賀錦麗出訪迦納、坦尚尼亞和尚比亞，美國的「魅力攻勢」能吸引非洲國家嗎？
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俄羅斯入侵烏克蘭無疑增加了西方國家爭取更多非洲國家的緊迫感。聯合國投票譴責它使非洲國家分裂，在投票中，非洲國家佔了一半的棄權票，其中有坦尚尼亞，該國也包括在賀錦麗的行程中。賀錦麗是拜登政府中訪問非洲的級別最高的美國官員，也是自去（2022）年12月美非峰會以來的第五個美國官員。
先是美國國務卿去了非洲，現在是美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），預計今年晚些時候美國總統自己也會來。
美國政府高層人物的一連串訪問，反映出美國日漸意識到，美國需要深化與非洲大陸的接觸。
這一切都是因為，在面對來自其他全球大國日益激烈的競爭，尤其是中國和俄羅斯。
美國副總統賀錦麗周日開始了她對迦納為期9天的訪問，在科托卡國際機場受到鼓手和舞者的歡迎。她之後還會去坦尚尼亞和尚比亞。
迦納專注於加強與非洲僑民的聯繫，並有過幾次和平民主權力移交的記錄，這為賀錦麗提供了一個理想的跳板。
根據一份官方聲明，她此行意在「增強」去年12月在華盛頓舉行的美非峰會，當時美國總統拜登表示，美國「全力以赴關注非洲的未來」。
但正是這個由年輕、不斷增長的人口以及非洲大陸豐富的自然資源所推動的未來，吸引了許多其他強國爭奪影響力。
美國國務卿安東尼・布林肯（Anthony Blinken）最近對衣索比亞和尼日的訪問聚焦於這些國家的安全挑戰，而副總統此行會去面臨嚴重經濟問題的國家。
迦納曾經經濟繁榮，目前則正在經歷幾十年來最困難的金融危機。
在通貨膨脹率超過50%的情況下，該國正在尋求債務重組。財政部長阿塔（Ken Ofori-Atta）剛剛在北京領導與中國政府的談判。
「到目前為止，在中國舉行了非常積極和令人鼓舞的會議，」這位財政部長在推特上表示，他樂觀地認為，將「很快」獲得外部擔保。
它需要得到國際貨幣基金組織的擔保，才能獲得財政支持。
目前還不清楚賀錦麗能提供什麼幫助，但在阿塔訪華後，賀錦麗將面臨壓力，表現得像一個願意合作的伙伴。
「美國是朋友，就像中國和俄羅斯」
迦納大學經濟學家、金融教授博平（Godfred Alufar Bokpin）認為，這次訪問不會立即帶來「紅利」，幫助緩解迦納的金融困境。
「讓中國參與是件複雜的事情，」他說，同時指出，賀錦麗的訪問對迦納來說「非常重要」，因為它「將我們與美國的關係提升到了另一個層次」。
他告訴《BBC》，美國對迦納和其債務危機表現出興趣「是好的」，但他擔心與債權國之間的「不利貿易條款」。
尚比亞發現自己的處境與迦納類似。這個銅資源豐富的國家成為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發時首個債務違約的非洲國家。
尚比亞與中國就債務重組進行了長時間的討論，並已向國際貨幣基金組織（IMF）尋求財政支持。
《路透社》引述一位美國高級官員稱，賀錦麗「將討論國際社會解決迦納和尚比亞面臨的債務挑戰的最佳方式」。
與博平一樣，尚比亞分析師西舒瓦（Sishuwa Sishuwa）認為，在債務重組方面，中國的影響力更大。但美國希望被視為更可靠的合作伙伴。
非洲大陸上越來越多的人認為，非洲應該在與世界其他地區的關係上有自由選擇的權利。
「尚比亞看待美國就像看待中國和俄羅斯一樣，都是朋友，」西舒瓦告訴《BBC》。
「當一個國家向中國、俄羅斯或美國尋求支持時，不應被視為怠慢了一個或另一個主要大國集團。」
他說，尋求與非洲國家建立排他性關係的意願可能會適得其反，而且不可持續。
這與南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）去年訪問華盛頓時的言論相呼應，當時他說：「我們與誰聯繫，不應由任何人來指示。」
美國高級官員告訴《BBC》，他們無意指示非洲國家他們可以和誰做朋友。
但是，美國一直熱衷於強調在與非洲國家的關係中注重民主，預計副總統也將在訪問期間討論這一問題。
尚比亞總統希奇勒馬（Hakainde Hichilema）將與包括拜登總統在內的其他四位國家元首共同主持一次虛擬民主峰會，隨後不久在該國接待賀錦麗。
美國政府表示，與人權和良好治理一樣，這是支撐美國與非洲關係的價值觀之一，並將其與中國和俄羅斯區分開來。
非洲的懷疑
中國奉行不干涉別國內政的政策，這使得中國與專制領導人的交往更加順暢。
俄羅斯在最近發生了政變的非洲國家——布基納法索和馬利——的存在導致它們與西方國家的關係惡化，尤其是與這兩個國家保持密切關係的前殖民大國法國。
俄羅斯入侵烏克蘭無疑增加了西方國家爭取更多非洲國家的緊迫感。聯合國投票譴責它使非洲國家分裂，在投票中，非洲國家佔了一半的棄權票，其中有坦尚尼亞，該國也包括在賀錦麗的行程中。
這位美國副總統是美國歷史上第一位女性副總統，她將會見坦尚尼亞歷史上首位女性國家元首薩米亞・蘇魯胡・哈桑（Samia Suluhu Hassan）。
這種作為先鋒女性的共同經歷在坦尚尼亞引起了討論。
許多人還將此次訪問稱為對該國正在取得的進步以及其在全球地圖上日益增長的知名度的認可。
不久前，在前總統約翰・馬古富力（John Magufuli）的統治下，坦尚尼亞還是一個被排斥的國家，人們認為他有獨裁傾向，限制了反對派和獨立媒體的活動。
賀錦麗是拜登政府中訪問非洲的級別最高的美國官員，也是自去年12月美非峰會以來的第五個美國官員。
其他包括財政部長珍妮特・葉倫、美國駐聯合國大使琳達・湯瑪斯－格林菲爾德、第一夫人吉爾・拜登和國務卿布林肯。
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
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臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。