馬英九成兩岸分治後首位「登陸」卸任總統，學者：國台辦副手接機淡化政治味道
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淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，馬英九有卸任元首身分，加上台灣總統大選在即，氛圍特別敏感，基於公開透明，動身前就對外公布每日行程。這趟民間交流可以賦與正面意義，台灣社會可採平常心看待。
馬英九抵達上海，兩岸分治後首名卸任總統登陸
（中央社）前總統馬英九27日下午乘坐中國大陸國航CA196班機抵達上海。這是兩岸自1949年分治以來，首位中華民國卸任總統踏上中國大陸的土地。
馬英九與訪團成員搭乘的中國大陸國航CA196班機，在27日下午4時21分抵達上海浦東機場，來自台灣與大陸的媒體約20多人，聚集在停機坪採訪這歷史性的一刻。
這架飛機停妥後，由於馬英九不是搭乘專機，官方安排乘客先下機後，馬英九一行人最後才下機艙。
馬英九步出艙門時向停機坪的歡迎人群揮手。中國大陸國台辦副主任陳元豐、中共上海市委常委張為、上海市台辦主任鍾曉敏等官員迎接，並向前來的馬英九一行一一握手致意。陸方並在停機坪安排2名女性獻花。
馬英九並未在機場發表講話，他在現場向媒體揮手後，隨後與訪團成員搭乘專車離開機場。一行人抵達上海後將直接搭高鐵前往南京。28日將在南京中山陵拜謁國父孫中山。
馬英九此次訪陸行程為3月27日至4月7日，將依序前往南京、武漢、湖南、重慶、上海等地。
一同與馬英九訪陸的人員，除了馬英九的親人及「大九學堂」的30名青年學子外，還有曾經參與新加坡「馬習會」的現任馬英九基金會執行長蕭旭岑、前國安會諮詢委員邱坤玄、前總統府秘書長曾永權等。
其他隨團人員還有政大法律系副教授廖元豪、總統府前專門委員王光慈。
馬英九辦公室此行定調為兩岸交流與祭祖，但對於是否會見到陸方高層官員，則表示「客隨主便」。
馬英九訪中，中共官媒新華社報導未使用任何頭銜
前總統馬英九27日下午率團抵達上海，展開中國大陸訪問行程，中共官媒《新華社》隨即發布全文僅97字的簡短報導。但文中沒有為他加上任何頭銜，兩度提及都僅以「馬英九」3字稱呼。
根據《新華社》報導全文，第1段為：「3月27日下午，馬英九率團抵達上海，並赴南京。中共中央台辦、上海市委有關負責人到機場迎接」。
第2段則為：「據了解，馬英九此次來大陸祭祖、參訪，並帶領台灣青年學生前來交流，將到訪南京、武漢、長沙、重慶、上海等地」。
馬英九出發前，媒體報導指中國大陸方面在他訪問期間將以「馬先生」稱呼，引起各界討論。而較多的中國大陸媒體先前在報導馬英九此行相關議題時，則使用「前台灣地區領導人馬英九」的頭銜，但也有僅使用「馬英九」3個字者。
馬英九訪中國台辦副手陳元豐接機，學者：淡化政治味道
訪問中國大陸的前總統馬英九27日下午抵達上海，由中國大陸國台辦副主任陳元豐接機。學者認為，這是為了淡化政治味道；另有評論認為，這有矮化嫌疑，馬英九畢竟是卸任元首。
淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山27日接受《中央社》採訪表示，馬英九這趟前往中國大陸就是一場民間交流，行程安排也避開了北京，盡量淡化政治味道，國台辦副主任陳元豐赴滬接機已是禮貌的展現。
趙春山認為，馬英九有卸任元首身分，加上台灣總統大選在即，氛圍特別敏感，基於公開透明，動身前就對外公布每日行程。這趟民間交流可以賦與正面意義，台灣社會可採平常心看待。
台灣師範大學東亞學系教授范世平告訴《中央社》，前副總統連戰2005年時任國民黨主席，前往中國大陸進行「和平之旅」，那時有國台辦主任陳雲林接機；馬英九現沒有黨職，不過畢竟是卸任元首，卻僅由國台辦副手接機，這有矮化嫌疑。
范世平指出，馬辦應該要秉持公開透明原則，對外說明在這趟行程中，馬英九可能會與誰會面，不是讓所有訊息都有「不太確定」感，即時地對外公開說明，才能夠釋嫌。
馬英九27日動身前往中國大陸，下午4時21分抵達上海浦東機場，中國大陸國台辦副主任陳元豐、中共上海市委常委張為、上海市台辦主任鍾曉敏等官員前往迎接。
馬英九這趟行程定調為祭祖、交流，一行人於3月27日抵達、4月7日返台，依序前往南京、武漢、湖南、重慶、上海等地。對於是否見到陸方高層官員，馬英九基金會執行長蕭旭岑日前對外表示「客隨主便」。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
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BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
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經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
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- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
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「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。