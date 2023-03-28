首道登上Google塗鴉的菲律賓菜餚「Adobo燉肉」，是跨文化料理融合的展現
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Adobo燉肉是第一個登上Google塗鴉的菲律賓佳餚，也是一道融合菲律賓本土與西班牙及華人飲食文化的料理，「Adobo」這個單字在2006年12月還首次被列入牛津英語詞典之中。
本月15日，Google首頁塗鴉是兩位孩子被中間的菜餚香味所吸引，那是菲律賓知名的Adobo燉肉。Adobo燉肉是第一個登上Google塗鴉的菲律賓佳餚，也是一道融合菲律賓本土與西班牙及華人飲食文化的料理，「Adobo」這個單字在2006年12月還首次被列入牛津英語詞典（OED）之中。
在菲律賓，從家庭餐桌到五星級餐廳都可吃到這道「非官方國菜」，而Adobo的做法也因不同地區和家庭傳統而有所變化。對於選擇Adobo作為塗鴉首圖，Google公共事務主管Mervin Wenke表示：
「Adobo是菲律賓人故事的重要成分。它既是一種不斷演變、跨越各種經濟界限，又深受愛戴的舒心飲食烹飪方式。對於Adobo作為谷歌塗鴉的第一道菲律賓菜，這是一個令菲律賓人驕傲的時刻。」
一道融合了菲西中的跨文化料理
一般來說，Adobo會使用的食材包括雞肉、豬肉、海鮮或蔬菜作為主菜，接著加入醋、醬油、大蒜、月桂葉和黑胡椒燉煮，再搭配米飯食用。而在菲律賓米沙鄢群島（Visayas）或南呂宋島，食材就會有當地風格，例如米沙鄢群島本地人在烹煮「adobong puti」（被稱為「白色Adobo」）時只使用醋，不使用醬油，而在南呂宋島烹煮時則是加上椰奶的「Adobong Manok sa Gata」（Adobo椰奶雞肉），另外也有其它地區會使用魷魚或空心菜、四季豆等蔬菜作為主菜。
Adobo是西班牙語「Adobar」的衍生詞，意為混有乾香料、醋、葡萄酒和橄欖油的「醃料」，而在西班牙，豬肉、牛肉和雞肉冷藏前通常會使用「Adobo」浸泡以保存肉品。
根據美食網站《餐與酒》，在1521年西班牙人抵達前，菲律賓當地住民便會使用醋和鹽來保存食物，而醬油在9世紀隨中國商人來到菲律賓後也成為相當普遍的調味料，因而促成由醬油和醋組成的Adobo味道基礎，當西班牙殖民者來到菲律賓並目睹當地人烹煮時，他們便以Adobo命名了這道菜餚，後來又慢慢添加了大蒜、月桂葉和黑胡椒。
一道代表菲律賓身份認同的菜餚
知名的菲律賓餐廳老闆和美食作家Claude Tayag表示：「Adobo是菲律賓人感到自豪和身份認同的源頭。無論菲律賓人身在何處，只要向他們提到『Adobo』，他們就會很渴望家鄉的味道。無論是搭配米飯、pandesal鹹餐包，沒什麼能比得上我們自己的Adobo。」
（迪士尼公司在2022年美國菲律賓裔月發表米老鼠烹煮Adobo的圖像）
而對海外菲律賓移民孩子來說，這道菜更代表著「家的形象」。這次替Google畫出塗鴉形象的美籍菲律賓裔藝術家Anthony Irwin就分享：
「我們與父母食物的關係是複雜的。 一方面，我母親做的菜讓我覺得這就是我的歸屬，感覺特別、安全和溫暖。 但另一方面，大多數孩子只想融入，在美國長大，我不希望我的食物很特別。 我不想有不同的感覺。 我只是想和其他人一樣。
現在作為一個成年人，我找到了機會，以童年沒有讓我感到自豪的方式感到自豪。 我可以宣稱菲律賓食物是我文化的一部分，並慶祝它在我母親和我自己身份之間建立的連結。」
延伸閱讀
參考資料：
- Filipino adobo chicken: What does Google’s March 15 homepage mean?（Mass Live）
- Adobo becomes first Filipino food featured in Google Doodle（Philstar）
- 13 Filipino Dishes With Hispanic Influence（Tasting Table）
- Chicken Adobo: A Filipino chicken stew（Daily Nexus）
- What Is Adobo? The Answer Is as Complex as the Dish Itself（餐與酒）
- Spanish Adobo Marinades for Chicken, Beef, and Pork（The Spruce Eats）
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核稿編輯：杜晉軒
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
我們想讓你知道的是
臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。