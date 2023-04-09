《睡眠、夢和死亡過程》：科學家與達賴喇嘛談西方醫學與藏傳佛教對「死亡」的定義
我們想讓你知道的是
《睡眠、夢和死亡過程》是一場重要的對話實錄，探討睡眠週期轉換當中意識層次的轉換和自我的消解，夢的過程、功能和內在意義，以及瀕死經驗和死亡的修鍊。是達賴喇嘛所代表的藏傳佛教，與當今科學家、心理分析師和哲學家就人類意識和自我的樣貌和可能性，進行的一場深入談話！
文：佛朗西斯科．瓦瑞拉（Francisco J. Varela）
什麼是身體的死亡？
留著一把白鬍子，衣著隨意的彼得．恩格爾是他演講主題方面的學術權威。彼得是加州大學洛杉磯分校醫學院的神經學與神經生物學教授及癲癇症中心主任。他的演講展現出一種真正的謙卑和坦誠，創造出一種輕鬆而愉快的氣氛。
「作為科學家，我將要說的內容跟我們昨天聽到藏傳佛教的死亡和意識概念相比是極其簡單的。我們西方醫學的死亡觀就像是將電燈開關關掉：這就是終結。」
「查爾斯．泰勒介紹了西方對死亡的態度，這非常有益，因為這讓我的講解有了一個大的背景。我是神經學家、醫生，專門治療神經系統的失常，特別是大腦的失常，我跟將瀕臨死亡的病人打交道。醫學科學似乎更注重把死亡當作一種邪惡來加以防範，而不是注重於改善生命的質量。我還是神經科學家，所以我看待這些現象時是用一種非常疏離、嚴峻的科學觀點，這種觀點無法跟我們昨天聽到的相比，甚至也不能跟查爾斯今天上午講的來比較。」
「以我個人來說，從小我就非常害怕死亡，甚至連想都不敢想。現在我仍然很難嚴肅地思考我也將死去這個事實，很難接受當我死去，一切都終結的科學觀點。所以，我感到非常幸運能夠和尊者您一起討論這個話題，學到那可能是超出我預想的東西。」
西方醫學的死亡定義
「我想談談有關死亡、昏迷和意識的醫學觀點，也想談談其中的倫理問題。我相信，在我們作為醫生防止死亡、延長無意識的生命時，涉及極其重要的倫理問題。」
「生命的物理條件，如西方科學家所想的那樣，是一個包括多種器官的身體，其中每個器官都包括一些器官組織。有些器官非常複雜，有很多種組織；有些則只有一種組織。每一種組織都有很多細胞組成，細胞是生命的真正實質。細胞可以死亡，器官可能衰竭，最後因為細胞不能維持而導致整個身體衰竭。細胞為了維持，非常簡單，需要能量來源和廢物清除。
這就像一團火，你必須不斷地添加燃料。如果你把火蓋住，使得它產生的二氧化碳無法消散，火就會窒息而熄滅。如果炭灰堆積，火也會熄滅。就像火一樣，我們需要氧。氧是由肺所提供。我們需要營養，我們吃食物，消化系統將食物轉化為身體內的細胞可以使用的營養如糖分。肺將二氧化碳廢氣排除。腎臟將體內產生的毒素清除，肝臟將毒素分解成無害的化學物。心臟和血管是傳輸系統。所有這些都是生命所必須的。」
「因為我們如此害怕死亡，現代醫學科學投入了如此多的努力、金錢和資源去防止死亡，以至於現在這個生命系統的各個部分的失能都是可以克服的。如果某人的肺不工作了，我們可以使用人工呼吸器。如果消化系統失效了，我們可以將營養輸入血管。如果肝和腎衰竭了，我們可以用機器來代替，或者移植器官。」
「詭異的是，這樣做產生了一個怎樣定義死亡的問題。我們從誰那裡獲取這些器官的呢？我們需要找到已經死亡的人。為了找到一個用於移植的心臟，理想的是應該找到一個身體仍然活著的人。那麼我們怎樣定義死亡？一種方法是將死亡定義為大腦已經死亡的狀態，雖然身體仍能活一段時間。
我們找到由於事故或其他災難而導致腦死但沒有影響其他器官的人。然後我們摘取他們的器官。我們將心臟給這人，肝臟給另一人，腎臟或角膜給別的人。看到一個亡故的人能讓那麼多人受益，這是一件好事。作為醫生，能夠討論這個話題是好事，比如告訴父母，他們孩子的死亡能夠給許多人帶
來巨大的好處。」
「那麼，死亡是怎樣發生的？器官系統可以因為損傷或疾病而失效。當它們失去功能的時候，不管出於什麼原因，我們要麼失去了能量來源，要麼毒物積累，最終導致死亡。感染和其他外部原因也可能殺死細胞，阻礙能量循環。在西方科學中，生命建立在這個能量基礎上。」
「但是這些系統還有一個控制機制，大腦。在有些情況下，失去控制機制也會導致死亡。這是一個有趣的現象，因為我們認為神經系統有兩個部分，軀體神經系統和自主神經系統。自主神經系統負責身體的植物功能（vegetative functions）：心跳、胃分泌胃液來消化食物，在某種程度上，呼吸也與此有關。對普通人來說，大腦對自主功能沒有主動的控制。然而，呼吸中心是位於腦幹部分；如果大腦死亡，呼吸中心也就死亡了。這人不再呼吸，整個身體也就死了。在使用呼吸器的情況下，這個身體可以保持很長時間仍然活著。」
尊者評論說，前面說如果一個人不能呼吸就會大腦死亡。現在反了過來，如果腦幹失去功能，你就不會呼吸了。彼得承認說，這兩者都是事實。
「打個比方說，我們可以說骨、肉和皮膚等物理結構就是土壤，傳輸系統就像水。而支持生命的能量系統就像火。」
達賴喇嘛說，運動性更普遍地和內在的風元素相關，而不是火元素。在西藏傳統中，火更密切和消化相關。彼得指出，如果火代表消化，那麼它是和能量來源相關。尊者接著說，「是的，但是風這個概念是指運動性，任何種類的運動，不僅僅是有意識的運動。例如，即使是在死亡之後，身體在分解的時候仍然有運動。細胞分解的這個運動，就意味著為風元素。根據定義，如果有運動，這就表明存在著風元素。」
他停頓了一會兒，找到了一個參考：「西藏學者Taktsang Lotsawa在他的一部論述時輪密續的文章中提到，有一種風，或活力能量，甚至在屍體中也存在。他寫下這些是為了回答一個普遍的看法，說死亡過程中所有活力能量都集中到了心臟。看來在密集（Guhyasamaja）系統和時輪系統之間有一些分歧，這兩者都是最高級的瑜伽密續。」
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。