桃園狒狒逃亡18天終捕獲，遭合法獵人槍殺身亡，林務局：未曾派員參與圍捕
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桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，終於在昨天下午成功圍捕狒狒，沒想到狒狒遭獵槍打傷在送醫後宣告傷重不治死亡。農業局隨即向警方報案，並約詢在場使用槍枝的人員，經富岡派出所調查，是一名合法使用獵槍的獵人所擊發，獵人也向警方表示，是受到新竹縣政府農業處委託，至於受委託人員為何到現場，仍須警方進一步釐清。
狒狒逃亡18天終捕獲，可惜遭合法獵人槍殺身亡
（中央社）桃園市狒狒出沒，歷經18天的逃亡，昨（27）日在楊梅富岡遭捕獲，但被獵槍打傷急救無效死亡，一名自行攜槍參加的合法獵人坦承射殺，桃園市政府農業局今天表示，將持續調查釐清事實。
桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，坊間一度質疑是從六福村逃跑，但六福村經盤點並未發現有狒狒脫逃，這隻狒狒更一路從平鎮區往楊梅及新屋區移動，23日起由桃園市政府農業局接力追捕，並成立「桃園市抓狒戰情室」。
桃園市政府農業局也在24日組成橫向聯繫的LINE群組「桃園市抓狒戰情室」，隨時掌握通報訊息出動，除了日間啟動空拍機，甚至動用「空拍高解析度熱成相儀」在夜間進行搜尋，期間雖然有民眾數度目擊狒狒行蹤，但聰明的狒狒從未落網。
農業局也聽從專家建議，針對狒狒的習性改變搜捕計畫，並聚焦在楊梅區、新屋區的廢棄空屋，而媒體每日不斷的新聞報導更讓狒狒成了熱門話題。
直到昨天下午3時許，有民眾在楊梅富岡地區的校園內發現狒狒，後來更轉往附近民宅出沒，被一名婦人發現後跳入一處民宅內，被另一名女屋主發現後立即將門關上，幾名婦人合力將狒狒困在房內並緊急通報農業局，農業局人員在3時25分許抵達後展開圍捕。
農業局指出，農業局人員前往狒狒出現場所時，裡頭已有一組人馬，狒狒則倒臥牆角，因事發地點光線昏暗，農業局人員接近狒狒時並未發現狒狒身上的槍傷，在將狒狒移到載送車時才察覺血跡，立即急救並就近轉送六福村動物園救治，經六福村救治發現是左胸受槍擊。
農業局隨即向警方報案，並約詢在場使用槍枝的人員，經富岡派出所調查，是一名合法使用獵槍的獵人所擊發，獵人也向警方表示，是受到新竹縣政府農業處委託，至於受委託人員為何到現場，仍須警方進一步釐清。
竹縣政府農業處副處長傅琦媺向《中央社》記者表示，由於稍早有接獲通報狒狒持續移動，也逐漸靠近竹縣，因此有聯繫合法獵人在竹縣待命，但新竹縣府沒有指派獵人去桃園圍捕。
桃園市農業局指出，從23日接獲通報至今，團隊捕捉方式都是使用麻醉槍，並未使用槍械，為求慎重，現場的捕捉人員在晚間都已前往富岡派出所說明，以釐清相關情況。
農業局說，昨天早上狒狒出現在台鐵富岡車輛機廠時，由於地域鄰近新竹縣，因此農業局也在第一時間通報新竹縣政府在案。
農業局歷經多日的努力，在昨天下午捕獲狒狒，沒想到狒狒遭獵槍打傷左胸，在送醫後宣告傷重不治死亡，狒狒的屍體將暫時停放在桃園市動保處，後續也會持續調查以釐清死亡原因。
桃園狒狒遭獵槍擊中死亡，獵人坦承射殺
（中央社）桃園市政府農業局昨天在富岡地區圍捕狒狒，但狒狒遭獵槍打傷急救無效死亡，自行攜槍參加的獵人坦承開槍，表示是接到新竹縣政府農業處委託；不過，新竹縣府說，未請獵人前往桃園圍捕。
竹縣政府農業處副處長傅琦媺向《中央社》記者表示，由於稍早有接獲通報狒狒持續移動，也逐漸靠近竹縣，因此有聯繫合法獵人在竹縣待命，但新竹縣府沒有指派獵人去桃園圍捕。
桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，23日起由桃園市政府農業局接力追捕，並成立「桃園市抓狒戰情室」，終於在昨天下午成功圍捕狒狒，沒想到狒狒遭獵槍打傷在送醫後宣告傷重不治死亡。
農業局晚間發布新聞稿表示，負責捕捉狒狒的麻醉槍使用人員於下午3時25分到達時，已有另一組非市府人員在場，當時狒狒倒臥在地，因事發地點光線昏暗，農業局人員接近狒狒時並未發現槍傷，在將狒狒移到載送車時才察覺血跡，立即急救並就近轉送六福村動物園救治，經六福村救治發現是左胸受槍擊。
農業局隨即向警方報案，並約詢昨天在場使用槍枝的人員，經調查是一名合法使用獵槍的獵人擊發，獵人也向警方表示，是受到新竹縣政府農業處委託，至於受委託人員為何到現場，仍須警方進一步釐清。
農業局指出，從23日接獲通報至今，團隊捕捉方式都是使用麻醉槍，並未使用槍械，為求慎重，今天的捕捉人員在晚間都已前往富岡派出所說明，以釐清相關情況。
農業局說，今天早上狒狒出現在台鐵富岡車輛機廠時，由於地域鄰近新竹縣，因此農業局也在第一時間通報新竹縣政府在案。
根據知情人士表示，目前獵人以行政調查方式，做完筆錄後請回，這名男子是合法獵人，昨天接到新竹縣政府農業處廖姓技士電話詢問有沒有麻醉槍時，獵人回覆只有獵槍，由於獵人就在湖口附近，得知狒狒捕捉地點距離不遠，因此自行前往並開了一槍。
竹縣府：有請獵人竹縣待命，未派往桃園圍捕狒狒
（中央社）近日有狒狒出沒桃園，桃園市農業局昨天捕獲，但狒狒傷重死亡，其中一名佩帶獵槍男子稱是接到新竹縣農業處指派出動，竹縣府說，有請獵人在竹縣待命，未請獵人前往桃園圍捕。
桃園市平鎮區10日起有狒狒出沒，經地方里長、桃園市政府農業局接力追捕，昨天下午在楊梅區富岡捕獲，擬送往六福村野生動物園時傷重死亡。據桃市府指出，獲報到場時狒狒已受傷，經查疑遭獵槍打中，但參與圍捕人員僅配置麻醉槍。
記者問及，一名佩帶獵槍男子稱是接到新竹縣政府農業處的圍捕指派才會出動，對此，新竹縣政府農業處副處長傅琦媺向《中央社》記者表示，由於稍早有接獲通報狒狒持續移動，也逐漸靠近竹縣，因此有聯繫合法獵人在竹縣待命。
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。