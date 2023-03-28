2023/03/28,
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美國田納西州校園槍擊案：28歲女槍手殺害3名孩童和3名學校職員後遭警方擊斃，原先預備策畫第二波攻擊

美國田納西州校園槍擊案：28歲女槍手殺害3名孩童和3名學校職員後遭警方擊斃，原先預備策畫第二波攻擊
美國田納西州首府納希維爾（Nashville）一所私立基督教學校今（28）日發生槍擊案。Photo Credit: GettyImages

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美國田納西州首府納希維爾（Nashville）一所私立基督教學校今（28）日發生槍擊案，當局指出，一位曾就讀該校的28歲女子持槍殺害3名孩童和3名學校職員後，警方擊斃了這位槍手。在槍擊案發生後，警方發現嫌犯奧黛麗，海爾繪製有詳細描繪學校建築位置、監視系統、出入位置等資訊的地圖，還在上面留下文字，找尋第二個可能的攻擊點。

（中央社）美國田納西州首府納希維爾（Nashville）一所私立基督教學校今（28）日發生槍擊案，當局指出，一位曾就讀該校的28歲女子持槍殺害3名孩童和3名學校職員後，警方擊斃了這位槍手。

《路透社》報導，官方尚未宣布這起槍擊案的可能動機。當地警方指出，這名女性槍手至少有2把半自動步槍和1把手槍。

納希維爾都會警察局發言人阿倫（Don Aaron）告訴記者，警局於上午10時13分開始接獲聖約學校（The Covenant School）發生槍擊案的報案電話，趕抵現場的警員可以聽到學校2樓傳來槍響。

兩名警員在學校的大廳區域向槍手開槍，這名女性凶嫌於上午10時27分死亡。

警察局長德瑞克（John Drake）後來將槍手形容為來自納希維爾地區的一名28歲女子，「她曾是這所學校的學生」。

槍手帶有學校建築物地圖，原先可能預備策畫第二波攻擊

CNN報導，根據警方後來表示，兇手為現年28歲的奧黛麗，海爾（Audrey Hale），研判這次的攻擊帶有針對性。

奧黛麗，海爾攜帶3把槍，先射擊側門進入校園，隨後於校園一樓及二樓開了數槍。警方表示，第一通有關槍擊案的報案電話是在上午10點13分接獲，14分鐘後警方即趕抵現場並將槍手射殺。

美國新聞媒體《POLITICO》指出，這次的槍擊案造成3名年僅9歲的孩童，以及3名學校工作人員不幸身亡。其餘學生則在警車的戒護下安全疏散至附近教堂。

在槍擊案發生後，警方發現嫌犯奧黛麗，海爾繪製有詳細描繪學校建築位置、監視系統、出入位置等資訊的地圖。奧黛麗，海爾還在上面留下文字，找尋第二個可能的攻擊點。

CNN報導，目前警方仍在調查奧黛麗，海爾的犯罪動機，並與其家庭還有父親問話。警方表示，嫌犯並沒有有已知的心理疾病病史。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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