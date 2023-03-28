2023/03/28,
影劇

梁朝偉：「三歲定八十」的明星認同

梁朝偉：「三歲定八十」的明星認同
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

梁朝偉早前受訪時說，不用拍戲的日子，每天六點起床做運動；而他發現自己喜歡的運動（如風帆、滑雪）有個共通點，就是不用跟人競爭，不用團體合作，而且講求平衡，又可以接近大自然。最近，當劉德華出現時展露一張蠟像式的「年輕」面孔，梁朝偉似乎已經不太介意把老態表露人前。他輕鬆自在，自然老去，活出一種境界。

威尼斯影展宣佈今年把終身成就獎頒給梁朝偉。據報導，得過這個獎項的只有五個亞洲人：黑澤明、宮崎駿、許鞍華、吳宇森，以及印度導演薩雅吉雷（Shottojit Rae）。從楊紫瓊到梁朝偉，香港電影的遺產實在驚人。身為梁朝偉的資深粉，開心之餘，腦中也湧起太多回憶。

GettyImages-1472981917
梁朝偉於今年3月12日出席亞洲電影大獎｜Photo Credit: GettyImages

今早在流行文化的課堂上，我才跟學生說，我們喜歡一個明星，除了因為他的長相或演出，更重要的可能是因為我們認同這個人。就此，我經常現身說法：在我小時候的譚詠麟及張國榮之爭中，我從來是百分百張迷。是不是譚的歌不好？倒也不是。我當時也會用零用錢買譚的卡帶，也喜歡他的某些歌。但，我在譚身上找不到可以認同的特質。相反，張國榮身上無論是叛逆、纖細、陰柔、前衛、孤高、憂鬱，可供我認同的實在太多。

所以我常常說，迷明星是「三歲定八十」。你小時喜歡什麼明星，某程度上已說明你是什麼人。

但除了最鮮明的譚張之爭，在我心目中，其實還有另一個近似例子——就是在梁朝偉與劉德華之間的選擇。

GettyImages-1473498575
Photo Credit: GettyImages

八十年代中後期，五虎的發展漸見鮮明，而有能耐在影壇發展的只有兩人，就是梁與劉。初時我兩個都喜歡，劉德華也曾演活了楊過（必須承認他仍是我心目中的最佳楊過）。但梁朝偉是很不一樣的。小時候睇電視書，記者常常描述他很沉默寡言；他偶爾會談及自己在單親家庭長大，不快樂，沒安全感，又強調自己不適合娛樂圈，想早點退出。很多人都應該知道，後來是《阿飛正傳》的最後一幕令他打消退出念頭。

當時我想：這個人怎麼這麼複雜。對於一個十一、二歲左右的小孩來說（當時我開始看亦舒），梁朝偉彷彿是個小說中的人物，有種不吃人間煙火的氣質，但同時又有著凡人的痛苦；在娛樂圈，他似是個外星人。侯孝賢多次說，跟梁朝偉合作兩次，印象最深的是他一閒下來就躲在一旁看書。另一邊廂，當上天王之後，劉先生永遠一副chok的狀態，唱腔造作，演戲也極度自覺，彷彿對他來說，要型要帥比起演得好更重要。

兩人之間，我會認同誰，答案呼之欲出。

無間道3部曲經典再現 12/30重返大銀幕
Photo Credit: 中央社

喜歡梁朝偉到一個程度，我甚至從不挑剔他的歌藝。直到很多很多年之後，華星推出復刻CD，我買了他的《朦朧夜夜裡》重聽，才驚覺裡面有些歌他真的唱得很難聽（當時廣東歌專輯的選曲常常很多元化，初出道的他竟也要唱搖滾）。但我為何照單全收？那是因為認同感蓋過一切。當然必須強調，後來他跟台灣音樂人周治平合作，就脫胎換骨了。

梁朝偉的沉鬱與複雜性化成了他一系列的精彩演出。《地下情》、《殺手蝴蝶夢》、《哥哥的情人》、《悲情城市》、《重慶森林》、《三輪車伕》、《春光乍洩》、《海上花》、《花樣年華》、《無間道》、《色戒》…..（下刪三萬字）；在華人男演員中，已經無出其右。

不過，他也有令我失望的時候，尤其是最近十年在大陸拍的電影。有次看《捉妖記2》，看到年過半百的他嬉皮笑臉風流倜儻，真的令人尷尬非常。他為錢而拍嗎？我記得他講過，有時演多了深沉的角色，偶爾也會想演喜劇輕鬆一下。作為資深粉，我只能這樣理解。但當然，他仍然有非常好的演出，例如《尚氣》。

241397964_364455065317709_58524716269498
圖片來源：電影《尚氣》劇照

平時，他沒戲上根本上不露面。但當要紀念梅艷芳張國榮，他又會上台開金口，唱《朦朧夜雨裡》，唱《有誰共鳴》；重要的已經不是唱得好不好，而是他為故友做一件以他地位其實不一定要做的事。《悲情城市》重映，已不需要他宣傳，他又會親赴台灣出席。他有點自閉，但又有情有義。

他很少受訪，所以每次我都細讀，越來越感覺他是個智者。早前，他受訪時說，不用拍戲的日子，每天六點起床做運動；而他發現自己喜歡的運動（如風帆、滑雪）有個共通點，就是不用跟人競爭，不用團體合作，而且講求平衡，又可以接近大自然。最近，當劉德華出現時展露一張蠟像式的「年輕」面孔，梁朝偉似乎已經不太介意把老態表露人前。他輕鬆自在，自然老去，活出一種境界。這些都是已成大叔的我非常認同的。

我們那年代的人，遇上過梁朝偉張國榮梅艷芳林憶蓮這些人，其實很幸福。對他們付出的愛，你永遠不會後悔。

GettyImages-1472962011
Photo Credit: GettyImages

（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Facebook帖文。）

相關文章：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。