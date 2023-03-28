以色列司法改革爭議引發大罷工，白宮「關切」防長遭開除，總理納坦雅胡暫緩立法

以色列司法改革爭議引發大罷工，總理納坦雅胡暫緩立法

（中央社）以色列政府近來推動爭議性司法改革，引起總工會發動大罷工抗議後，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天（當地時間27日）宣布，暫緩司法改革的立法程序。

《法新社》報導，納坦雅胡告訴全國民眾：「出於國家責任感，出於防止我國人民分裂的期望，我決定暫停這項法案的二讀和三讀程序。」

納坦雅胡還說，他會把司法改革法案的審議延到國會下一次會期，下次會期將於4月下半展開。

納坦雅胡的司改案將賦予政府更多權力，並削減最高法院的角色，不但引發國內抗議聲浪，也面臨美國在內的主要盟邦質疑。

以色列總工會（Histadrut）會長巴大維（Arnon Bar-David）今天稍早發動全國大罷工，但他在納坦雅胡宣布暫緩司改立法程序後結束了罷工行動。

巴大維透過聲明表示：「在總理宣告暫緩立法後，我宣布罷工結束。」

以色列防長籲暫緩司改遭開除，白宮曾「深表關切」

以色列總理納坦雅胡開除國防部長葛朗特（Yoav Gallant）引發大規模抗議，白宮發言人今天深表關切，「強烈敦促」以色列領導人盡快達成妥協。

《路透社》報導，美國國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）在聲明中說：「我們繼續強烈敦促以色列領導人盡快達成妥協。我們認為這對以色列和其所有公民而言是最好的前進道路。」

在上任大約3個月後，納坦雅胡的民族主義－宗教聯盟因司法改革計畫暴露出的嚴重分歧而陷入危機。

改革方案將加強對司法任命的政治控制，賦予行政部門更大自由來任命最高法院法官。

華森說：「正如總統最近與納坦雅胡總理討論的那樣，民主價值觀一直是、往後也必須仍是美以關係的標誌。」

葛朗特遭解職的消息傳出後，全國各地數以萬計民眾上街示威。在耶路撒冷，群眾聚集在納坦雅胡寓所外，一度衝破警戒線。

隸屬納坦雅胡右翼聯合黨（Likud）的葛朗特昨天公開對納坦雅胡唱反調，呼籲暫停推動司法改革。他當時表示，越來越多預備軍人加入全國性抗議，這也對正規部隊造成影響而危及國家安全。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航