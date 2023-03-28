馬英九成兩岸分治後首位「登陸」卸任總統，學者：國台辦副手接機淡化政治味道

馬英九抵達上海，兩岸分治後首名卸任總統登陸

（中央社）前總統馬英九27日下午乘坐中國大陸國航CA196班機抵達上海。這是兩岸自1949年分治以來，首位中華民國卸任總統踏上中國大陸的土地。

馬英九與訪團成員搭乘的中國大陸國航CA196班機，在27日下午4時21分抵達上海浦東機場，來自台灣與大陸的媒體約20多人，聚集在停機坪採訪這歷史性的一刻。

這架飛機停妥後，由於馬英九不是搭乘專機，官方安排乘客先下機後，馬英九一行人最後才下機艙。

馬英九步出艙門時向停機坪的歡迎人群揮手。中國大陸國台辦副主任陳元豐、中共上海市委常委張為、上海市台辦主任鍾曉敏等官員迎接，並向前來的馬英九一行一一握手致意。陸方並在停機坪安排2名女性獻花。

馬英九並未在機場發表講話，他在現場向媒體揮手後，隨後與訪團成員搭乘專車離開機場。一行人抵達上海後將直接搭高鐵前往南京。28日將在南京中山陵拜謁國父孫中山。

馬英九此次訪陸行程為3月27日至4月7日，將依序前往南京、武漢、湖南、重慶、上海等地。

一同與馬英九訪陸的人員，除了馬英九的親人及「大九學堂」的30名青年學子外，還有曾經參與新加坡「馬習會」的現任馬英九基金會執行長蕭旭岑、前國安會諮詢委員邱坤玄、前總統府秘書長曾永權等。

其他隨團人員還有政大法律系副教授廖元豪、總統府前專門委員王光慈。

馬英九辦公室此行定調為兩岸交流與祭祖，但對於是否會見到陸方高層官員，則表示「客隨主便」。

馬英九訪中，中共官媒新華社報導未使用任何頭銜

前總統馬英九27日下午率團抵達上海，展開中國大陸訪問行程，中共官媒《新華社》隨即發布全文僅97字的簡短報導。但文中沒有為他加上任何頭銜，兩度提及都僅以「馬英九」3字稱呼。

根據《新華社》報導全文，第1段為：「3月27日下午，馬英九率團抵達上海，並赴南京。中共中央台辦、上海市委有關負責人到機場迎接」。

第2段則為：「據了解，馬英九此次來大陸祭祖、參訪，並帶領台灣青年學生前來交流，將到訪南京、武漢、長沙、重慶、上海等地」。

馬英九出發前，媒體報導指中國大陸方面在他訪問期間將以「馬先生」稱呼，引起各界討論。而較多的中國大陸媒體先前在報導馬英九此行相關議題時，則使用「前台灣地區領導人馬英九」的頭銜，但也有僅使用「馬英九」3個字者。

馬英九訪中國台辦副手陳元豐接機，學者：淡化政治味道

訪問中國大陸的前總統馬英九27日下午抵達上海，由中國大陸國台辦副主任陳元豐接機。學者認為，這是為了淡化政治味道；另有評論認為，這有矮化嫌疑，馬英九畢竟是卸任元首。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山27日接受《中央社》採訪表示，馬英九這趟前往中國大陸就是一場民間交流，行程安排也避開了北京，盡量淡化政治味道，國台辦副主任陳元豐赴滬接機已是禮貌的展現。

趙春山認為，馬英九有卸任元首身分，加上台灣總統大選在即，氛圍特別敏感，基於公開透明，動身前就對外公布每日行程。這趟民間交流可以賦與正面意義，台灣社會可採平常心看待。

台灣師範大學東亞學系教授范世平告訴《中央社》，前副總統連戰2005年時任國民黨主席，前往中國大陸進行「和平之旅」，那時有國台辦主任陳雲林接機；馬英九現沒有黨職，不過畢竟是卸任元首，卻僅由國台辦副手接機，這有矮化嫌疑。

范世平指出，馬辦應該要秉持公開透明原則，對外說明在這趟行程中，馬英九可能會與誰會面，不是讓所有訊息都有「不太確定」感，即時地對外公開說明，才能夠釋嫌。

馬英九27日動身前往中國大陸，下午4時21分抵達上海浦東機場，中國大陸國台辦副主任陳元豐、中共上海市委常委張為、上海市台辦主任鍾曉敏等官員前往迎接。

馬英九這趟行程定調為祭祖、交流，一行人於3月27日抵達、4月7日返台，依序前往南京、武漢、湖南、重慶、上海等地。對於是否見到陸方高層官員，馬英九基金會執行長蕭旭岑日前對外表示「客隨主便」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航