實了他存在於不斷變化的銀幕文化中——解構男性明星的傳統觀念，並為他的所有角色帶來引人注目的敏感特質。」Alberto Barbera如此作結。

最後，梁朝偉初步給出的感言則是，「我對這個消息感到不知所措和榮幸。我希望與我合作過的所有電影人一同慶祝，這個獎項是對他們所有人的致敬。」

威尼斯影展終身成就金獅獎將在今年影展期間，8月30日至9月9日頒發。

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核稿編輯：翁世航


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