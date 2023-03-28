TNL+ 2023/03/28,
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紐約推全美最大規模路邊堆肥計畫，盼打擊鼠患、減少甲烷等溫室氣體排放

紐約推全美最大規模路邊堆肥計畫，盼打擊鼠患、減少甲烷等溫室氣體排放
紐約市皇后區設置的路邊堆肥回收桶｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

紐約市政府認為，市民過往習慣將食物殘渣直接混入一般垃圾，並將其裝入大型黑色垃圾袋後放置路邊等待清運，然而這往往造成大量老鼠直接咬破垃圾袋啃食廚餘，進而引起環境髒亂及老鼠孳生。紐約市長亞當斯強調：「藉由這項全國最大的路邊堆肥計畫，我們將有效消滅紐約市的老鼠並整理市容。」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國最具規模的路邊堆肥計畫（Curbside Composting Program）於2023年3月27日在紐約市皇后區（Queens）正式運行，紐約市長亞當斯（Eric Adams）對此承諾，將於20個月內讓路邊堆肥服務擴大至該市管轄的所有行政區。

紐約網路媒體《Gothamist》指出，由於缺乏資金挹注，紐約市的堆肥計畫多年來並沒有太大的進展，僅有少數的社區會提供路邊堆肥服務，全市觸及率甚至不到40％。對此，紐約市衛生局（DSNY）希望藉由本次的擴大路邊堆肥計畫，增加整個紐約市的路邊堆肥覆蓋率。

紐約市政府表示，這項新式的路邊堆肥收集服務最早在2022年10月3日於皇后區試運行，無論是過期食物、廚餘、落葉或其它可用於製造堆肥的食品及庭院廢棄物，皇后區的居民皆可將這些廢棄物交給每週前來收取的清潔隊員，亦可放入街道上的智慧堆肥箱內。

在試運行的3個月中，紐約市政府這項標榜免費、自動化且全年無休的政策共減少皇后區1270萬磅（約5760噸）的有機廢氣物（Organic waste）流入垃圾掩埋場，由於成效甚佳，除在皇后區重啟該計畫外，布魯克林（Brooklyn）也將在同年10月2日開始運行，同屬紐約市下轄的行政區史泰登島（Staten Island）及布朗克斯（The Bronx）預計會在2024年3月25日施行，5個行政區中人口最稠密的曼哈頓（Manhattan）則會於2024年10月7日開展路邊堆肥服務。

為順利運行該計畫，紐約市政府另從2022年4月開始，挹注將近3100萬美元（約新台幣9.4億元／約港幣2.4億元）的資金供2023年設置街區智慧堆肥箱使用。此外，這筆經費也將用於生物可分解廢棄物（Biodegradable waste）的轉換效能研究、擴大為社區提供已製成的堆肥，以及紐約市境內全部公立學校的堆肥箱安裝。

路邊堆肥服務預計能為紐約市帶來哪些好處？

紐約市政府認為，市民過往習慣將食物殘渣直接混入一般垃圾，並將其裝入大型黑色垃圾袋後放置路邊等待清運，然而這往往造成大量老鼠直接咬破垃圾袋啃食廚餘，進而引起環境髒亂及老鼠孳生。

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