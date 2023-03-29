賀錦麗出訪迦納、坦尚尼亞和尚比亞，美國的「魅力攻勢」能吸引非洲國家嗎？

Photo Credit: Reuters / BBC News 美國副總統卡馬拉賀錦麗主持了去（2022）年12月在華盛頓舉行的美非峰會。

先是美國國務卿去了非洲，現在是美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），預計今年晚些時候美國總統自己也會來。

美國政府高層人物的一連串訪問，反映出美國日漸意識到，美國需要深化與非洲大陸的接觸。

這一切都是因為，在面對來自其他全球大國日益激烈的競爭，尤其是中國和俄羅斯。

美國副總統賀錦麗周日開始了她對迦納為期9天的訪問，在科托卡國際機場受到鼓手和舞者的歡迎。她之後還會去坦尚尼亞和尚比亞。

迦納專注於加強與非洲僑民的聯繫，並有過幾次和平民主權力移交的記錄，這為賀錦麗提供了一個理想的跳板。

根據一份官方聲明，她此行意在「增強」去年12月在華盛頓舉行的美非峰會，當時美國總統拜登表示，美國「全力以赴關注非洲的未來」。

但正是這個由年輕、不斷增長的人口以及非洲大陸豐富的自然資源所推動的未來，吸引了許多其他強國爭奪影響力。

美國國務卿安東尼・布林肯（Anthony Blinken）最近對衣索比亞和尼日的訪問聚焦於這些國家的安全挑戰，而副總統此行會去面臨嚴重經濟問題的國家。

迦納曾經經濟繁榮，目前則正在經歷幾十年來最困難的金融危機。

在通貨膨脹率超過50%的情況下，該國正在尋求債務重組。財政部長阿塔（Ken Ofori-Atta）剛剛在北京領導與中國政府的談判。

「到目前為止，在中國舉行了非常積極和令人鼓舞的會議，」這位財政部長在推特上表示，他樂觀地認為，將「很快」獲得外部擔保。

它需要得到國際貨幣基金組織的擔保，才能獲得財政支持。

目前還不清楚賀錦麗能提供什麼幫助，但在阿塔訪華後，賀錦麗將面臨壓力，表現得像一個願意合作的伙伴。

「美國是朋友，就像中國和俄羅斯」

迦納大學經濟學家、金融教授博平（Godfred Alufar Bokpin）認為，這次訪問不會立即帶來「紅利」，幫助緩解迦納的金融困境。

「讓中國參與是件複雜的事情，」他說，同時指出，賀錦麗的訪問對迦納來說「非常重要」，因為它「將我們與美國的關係提升到了另一個層次」。

他告訴《BBC》，美國對迦納和其債務危機表現出興趣「是好的」，但他擔心與債權國之間的「不利貿易條款」。

Photo Credit: Reuters / BBC News 今年2月，美國第一夫人吉爾・拜登是最近訪問過非洲大陸的另一位美國政要（圖為吉爾・拜登在納米比亞的資料照片）。

尚比亞發現自己的處境與迦納類似。這個銅資源豐富的國家成為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發時首個債務違約的非洲國家。

尚比亞與中國就債務重組進行了長時間的討論，並已向國際貨幣基金組織（IMF）尋求財政支持。

《路透社》引述一位美國高級官員稱，賀錦麗「將討論國際社會解決迦納和尚比亞面臨的債務挑戰的最佳方式」。

與博平一樣，尚比亞分析師西舒瓦（Sishuwa Sishuwa）認為，在債務重組方面，中國的影響力更大。但美國希望被視為更可靠的合作伙伴。

非洲大陸上越來越多的人認為，非洲應該在與世界其他地區的關係上有自由選擇的權利。

「尚比亞看待美國就像看待中國和俄羅斯一樣，都是朋友，」西舒瓦告訴《BBC》。

「當一個國家向中國、俄羅斯或美國尋求支持時，不應被視為怠慢了一個或另一個主要大國集團。」

他說，尋求與非洲國家建立排他性關係的意願可能會適得其反，而且不可持續。

這與南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）去年訪問華盛頓時的言論相呼應，當時他說：「我們與誰聯繫，不應由任何人來指示。」

美國高級官員告訴《BBC》，他們無意指示非洲國家他們可以和誰做朋友。

但是，美國一直熱衷於強調在與非洲國家的關係中注重民主，預計副總統也將在訪問期間討論這一問題。

尚比亞總統希奇勒馬（Hakainde Hichilema）將與包括拜登總統在內的其他四位國家元首共同主持一次虛擬民主峰會，隨後不久在該國接待賀錦麗。

美國政府表示，與人權和良好治理一樣，這是支撐美國與非洲關係的價值觀之一，並將其與中國和俄羅斯區分開來。

非洲的懷疑

中國奉行不干涉別國內政的政策，這使得中國與專制領導人的交往更加順暢。

俄羅斯在最近發生了政變的非洲國家——布基納法索和馬利——的存在導致它們與西方國家的關係惡化，尤其是與這兩個國家保持密切關係的前殖民大國法國。

俄羅斯入侵烏克蘭無疑增加了西方國家爭取更多非洲國家的緊迫感。聯合國投票譴責它使非洲國家分裂，在投票中，非洲國家佔了一半的棄權票，其中有坦尚尼亞，該國也包括在賀錦麗的行程中。

這位美國副總統是美國歷史上第一位女性副總統，她將會見坦尚尼亞歷史上首位女性國家元首薩米亞・蘇魯胡・哈桑（Samia Suluhu Hassan）。

Photo Credit: AFP / BBC News 近一年前，坦尚尼亞總統薩米亞・蘇魯胡・哈桑在華盛頓首次會見美國副總統賀錦麗。

這種作為先鋒女性的共同經歷在坦尚尼亞引起了討論。

許多人還將此次訪問稱為對該國正在取得的進步以及其在全球地圖上日益增長的知名度的認可。

不久前，在前總統約翰・馬古富力（John Magufuli）的統治下，坦尚尼亞還是一個被排斥的國家，人們認為他有獨裁傾向，限制了反對派和獨立媒體的活動。

賀錦麗是拜登政府中訪問非洲的級別最高的美國官員，也是自去年12月美非峰會以來的第五個美國官員。

其他包括財政部長珍妮特・葉倫、美國駐聯合國大使琳達・湯瑪斯－格林菲爾德、第一夫人吉爾・拜登和國務卿布林肯。