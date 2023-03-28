2023/03/28,
印太

首道登上Google塗鴉的菲律賓菜餚「Adobo燉肉」，是跨文化料理融合的展現

首道登上Google塗鴉的菲律賓菜餚「Adobo燉肉」，是跨文化料理融合的展現
美味的Adobo燉肉。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

Adobo燉肉是第一個登上Google塗鴉的菲律賓佳餚，也是一道融合菲律賓本土與西班牙及華人飲食文化的料理，「Adobo」這個單字在2006年12月還首次被列入牛津英語詞典之中。

本月15日，Google首頁塗鴉是兩位孩子被中間的菜餚香味所吸引，那是菲律賓知名的Adobo燉肉。Adobo燉肉是第一個登上Google塗鴉的菲律賓佳餚，也是一道融合菲律賓本土與西班牙及華人飲食文化的料理，「Adobo」這個單字在2006年12月還首次被列入牛津英語詞典（OED）之中。

在菲律賓，從家庭餐桌到五星級餐廳都可吃到這道「非官方國菜」，而Adobo的做法也因不同地區和家庭傳統而有所變化對於選擇Adobo作為塗鴉首圖，Google公共事務主管Mervin Wenke表示：

「Adobo是菲律賓人故事的重要成分。它既是一種不斷演變、跨越各種經濟界限，又深受愛戴的舒心飲食烹飪方式。對於Adobo作為谷歌塗鴉的第一道菲律賓菜，這是一個令菲律賓人驕傲的時刻。」

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翻攝自：Google Doodle

一道融合了菲西中的跨文化料理

一般來說，Adobo會使用的食材包括雞肉、豬肉、海鮮或蔬菜作為主菜，接著加入醋、醬油、大蒜、月桂葉和黑胡椒燉煮，再搭配米飯食用。而在菲律賓米沙鄢群島（Visayas）或南呂宋島，食材就會有當地風格，例如米沙鄢群島本地人在烹煮「adobong puti」（被稱為「白色Adobo」）時只使用醋，不使用醬油，而在南呂宋島烹煮時則是加上椰奶的「Adob​​ong Manok sa Gata」（Adob​​o椰奶雞肉），另外也有其它地區會使用魷魚或空心菜、四季豆等蔬菜作為主菜。

Adobo是西班牙語「Adobar」的衍生詞，意為混有乾香料、醋、葡萄酒和橄欖油的「醃料」，而在西班牙，豬肉、牛肉和雞肉冷藏前通常會使用「Adobo」浸泡以保存肉品。

根據美食網站《餐與酒》在1521年西班牙人抵達前，菲律賓當地住民便會使用醋和鹽來保存食物，而醬油在9世紀隨中國商人來到菲律賓後也成為相當普遍的調味料，因而促成由醬油和醋組成的Adobo味道基礎，當西班牙殖民者來到菲律賓並目睹當地人烹煮時，他們便以Adobo命名了這道菜餚，後來又慢慢添加了大蒜、月桂葉和黑胡椒。

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Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
美味的Adobo燉肉

一道代表菲律賓身份認同的菜餚

知名的菲律賓餐廳老闆和美食作家Claude Tayag表示：「Adobo是菲律賓人感到自豪和身份認同的源頭。無論菲律賓人身在何處，只要向他們提到『Adobo』，他們就會很渴望家鄉的味道。無論是搭配米飯、pandesal鹹餐包，沒什麼能比得上我們自己的Adob​​o。」

（迪士尼公司在2022年美國菲律賓裔月發表米老鼠烹煮Adobo的圖像）

而對海外菲律賓移民孩子來說，這道菜更代表著「家的形象」。這次替Google畫出塗鴉形象的美籍菲律賓裔藝術家Anthony Irwin就分享：

我們與父母食物的關係是複雜的。 一方面，我母親做的菜讓我覺得這就是我的歸屬，感覺特別、安全和溫暖。 但另一方面，大多數孩子只想融入，在美國長大，我不希望我的食物很特別。 我不想有不同的感覺。 我只是想和其他人一樣。

現在作為一個成年人，我找到了機會，以童年沒有讓我感到自豪的方式感到自豪。 我可以宣稱菲律賓食物是我文化的一部分，並慶祝它在我母親和我自己身份之間建立的連結。」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anthony Irwin（@irwinad）分享的貼文

延伸閱讀

參考資料：

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核稿編輯：杜晉軒


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